به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست که در شهر تاریخی همدان و با حضور زهرا مشهدی رئیس انجمن گردشگری ورزشی کشور، علی حقیقی مدیرکل ورزش و جوانان، هادی سبزواری رئیس هیئت ورزش‌های همگانی ، خاکسار معاون گردشگری میراث فرهنگی و پناهی مدیر موسسه روایتگران برگزار شد، با هدف گذار از ایده‌ها به برنامه‌های اجرایی انجام گرفت.



در این نشست، زهرا مشهدی رئیس انجمن گردشگری ورزشی بر ضرورت شناسایی و اطلس‌سازی ظرفیت‌های مستعد کشور تاکید کرد.

وی اظهار داشت: ما به دنبال ارائه روایتی نو هستیم که در آن ورزش به عنوان محرک حرکت و گردشگری به عنوان ظرفیتِ کشف شکوه طبیعت عمل می‌کند. ایران با تنوع اقلیمی خود، از سواحل و دریاها تا کویر و کوهستان، ظرفیت‌های بی‌نظیری برای رشته‌های مختلف ورزشی دارد که باید شناسایی و توسعه یابند.



زهرا مشهدی با اشاره به انتخاب همدان به عنوان پایتخت تمدن و ظرفیت‌های بالای آن برای تبدیل شدن به قطب گردشگری ورزشی، افزود: هدف ما تلفیق ورزش، طبیعت و تمدن برای ایجاد ارزش‌های اقتصادی و فرهنگی است.



وی از تمامی فعالان و سفیران این حوزه دعوت می‌شود تا در شناسایی ظرفیت‌های بومی و اجرایی‌سازی این برنامه‌ها با ما همراه باشند.

در پایان این نشست از فعالان حوزه گردشگری تجلیل شد.