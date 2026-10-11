چمران: طرح ساختاری حریم تهران در دستور کار شورای شهر قرار دارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر ، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در جمع خبرنگاران و در حاشیه چهارصد و سی‌وهفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، به تشریح مهم‌ترین دستورکارهای شورا پرداخت و از بررسی طرح ساختاری حریم تهران، انتخاب حسابرسان شهرداری و موضوع تثبیت قیمت‌ها خبر داد.

بررسی طرح ساختاری حریم تهران در شورای شهر

چمران با اشاره به قرار گرفتن طرح ساختاری حریم تهران در دستور کار شورای شهر گفت: وضعیت حریم تهران با مشکلات و بی‌قانونی‌هایی همراه شده است که این موضوع پیش‌تر به استانداری و وزارت راه و شهرسازی نیز منعکس شده است.

وی افزود: طرح‌های شهری باید ابتدا در شهرداری تهیه و به شورای شهر ارائه شوند تا پس از بررسی و تصویب در شورا، مراحل قانونی بعدی را طی کنند. در ادامه، حسب مورد، موضوع در استانداری و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی می‌شود و تصویب نهایی در مرجع ذی‌صلاح صورت می‌گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از روند تصویب طرح قبلی حریم تهران اظهار کرد: ایراد ما این بود که طرح بدون طرح و بررسی در شورای شهر، در شورای عالی تصویب شد و این موضوع مغایر با روند قانونی مورد نظر شورا بود. هرجا از مسیر قانونی عبور شود، مشکلاتی به وجود می‌آید.

چمران تأکید کرد: پس از تصویب طرح ساختاری حریم تهران، باید برای ارائه شیوه اجرایی آن از سوی شهرداری نیز مهلت مشخصی تعیین شود؛ چراکه تصویب طرح بدون پیش‌بینی نحوه اجرا، نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسشی درباره اختلاف‌نظرها پیرامون هیئت امنای محلات و نقش شهرداری در این زمینه گفت: در این موضوع اختلاف‌نظرهایی وجود دارد و همین مسئله موجب شده است روند فعالیت هیئت امنای محلات کندتر از حد انتظار پیش برود.

وی با اشاره به موضوع صدور احکام اعضای هیئت امنا افزود: توافق شده بود که احکام از سوی شهردار تهران صادر شود تا از ایجاد دوگانگی جلوگیری شود. البته درباره نحوه فعالیت هیئت امنای محلات و برخی تأخیرها در ابلاغ آیین‌نامه‌ها گلایه‌هایی وجود دارد که باید برطرف شود.

چمران با تأکید بر ضرورت تقویت مدیریت محله‌محور تصریح کرد: تجربه شورای یاری‌ها از سال ۱۳۸۲ تاکنون می‌تواند در حل مسائل محلات مؤثر باشد. امیدواریم با همکاری ساکنان محلات و رفع اختلاف‌نظرهای موجود، زمینه فعالیت مؤثرتر هیئت امنا و پاسخگویی بهتر به شهروندان فراهم شود.

چمران درباره طرح تثبیت قیمت‌ها و اجرای برنامه تورم صفر درصد نیز گفت: مخالفتی با اصل تثبیت قیمت‌ها وجود ندارد و مباحث مطرح‌شده بیشتر به نحوه اجرا و تأمین منابع مالی مربوط است.

وی افزود: اگر بتوان برای مدت شش ماه تورم را در سطح صفر نگه داشت، این اقدام می‌تواند به تثبیت نرخ‌ها کمک کند؛ البته تداوم چنین برنامه‌ای اهمیت زیادی دارد و مستلزم برنامه‌ریزی و همکاری دولت، مردم و به‌ویژه فروشندگان است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: هرجا اجرای این برنامه نیازمند مصوبه شورای شهر باشد، باید مصوبه لازم اخذ شود و شهرداری نیز در حوزه اختیارات خود اقدامات مربوط را دنبال کند.

چمران در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت درختان آسیب‌دیده در منطقه ۲۲ تهران اظهار کرد: این موضوع مربوط به سال‌های گذشته است و تعدادی از درختان به دلیل کم‌آبی و عوامل دیگر دچار بیماری شده بودند.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی میان شهرداری و سازمان منابع طبیعی برای جمع‌آوری درختان بیمار گفت: با توجه به احتمال سرایت بیماری به سایر درختان، جمع‌آوری درختان آسیب‌دیده در دستور کار قرار گرفته و این روند همچنان ادامه دارد.

چمران افزود: از شهردار منطقه ۲۲ خواسته‌ام گزارشی جامع درباره وضعیت درختان و اقدامات انجام‌شده ارائه کند. قرار است با حضور مسئولان مربوط از شهرداری، سازمان منابع طبیعی و سازمان بوستان‌ها، ابعاد مختلف این موضوع بررسی و گزارش دقیق‌تری به شورا ارائه شود.

بررسی زیرساخت‌های شارژ خودروهای برقی

رئیس شورای اسلامی شهر تهران همچنین درباره توسعه زیرساخت‌های شارژ خودروهای برقی گفت: شارژرهای مورد استفاده باید به‌گونه‌ای باشند که بتوانند نیاز انواع خودروهای برقی را متناسب با مشخصات فنی آن‌ها تأمین کنند.

وی با اشاره به ضرورت پیش‌بینی زیرساخت‌های مناسب برای وسایل نقلیه برقی افزود: تجهیزات شارژ باید در محل‌های مناسب مستقر شوند تا امکان استفاده مؤثر از خودروهای برقی فراهم شود.

چمران همچنین با اشاره به ظرفیت اتوبوسرانی تهران گفت: اتوبوس‌هایی که پشت سر یکدیگر در خیابان‌ها و پشت چراغ‌های قرمز متوقف می‌شوند، گاهی منظره‌ای شبیه قطار ایجاد می‌کنند. توسعه ناوگان و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی می‌تواند به ارتقای خدمات اتوبوسرانی کمک کند.

وی با اشاره به دستورکار چهارصد و سی‌وهفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: انتخاب حسابرسان مورد نیاز برای حسابرسی شهرداری و معرفی آن‌ها از جمله موضوعاتی است که در این جلسه مطرح و درباره آن رأی‌گیری خواهد شد.

چمران در پاسخ به پرسشی در رابطه با ساخت هتل ۳۰ طبقه ولنجک و تخلف در ساخت آن، یادآور شد: چه کسی گفته تخلف صورت گرفته است، بررسی‌ها انجام شد و این هتل روی گسل نبود و با گسل فاصله دارد. بنده پیگیری خواهم کرد که ببینیم چرا از ساخت آن جلوگیری شده است. اگر هم هتل نزدیک گسل‌های فرعی باشد، ساخت آن پاسخگو است. در شرایطی که با کمبود مواجه هستیم باید به ساخت هتل تشویق کنیم نه از آن جلوگیری کنیم.

تجلیل شورا از جمعی از کودکان نخبه در روز جهانی کودک

جمعی از کودکان نخبه که در جریان حملات اخیر آمریکا و رژیم غاصب صهیونیسیتی، اعضای خانواده خود را از دست داده‌اند، به مناسبت روز جهانی کودک در صحن شورا حضور یافتند و مورد تجلیل قرار گرفتند.

رئیس و اعضای شورا با گرامیداشت یاد شهدای این حوادث، بر ضرورت حمایت از کودکان آسیب‌ دیده و فراهم ‌سازی شرایط لازم برای تداوم مسیر رشد و موفقیت آنان تاکید کردند.

در پایان از کودکان حاضر با اهدای لوح یادبود، تجلیل شد.