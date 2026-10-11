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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۴

پیام رجایی سرمربی تیم‌های ملی اهداف پروازی شد

پیام رجایی سرمربی تیم‌های ملی اهداف پروازی شد

فدراسیون تیراندازی با تأیید پیشنهاد کمیته فنی اهداف پروازی پیام رجایی را به عنوان سرمربی تیم‌های ملی این رشته انتخاب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، با پیشنهاد اعضای کمیته فنی اهداف پروازی و تائید فدراسیون تیراندازی ضمن قدردانی از زحمات علی افسری که به مدت دو سال هدایت تیم ملی تراپ را بر عهده داشت پیام رجایی به عنوان سرمربی تیم‌های ملی اهداف پروازی انتخاب شد.

پیام رجایی از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را به عنوان مربی در تیم‌های ملی آغاز کرد. وی همچنین به عنوان کمک مربی در کنار مربیان بزرگی همچون موریروی الکساندر از استرالیا و مارچلو درادی از ایتالیا حضور داشته است و در مقاطع مختلف هدایت تیم های ملی را بر عهده داشته است.

کد مطلب 6974153

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