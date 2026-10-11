محسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش عملیات‌های ۲۴ ساعت گذشته جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان در تاریخ ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: طی این مدت، ۶ مورد حادثه مختلف در سطح استان به وقوع پیوست که بلافاصله تیم‌های عملیاتی برای امدادرسانی به محل‌های مورد نظر اعزام شدند.

وی با تفکیک حوادث رخ‌داده افزود: حوادث ثبت‌شده شامل ۲ مورد حادثه جاده‌ای، ۲ مورد خدمات حضوری، یک مورد فوریت‌های پزشکی و یک مورد حادثه صنعتی-کارگاهی بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان با بیان اینکه در این حوادث مجموعاً ۸ نفر دچار حادثه شدند، تصریح کرد: از این تعداد ۷ نفر مصدوم شدند که ۴ نفر توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل و یک نفر نیز به‌صورت سرپایی در محل مداوا شد.

مؤمنی با قدردانی از تلاش امدادگران حاضر در صحنه، خاطرنشان کرد: این عملیات‌ها توسط پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای پلیس‌راه مبارکه، کرکس (۲ عملیات)، دکتر ترابیان بادرود، مسجد ابوالفضل (ع) نجف‌آباد و پایگاه کوهپایه پوشش داده شد.