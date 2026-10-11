پلمب واحد چوب بری متخلف در شهرستان خلخال

شهامت هدایت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پاسگاه ویژه۸ منابع طبیعی شهرستان خلخال موفق شد یک واحد چوب‌بری را که در زمینه نگهداری و تجارت چوب‌آلات قاچاق فعالیت می‌کرد، به‌طور کامل پلمب کند.

وی افزود: این عملیات پس از رصد دقیق فعالیت‌های غیرقانونی و با هماهنگی تیم‌های عملیاتی پس از اخذ دستورات لازم از مراجع قضایی، واحد مذکور را که وظیفه خرید و فروش چوب‌های قاچاق را بر عهده داشت، پلمب کردند. این اقدام در قالب برنامه‌های حمایتی از جنگل‌ها و مقابله با پدیده قاچاق منابع طبیعی در استان صورت گرفته است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اردبیل با اعلام این خبر گفت: در این عملیات، علاوه بر پلمب واحد مذکور، اقدامات لازم جهت شناسایی و پیگیری زنجیره توزیع چوب‌های قاچاق صورت گرفت و در راستای صیانت از سرمایه‌های طبیعی از هرگونه فعالیت متخلفانه با قاطعیت برخورد خواهد شد.