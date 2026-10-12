مجری مشهور پشت پرده جدایی جنجالی رونالدو از پرتغال را فاش کرد

به گزارش خبرنگار مهر، کریستیانو رونالدو کاپیتان تیم ملی فوتبال پرتغال، پس از ترک جنجالی اردوی این تیم در جریان دیدارهای اخیر لیگ ملت‌های اروپا، با یکی از مقاطع حساس دوران حضور خود در تیم ملی روبه‌رو شده است. این بازیکن ۴۱ ساله پس از تیره شدن رابطه‌اش با ژرژ ژسوس، سرمربی پرتغال، اردوی تیم ملی را ترک کرد و به باشگاه النصر عربستان بازگشت.

رونالدو در دیدار مقابل نروژ، با وجود اینکه حدود ۲۵ دقیقه در نیمه دوم مشغول گرم کردن بود، در تمام طول مسابقه روی نیمکت باقی ماند و فرصت حضور در زمین را پیدا نکرد. او پس از این اتفاق اعلام کرد که در زمان مناسب، روایت خود از ماجرا را توضیح خواهد داد.

در همین رابطه «پیرس مورگان» مجری و روزنامه‌نگار انگلیسی که ارتباط نزدیکی با رونالدو دارد در برنامه «پیرس مورگان بدون سانسور» جزئیات بیشتری از اتفاقات پشت پرده این ماجرا را مطرح کرد.

مورگان مدعی شد که خسوس پیش از این، تضمین‌های مشخصی درباره نحوه استفاده از رونالدو و مدیریت دقایق حضور او در زمین داده بود. او در این باره گفت: این موضوع هیچ ارتباطی با پول، شهرت یا مسائل مشابه ندارد. به او تضمین‌های کاملاً مشخصی درباره نحوه استفاده از توانایی‌هایش داده شده بود.

به گفته مورگان رونالدو انتظار داشت در دو مسابقه نخست تیم ملی پرتغال به میدان برود و در دو دیدار بعدی استراحت کند. با این حال، او در نخستین مسابقه پس از ۶۷ دقیقه تعویض شد؛ در حالی که به ادعای مورگان، انتظار داشت ۹۰ دقیقه در زمین حضور داشته باشد.

این مجری انگلیسی همچنین مدعی شد که خسوس پس از این اتفاق، در گفتگویی خصوصی از رونالدو عذرخواهی کرد، اما در اظهارات عمومی موضعی متفاوت در پیش گرفت.

مورگان در ادامه اظهارات خود گفت: او دقیقاً برعکس عمل کرد و همان کاری را انجام داد که اریک تن‌هاخ انجام می‌داد؛ یعنی تلاش کرد رونالدو را تحقیر کند و او را در موقعیت شرم‌آوری قرار دهد.

به گفته مورگان، اختلافات میان رونالدو و سرمربی پرتغال در ادامه و پیش از دیدار مقابل نروژ شدت بیشتری پیدا کرد. خسوس از این مهاجم خواسته بود حدود ۳۰ دقیقه در این مسابقه به میدان برود و رونالدو نیز این درخواست را پذیرفته بود. با این حال، کاپیتان پرتغال پس از گرم کردن، در نهایت تمام مسابقه را از روی نیمکت تماشا کرد.

مورگان معتقد است عمل نکردن به این وعده، نقطه تعیین‌کننده‌ای در تصمیم رونالدو برای ترک اردوی تیم ملی بوده است. او در این باره اظهار کرد: برای او، مسئله احترام است؛ اینکه به تو قولی بدهند، اما دقیقاً برخلاف آن عمل کنند.

مجری انگلیسی همچنین تأکید کرد که رونالدو از این وضعیت ناراحت و عصبانی شده بود؛ چرا که به ادعای او، خسوس در گفتگوهای خصوصی و اظهارات عمومی خود مواضع متفاوتی اتخاذ می‌کرد.

در نهایت رونالدو اردوی تیم ملی پرتغال را ترک کرد و به النصر عربستان بازگشت. با وجود بروز این اختلافات، احتمال بازگشت او به تیم ملی همچنان وجود دارد چرا که خسوس در اظهارات عمومی خود راه را برای آشتی و برطرف شدن اختلافات باز گذاشته است.