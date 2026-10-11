  1. استانها
  2. اصفهان
۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۴

هلال‌احمر اصفهان به ۸ حادثه‌دیده در شبانه‌روز گذشته امدادرسانی کرد

هلال‌احمر اصفهان به ۸ حادثه‌دیده در شبانه‌روز گذشته امدادرسانی کرد

اصفهان - مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان از انجام ۶ عملیات امدادی توسط تیم‌های این جمعیت در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و گفت: در این حوادث به ۸ نفر امدادرسانی شد.

محسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارش عملیات‌های ۲۴ ساعت گذشته جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان در تاریخ ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: طی این مدت، ۶ مورد حادثه مختلف در سطح استان به وقوع پیوست که بلافاصله تیم‌های عملیاتی برای امدادرسانی به محل‌های مورد نظر اعزام شدند.

وی با تفکیک حوادث رخ‌داده افزود: حوادث ثبت‌شده شامل ۲ مورد حادثه جاده‌ای، ۲ مورد خدمات حضوری، یک مورد فوریت‌های پزشکی و یک مورد حادثه صنعتی-کارگاهی بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان با بیان اینکه در این حوادث مجموعاً ۸ نفر دچار حادثه شدند، تصریح کرد: از این تعداد ۷ نفر مصدوم شدند که ۴ نفر توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی منتقل و یک نفر نیز به‌صورت سرپایی در محل مداوا شد.

مؤمنی با قدردانی از تلاش امدادگران حاضر در صحنه، خاطرنشان کرد: این عملیات‌ها توسط پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای پلیس‌راه مبارکه، کرکس (۲ عملیات)، دکتر ترابیان بادرود، مسجد ابوالفضل (ع) نجف‌آباد و پایگاه کوهپایه پوشش داده شد.

کد مطلب 6974150

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها