خبرگزاری مهر- گروه استانها- رحیم مقدمی: در دنیای امروز که فضای مجازی و ابزارهای ارتباطی بخش مهمی از زندگی روزمره مردم را به خود اختصاص داده‌اند، کتاب‌خوانی بیش از هر زمان دیگری به توجه جدی خانواده‌ها، نهادهای فرهنگی و نظام آموزشی نیاز دارد. گسترش دسترسی به اطلاعات، اگرچه فرصت‌های ارزشمندی برای یادگیری و آگاهی فراهم کرده است، اما استفاده بی‌رویه از فضای مجازی و عادت به مصرف سریع و سطحی محتوا، می‌تواند به کاهش تمرکز، کم‌رنگ شدن مطالعه عمیق و فاصله گرفتن نسل جدید از کتاب منجر شود.

در چنین شرایطی، بازگشت کتاب به زندگی روزمره مردم، به‌ویژه کودکان، نوجوانان و جوانان، ضرورتی فرهنگی و اجتماعی است؛ ضرورتی که تحقق آن تنها با توصیه به مطالعه یا برگزاری نمایشگاه‌های کتاب امکان‌پذیر نیست، بلکه به تغییر نگرش خانواده‌ها، حمایت مؤثر از حوزه نشر و تبدیل کتاب‌خوانی به عادتی مستمر در زندگی نیاز دارد.

کودکان، نوجوانان و جوانان سرمایه‌های انسانی و آینده‌سازان جامعه هستند و شکل‌گیری عادت مطالعه در این گروه‌های سنی، نقش مهمی در رشد فکری، تقویت قدرت تحلیل، افزایش آگاهی و پرورش خلاقیت آنان دارد. کتاب به مخاطب فرصت می‌دهد تا فراتر از اطلاعات پراکنده و محتوای کوتاه فضای مجازی، با اندیشه‌ها، تجربه‌ها و دیدگاه‌های گوناگون آشنا شود و قدرت تفکر انتقادی خود را تقویت کند.

مطالعه مستمر، زمینه‌ساز پرورش نسلی آگاه‌تر، خلاق‌تر و برخوردار از توانایی بیشتر برای تحلیل مسائل اجتماعی است. ازاین‌رو، فاصله گرفتن نسل جدید از کتاب را نباید صرفاً تغییر در شیوه گذران اوقات فراغت دانست؛ بلکه این مسئله می‌تواند بر کیفیت یادگیری، قدرت اندیشه‌ورزی و توانایی مواجهه آگاهانه با اطلاعات نیز تأثیر بگذارد.

البته نمی‌توان فضای مجازی را به‌طور مطلق مانعی برای کتاب‌خوانی دانست. کتاب‌های الکترونیکی، کتاب‌های صوتی، معرفی آثار ارزشمند در شبکه‌های اجتماعی و دسترسی آسان به منابع علمی و فرهنگی، ظرفیت‌هایی هستند که می‌توان از آن‌ها برای ترویج مطالعه بهره گرفت. مسئله اصلی، نه حضور فناوری در زندگی مردم، بلکه چگونگی استفاده از آن و برقراری تعادل میان مصرف محتوای دیجیتال و مطالعه عمیق است.

خانواده؛ نخستین مدرسه کتاب‌خوانی

در شکل‌گیری فرهنگ مطالعه، خانواده جایگاهی اساسی دارد. کودکی که والدین خود را در حال مطالعه می‌بیند، در خانه به کتاب دسترسی دارد و درباره مطالب خوانده‌شده با اعضای خانواده گفت‌وگو می‌کند، بیش از دیگران فرصت پیدا می‌کند تا کتاب را به بخشی طبیعی از زندگی خود تبدیل کند.

بااین‌حال، یکی از چالش‌های موجود، جایگاه کم‌رنگ کتاب در سبد خرید بسیاری از خانواده‌هاست. همان‌گونه که خانوارها برای تأمین نیازهای روزمره خود بخشی از درآمدشان را به خرید مواد غذایی، پوشاک و سایر ملزومات زندگی اختصاص می‌دهند، کتاب نیز باید به‌عنوان یکی از نیازهای فرهنگی، آموزشی و تربیتی مورد توجه قرار گیرد.

قرار گرفتن کتاب در سبد خرید خانواده‌ها به معنای اختصاص هزینه‌های سنگین برای تهیه آثار گران‌قیمت نیست؛ بلکه حتی خرید ماهانه یک یا چند کتاب متناسب با سن، علاقه و نیاز اعضای خانواده می‌تواند به‌تدریج زمینه شکل‌گیری کتابخانه‌های خانگی و تقویت عادت مطالعه را فراهم کند.

اگر خرید کتاب از رفتاری مناسبتی و محدود به نمایشگاه‌ها و رویدادهای فرهنگی، به عادتی مستمر تبدیل شود، فرزندان نیز از همان سال‌های نخست زندگی می‌آموزند که کتاب تنها وسیله‌ای برای انجام تکالیف مدرسه نیست، بلکه منبعی برای لذت بردن، یادگیری، شناخت جهان و پرورش اندیشه به شمار می‌رود.

اقتصاد خانواده و ضرورت حمایت از دسترسی به کتاب

در کنار ضرورت تغییر نگرش فرهنگی، نمی‌توان از تأثیر شرایط اقتصادی و قیمت کتاب بر میزان خرید خانوارها غافل شد. هنگامی که خانواده‌ها با محدودیت‌های اقتصادی مواجه هستند، هزینه‌های فرهنگی ممکن است در اولویت‌های پایین‌تری قرار گیرد و خرید کتاب به زمانی دیگر موکول شود.

ازاین‌رو، ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی باید با سیاست‌هایی همراه باشد که دسترسی مردم به کتاب را آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر کند. حمایت از ناشران، برگزاری نمایشگاه‌های کتاب با تخفیف‌های مناسب، تقویت کتابخانه‌های عمومی، توسعه کتابخانه‌های مدارس، عرضه کتاب‌های متناسب با قدرت خرید خانواده‌ها و گسترش دسترسی به نسخه‌های الکترونیکی و صوتی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند سهم کتاب را در زندگی مردم افزایش دهد.

در این میان، حمایت از صنعت نشر نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. ناشران و کتاب‌فروشان برای ادامه فعالیت به بازاری پایدار نیاز دارند و چنین بازاری زمانی شکل می‌گیرد که خرید کتاب به تقاضایی مستمر در جامعه تبدیل شود.

بنابراین، افزایش کتاب‌خوانی نه‌تنها به ارتقای سطح آگاهی عمومی کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به پایداری فعالیت‌های فرهنگی و تقویت چرخه تولید و عرضه کتاب نیز منجر شود.

مدرسه‌ها و مراکز آموزشی نیز در ترویج کتاب‌خوانی مسئولیت مهمی بر عهده دارند. اگر ارتباط دانش‌آموزان با کتاب صرفاً به کتاب‌های درسی، امتحان و انجام تکالیف محدود شود، نمی‌توان انتظار داشت که مطالعه به فعالیتی لذت‌بخش و ماندگار در زندگی آنان تبدیل شود.

برگزاری نشست‌های کتاب‌خوانی، معرفی آثار متناسب با گروه‌های سنی، تشکیل باشگاه‌های مطالعه، اختصاص زمان مشخص برای خواندن آزاد و مشارکت دادن دانش‌آموزان در انتخاب و معرفی کتاب‌ها می‌تواند زمینه ارتباط بیشتر نسل جدید با دنیای مطالعه را فراهم کند.

همچنین رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی باید از ظرفیت‌های فضای مجازی برای معرفی کتاب‌های ارزشمند، آشنایی مخاطبان با نویسندگان و ترویج تجربه‌های موفق کتاب‌خوانی استفاده کنند. به‌ویژه برای نوجوانان و جوانان، ارائه محتوای جذاب و متناسب با علایق آنان می‌تواند راهی مؤثر برای کاهش فاصله میان دنیای دیجیتال و مطالعه باشد.

بازگشت کتاب به زندگی؛ مسئولیتی مشترک

بازگشت کتاب به زندگی روزمره مردم، به معنای کنار گذاشتن فناوری یا نادیده گرفتن ظرفیت‌های فضای مجازی نیست؛ بلکه هدف، ایجاد تعادلی آگاهانه میان امکانات دنیای دیجیتال و ارزش‌های ماندگار مطالعه است. جامعه‌ای که در آن کتاب جایگاه مناسبی در خانواده، مدرسه و برنامه‌های فرهنگی داشته باشد، فرصت بیشتری برای پرورش نسلی اندیشه‌ورز، خلاق و برخوردار از قدرت تحلیل فراهم می‌کند.

در این مسیر، خانواده‌ها باید کتاب را به یکی از اقلام ثابت سبد خرید خود تبدیل کنند، مدارس زمینه مطالعه آزاد را تقویت کنند، نهادهای فرهنگی دسترسی به کتاب را گسترش دهند و مسئولان نیز با حمایت از نشر و کاهش موانع اقتصادی، امکان بهره‌مندی بیشتر مردم از منابع فرهنگی را فراهم سازند.

بی‌تردید، کتاب‌خوانی با توصیه و شعار نهادینه نمی‌شود؛ بلکه زمانی به فرهنگ عمومی تبدیل خواهد شد که مردم در زندگی روزمره خود فرصت، انگیزه و امکان دسترسی به کتاب را داشته باشند.

کتاب باید از حاشیه دنیای مجازی و فهرست خریدهای مناسبتی خارج شود و به جایگاهی ثابت در زندگی خانواده‌ها بازگردد. اختصاص بخشی از درآمد خانوار به خرید کتاب، حتی در اندازه‌ای محدود، می‌تواند سرمایه‌گذاری ارزشمندی برای آینده فرزندان و ارتقای آگاهی جامعه باشد؛ سرمایه‌گذاری‌ای که ثمره آن نه‌تنها در رشد فردی اعضای خانواده، بلکه در تقویت بنیان‌های فرهنگی و فکری جامعه نمایان خواهد شد.

فعال فرهنگی و رسانه ای*