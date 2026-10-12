پیش بینی وضعیت آب و هوایی هرمزگان در روز دوشنبه ۲۰ مهر

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد صبح دوشنبه اظهار کرد: براساس بررسی نقشه‌های هواشناسی، آسمان هرمزگان در روز دوشنبه بیستم مهرماه صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در ساعات صبح، برخی سواحل و جزایر استان با مه صبحگاهی و کاهش موقتی دید افقی مواجه خواهند شد.

وی افزود: در طول روز وزش بادهای جنوب شرقی بر روی دریا پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در ارتفاعات استان به‌ویژه منطقه بشاگرد، رشد ابر، رگبار پراکنده باران، رعدوبرق، تگرگ و تندباد لحظه‌ای دور از انتظار نیست.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: در مناطقی که شرایط برای بارش فراهم نباشد، احتمال افزایش سرعت باد، بروز گردوغبار و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

حمزه‌نژاد با اشاره به مخاطرات احتمالی ناپایداری‌های جوی، توصیه کرد: شهروندان از صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری کنند.

وی درباره وضعیت دریا نیز گفت: دریا طی ساعاتی کمی مواج خواهد بود و لازم است تردد شناورهای سبک و تفریحی با احتیاط انجام شود.

حمزه‌نژاد خاطرنشان کرد: شرایط جوی و دریایی مشابهی برای روز سه‌شنبه نیز در هرمزگان پیش‌بینی می‌شود و از نظر دمایی، در این مدت تغییر و نوسان قابل‌توجهی در دمای استان رخ نخواهد داد.