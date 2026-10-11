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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۹

روایت جدید از ایران؛

طرح انجمن گردشگری ورزشی برای اطلس‌سازی ظرفیت‌های پنهان کشور

طرح انجمن گردشگری ورزشی برای اطلس‌سازی ظرفیت‌های پنهان کشور

انجمن گردشگری ورزشی در نخستین نشست هم‌اندیشی خود با حضور فعالان گردشگری و تولیدکنندگان محتوا، طرح «روایت جدید از ایران» را با همکاری موسسه روایت‌گران ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست که در شهر تاریخی همدان و با حضور زهرا مشهدی رئیس انجمن گردشگری ورزشی کشور، علی حقیقی مدیرکل ورزش و جوانان، هادی سبزواری رئیس هیئت ورزش‌های همگانی ، خاکسار معاون گردشگری میراث فرهنگی و پناهی مدیر موسسه روایتگران برگزار شد، با هدف گذار از ایده‌ها به برنامه‌های اجرایی انجام گرفت.

در این نشست، زهرا مشهدی رئیس انجمن گردشگری ورزشی بر ضرورت شناسایی و اطلس‌سازی ظرفیت‌های مستعد کشور تاکید کرد.

وی اظهار داشت: ما به دنبال ارائه روایتی نو هستیم که در آن ورزش به عنوان محرک حرکت و گردشگری به عنوان ظرفیتِ کشف شکوه طبیعت عمل می‌کند. ایران با تنوع اقلیمی خود، از سواحل و دریاها تا کویر و کوهستان، ظرفیت‌های بی‌نظیری برای رشته‌های مختلف ورزشی دارد که باید شناسایی و توسعه یابند.

زهرا مشهدی با اشاره به انتخاب همدان به عنوان پایتخت تمدن و ظرفیت‌های بالای آن برای تبدیل شدن به قطب گردشگری ورزشی، افزود: هدف ما تلفیق ورزش، طبیعت و تمدن برای ایجاد ارزش‌های اقتصادی و فرهنگی است.

وی از تمامی فعالان و سفیران این حوزه دعوت می‌شود تا در شناسایی ظرفیت‌های بومی و اجرایی‌سازی این برنامه‌ها با ما همراه باشند.
در پایان این نشست از فعالان حوزه گردشگری تجلیل شد.

کد مطلب 6974155

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