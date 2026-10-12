به گزارش خبرگزاری مهر، روزبه مقدم از انجام مأموریت انتقال هوایی یک بیمار ۲۰ساله مبتلا به سکته حاد قلبی خبر داد و اظهار کرد: این بیمار با شکایت درد قفسه سینه به بیمارستان شهدای پارس‌آباد مراجعه کرد و پس از تشخیص سکته حاد قلبی، اقدامات لازم برای انتقال سریع وی به مرکز درمانی تخصصی انجام شد.

وی افزود: بیمار با بالگرد اورژانس هوایی استان از بیمارستان شهدای پارس‌آباد به اردبیل منتقل شد تا خدمات درمانی تخصصی دریافت کند و سپس با همراهی یک دستگاه آمبولانس به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل انتقال یافت.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ادامه داد: انتقال هوایی این بیمار نشان‌دهنده آمادگی و سرعت عمل اورژانس استان در ارائه خدمات امدادی به بیماران نیازمند به مراقبت‌های ویژه است و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.

مقدم یادآور شد: اورژانس هوایی استان اردبیل با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته و نیروهای آموزش‌دیده، در مواقع ضروری و برای نجات جان بیماران، مأموریت‌های خود را در کمترین زمان ممکن انجام می‌دهد