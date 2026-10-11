به گزارش خبرنگار مهر، توکلی گلپایگانی صبح یکشنبه در نشست شورای استاندارد و گرامیداشت روز جهانی استاندارد در ایلام، با بیان اینکه دشت‌های دهلران و مهران از مناطق مستعد توسعه انرژی‌های خورشیدی هستند، اظهار کرد: برخورداری از ظرفیت طبیعی به‌تنهایی برای تولید اقتصادی برق کافی نیست و عواملی مانند دمای محیط، میزان تابش، زاویه نصب پنل‌ها و شرایط اتصال به شبکه باید در طراحی نیروگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به شرایط آب‌وهوایی استان افزود: افزایش دمای سلول‌های خورشیدی می‌تواند توان تولیدی پنل‌ها را کاهش دهد و از سوی دیگر، انباشت ریزگردها روی سطح پنل‌ها نیز بر میزان تولید برق تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین اجرای پروژه‌های خورشیدی در ایلام باید بر پایه مطالعات کارشناسی و متناسب با شرایط اقلیمی استان باشد.

مدیرکل دفتر نظارت بر ارزیابی انطباق خدمات، انرژی و فناوری‌های نوین سازمان ملی استاندارد ایران، استانداردسازی تجهیزات و فرایندهای اجرایی را از الزامات توسعه این بخش دانست و گفت: ارزیابی کیفیت تجهیزات، صلاحیت مجریان، شرایط نصب و برنامه نگهداری و پایش عملکرد نیروگاه‌ها می‌تواند از تکرار خطاهای اجرایی جلوگیری کند و زمینه استفاده مؤثرتر از سرمایه‌گذاری‌ها را فراهم آورد.

توکلی گلپایگانی با تأکید بر ضرورت پیوند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با بهینه‌سازی مصرف انرژی بیان کرد: پیش از سرمایه‌گذاری برای نصب پنل‌های خورشیدی در واحدهای صنعتی، باید میزان مصرف انرژی و تجهیزات پرمصرف شناسایی شود تا راهکارهای کاهش مصرف غیرضروری، بدون لطمه به کیفیت تولید، در اولویت قرار گیرد.

وی همچنین توسعه مهارت‌های تخصصی و حمایت از شرکت‌های محلی در زمینه نصب، بازرسی، نگهداری و پایش سامانه‌های انرژی پاک را از اقداماتی دانست که می‌تواند هم‌زمان به ارتقای دانش فنی و ایجاد اشتغال در استان کمک کند.

توکلی گلپایگانی تأکید کرد: ایلام برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های انرژی پاک به توسعه کارشناسی‌شده، رعایت استانداردها و همکاری دستگاه‌های مسئول، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی نیاز دارد تا ظرفیت‌های طبیعی استان به تولید پایدار انرژی و تقویت اقتصاد منطقه منجر شود.