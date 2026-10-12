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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۷

انتقال هوایی بیمار ۲۰ساله قلبی از پارس‌آباد به اردبیل

انتقال هوایی بیمار ۲۰ساله قلبی از پارس‌آباد به اردبیل

اردبیل- رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل گفت: بیمار ۲۰ساله مبتلا به سکته حاد قلبی با اورژانس هوایی از پارس‌آباد به اردبیل منتقل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزبه مقدم از انجام مأموریت انتقال هوایی یک بیمار ۲۰ساله مبتلا به سکته حاد قلبی خبر داد و اظهار کرد: این بیمار با شکایت درد قفسه سینه به بیمارستان شهدای پارس‌آباد مراجعه کرد و پس از تشخیص سکته حاد قلبی، اقدامات لازم برای انتقال سریع وی به مرکز درمانی تخصصی انجام شد.

وی افزود: بیمار با بالگرد اورژانس هوایی استان از بیمارستان شهدای پارس‌آباد به اردبیل منتقل شد تا خدمات درمانی تخصصی دریافت کند و سپس با همراهی یک دستگاه آمبولانس به بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل انتقال یافت.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ادامه داد: انتقال هوایی این بیمار نشان‌دهنده آمادگی و سرعت عمل اورژانس استان در ارائه خدمات امدادی به بیماران نیازمند به مراقبت‌های ویژه است و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.

مقدم یادآور شد: اورژانس هوایی استان اردبیل با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته و نیروهای آموزش‌دیده، در مواقع ضروری و برای نجات جان بیماران، مأموریت‌های خود را در کمترین زمان ممکن انجام می‌دهد

کد مطلب 6975173

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