۱۱۰ هزار گلستانی زیر پوشش بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قدمی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران در تشریح خدمات صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اظهار کرد: این صندوق از سال ۱۳۸۴ با هدف گسترش عدالت بیمه‌ای فعالیت خود را آغاز کرده و تلاش دارد زمینه برخورداری اقشار مختلف جامعه روستایی و عشایری از خدمات بیمه اجتماعی را فراهم کند.

وی افزود: زنان و مردان ۱۸ تا ۵۰ ساله کشاورز، روستایی و عشایر، ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، کارگران فصلی، فعالان صنایع‌دستی و مشاغل خانگی، شاغلان حوزه شیلات و برخی فعالان بخش کشاورزی و منابع طبیعی می‌توانند با توجه به شرایط تعیین‌شده از خدمات این صندوق استفاده کنند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گلستان با بیان اینکه ۷۰ درصد حق بیمه مشمولان از سوی دولت پرداخت می‌شود، ادامه داد: مستمری بازنشستگی، مستمری ازکارافتادگی و مستمری بازماندگان از مهم‌ترین مزایای این صندوق است و امکان انتقال سوابق بیمه‌ای میان این صندوق و سایر صندوق‌های بیمه‌ای نیز وجود دارد.

قدمی از فراهم شدن امکان خرید سنوات خدمت سربازی خبر داد و گفت: بیمه‌شدگان واجد شرایط می‌توانند تا ۱۲ ماه از سنوات خدمت سربازی خود را خریداری کنند.

وی با اشاره به جمعیت تحت پوشش این صندوق در استان اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۱۱۰ هزار نفر در گلستان زیر پوشش بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار دارند و بیش از ۶ هزار نفر نیز از مستمری این صندوق استفاده می‌کنند.

بیمه رایگان مادران روستایی دارای سه فرزند

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گلستان با اشاره به اجرای طرح بیمه رایگان مادران اظهار کرد: مادران غیرشاغل ساکن مناطق روستایی و عشایری که فرزند سوم یا بیشتر آن‌ها از ابتدای سال ۱۳۹۶ به بعد متولد شده است، در چارچوب طرح جوانی جمعیت به‌صورت رایگان زیر پوشش بیمه قرار می‌گیرند.

وی افزود: گلستان در اجرای این طرح از استان‌های پیشرو محسوب می‌شود و این برنامه با هدف حمایت از خانواده‌ها و گسترش پوشش بیمه‌ای در مناطق روستایی و عشایری اجرا شده است.

قدمی همچنین از فعالیت ۴۶ کارگزاری صندوق در گلستان خبر داد و گفت: این کارگزاری‌ها در شهرها و روستاهای مختلف استان خدمات بیمه‌ای را به متقاضیان ارائه می‌کنند. برخی از آن‌ها نیز به‌صورت تخصصی در ارتباط با اصناف و گروه‌های شغلی فعالیت دارند.

پرداخت کمک معیشتی و تسهیلات قرض‌الحسنه

وی با اشاره به اقدامات حمایتی صندوق در سال جاری بیان کرد: امسال ۲۸ بسته کمک معیشتی به ارزش هر بسته ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به مشمولان اختصاص یافت.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گلستان ادامه داد: پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه بدون نیاز به ضامن، بدون سود و بدون مراجعه حضوری به بانک از دیگر خدمات پیش‌بینی‌شده برای بیمه‌شدگان است که قرار است در ایام دهه فجر نیز ارائه شود.

پرداخت مستمری متناسب با سطح بیمه‌پردازی

قدمی با اشاره به وجود هشت سطح بیمه‌پردازی در این صندوق گفت: میزان حق بیمه و مستمری دریافتی افراد بر اساس سطح انتخابی و سابقه پرداخت حق بیمه تعیین می‌شود.

وی افزود: بر اساس محاسبات اعلام‌شده از سوی صندوق، افرادی که در بالاترین سطح بیمه‌پردازی قرار دارند و پس از ۳۰ سال بازنشسته می‌شوند، می‌توانند مستمری ماهانه‌ای در حدود ۱۲ میلیون و ۷۲۳ هزار تومان به نرخ امروز دریافت کنند.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گلستان با تأکید بر اهمیت استمرار پرداخت حق بیمه اظهار کرد: میزان مستمری دریافتی به سطح انتخابی و سوابق بیمه‌پردازی بستگی دارد و متقاضیان باید با توجه به شرایط خود، سطح بیمه‌ای مناسب را انتخاب کنند.

قدمی خاطرنشان کرد: متقاضیان می‌توانند برای ثبت‌نام، پرداخت حق بیمه و دریافت خدمات مورد نیاز به کارگزاری‌های صندوق در سطح استان مراجعه کنند یا از طریق درگاه اینترنتی صندوق اقدام کنند.

۳۰ درصد جامعه هدف صندوق بیمه اجتماعی در گلستان زیر پوشش هستند

قدمی با اشاره به اینکه حدود ۳۰ درصد جامعه هدف صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در گلستان زیر پوشش قرار دارند، گفت: شناسایی افراد فاقد بیمه و افزایش آگاهی روستاییان و عشایر از مزایای این صندوق، از برنامه‌های مهم استان برای گسترش پوشش بیمه‌ای است.

وی اظهار کرد: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با هدف حمایت از اقشار مشمول فعالیت می‌کند و توسعه پوشش بیمه‌ای در مناطق روستایی و عشایری، نیازمند اطلاع‌رسانی مستمر و شناسایی متقاضیان واجد شرایط است.

وی با اشاره به اینکه بخشی از جامعه هدف به دلایل اقتصادی توان پرداخت حق بیمه را ندارد، افزود: شرایط درآمدی خانوارها و محدودیت توان مالی برخی از روستاییان و عشایر از موانع گسترش پوشش بیمه‌ای است و باید برای افزایش آگاهی این گروه‌ها از خدمات و حمایت‌های صندوق برنامه‌ریزی کرد.

قدمی با بیان اینکه برنامه‌های توسعه بیمه در شهرستان‌های استان متناسب با شرایط هر منطقه دنبال می‌شود، ادامه داد: شناسایی افراد فاقد پوشش بیمه‌ای و بررسی میزان استقبال متقاضیان، در اولویت برنامه‌های صندوق قرار دارد.

وی از پیش‌بینی جذب سه هزار و ۵۰۰ نفر در برنامه ابلاغی نیمه دوم سال خبر داد و گفت: تحقق این هدف به پیگیری مستمر، ارتباط با جامعه هدف و همکاری دستگاه‌های مرتبط نیاز دارد.

همکاری دستگاه‌ها برای افزایش پوشش بیمه‌ای

قدمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای معرفی خدمات صندوق اظهار کرد: همکاری با دستگاه‌های اجرایی، مراکز بهداشت، بیمه سلامت، بسیج سازندگی، آموزش فنی و حرفه‌ای و مجموعه‌های مرتبط با جامعه روستایی و عشایری، زمینه مناسبی برای اطلاع‌رسانی و شناسایی افراد واجد شرایط فراهم کرده است.

وی افزود: استفاده از ظرفیت خانه‌های بهداشت در نقاط مختلف استان، حضور در نمازهای جمعه، برگزاری نشست‌های پرسش و پاسخ و ارتباط با دهیاران و تشکل‌های مرتبط، از جمله روش‌هایی است که برای معرفی خدمات صندوق به جامعه هدف دنبال می‌شود.

قدمی با اشاره به نقش رسانه‌ها در آگاهی‌بخشی به مخاطبان گفت: اطلاع‌رسانی درباره شرایط بیمه، خدمات صندوق و مزایای برخورداری از پوشش بیمه‌ای می‌تواند به افزایش استقبال روستاییان و عشایر کمک کند.

بیمه رایگان مادران واجد شرایط در قالب طرح جوانی جمعیت

وی همچنین به اجرای طرح بیمه رایگان مادران واجد شرایط ساکن مناطق روستایی و عشایری اشاره کرد و گفت: مادرانی که از سال ۱۳۹۶ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر شده‌اند و شرایط تعیین‌شده در طرح جوانی جمعیت را دارند، در چارچوب این طرح از پوشش بیمه‌ای رایگان برخوردار می‌شوند.

قدمی تعداد مادران تحت پوشش این طرح در گلستان را دو هزار و ۵۶ نفر اعلام کرد و افزود: استمرار اجرای طرح و پوشش افراد واجد شرایط جدید، به تأمین اعتبارات مورد نیاز وابسته است.

پنج خدمت اصلی صندوق به بیمه‌شدگان

قدمی با تشریح خدمات صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اظهار کرد: بازنشستگی، ازکارافتادگی، مستمری بازماندگان، نقل‌وانتقال سوابق بیمه‌ای و امکان پرداخت حق بیمه مربوط به دوره خدمت سربازی، از جمله خدمات این صندوق است.

وی با اشاره به اهمیت برخورداری از بیمه اجتماعی برای خانوارهای روستایی و عشایری افزود: مزایای صندوق تنها به دوران بازنشستگی محدود نمی‌شود و در شرایطی مانند ازکارافتادگی یا فوت بیمه‌شده نیز می‌تواند از بیمه‌شده و خانواده وی حمایت کند.

قدمی با بیان اینکه برخی افراد با سابقه بیمه‌پردازی کوتاه نیز ممکن است مشمول دریافت مستمری شوند، اظهار کرد: برخورداری از حمایت‌های قانونی صندوق در شرایطی مانند فوت یا ازکارافتادگی بیمه‌شده، اهمیت آگاهی از مقررات و عضویت در این صندوق را دوچندان می‌کند.

وی بر ضرورت استمرار اطلاع‌رسانی، تقویت همکاری دستگاه‌های اجرایی و شناسایی افراد فاقد بیمه تأکید کرد و گفت: گسترش پوشش بیمه اجتماعی در میان روستاییان و عشایر، نیازمند مشارکت نهادهای مرتبط و آگاهی‌بخشی درباره خدمات و مزایای صندوق است.