به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نورانی صبح یکشنبه در مراسم بیست‌ویکمین جشنواره شهید رجایی استان با قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: در طول یک سال گذشته، دستگاه‌های اجرایی استان در شرایطی دشوار و با وجود محدودیت‌ها و چالش‌های متعدد، تلاش کردند روند عادی امور و خدمات‌رسانی به مردم بدون وقفه ادامه پیدا کند.

وی با اشاره به ضرورت قدردانی از تلاش‌های مجموعه مدیریتی استان افزود: مدیریت شرایط دشوار، برگزاری جلسات ویژه و هماهنگی میان دستگاه‌ها نقش مهمی در حفظ پایداری خدمات عمومی داشت و لازم است از همه مدیران و کارکنانی که در این مسیر تلاش کردند، قدردانی شود.

ارزیابی عملکرد؛ فراتر از تشریفات اداری

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان با اشاره به اهمیت ارزیابی عملکرد در نظام اداری کشور بیان کرد: ارزیابی عملکرد همواره مورد تأکید مسئولان عالی کشور بوده است و بر اساس همین رویکرد، باید میزان تحقق اهداف، کارآمدی ساختارها، بهره‌وری منابع و کیفیت خدمات‌رسانی به مردم به‌صورت واقعی مورد بررسی قرار گیرد.

نورانی با اشاره به مبانی قانونی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: سیاست‌های کلی نظام اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله مبانی قانونی این فرایند هستند و دستورالعمل‌های ابلاغی نیز چارچوب لازم را برای ارزیابی دقیق‌تر عملکرد دستگاه‌ها فراهم می‌کنند.

وی ادامه داد: در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴، تلاش شد با استفاده از ظرفیت کارشناسی دستگاه‌های اجرایی و متناسب با شرایط استان، شاخص‌هایی انتخاب شود که بتواند تصویری روشن از عملکرد مجموعه مدیریتی استان ارائه دهد.

تعیین ۱۱ محور برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی گیلان

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان با اشاره به تدوین چارچوب ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۴ گفت: در شورای راهبری تحول اداری استان، ۱۱ محور برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی تعیین شد که از جمله آن‌ها می‌توان به اقتصاد مقاومتی، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، امنیت پایدار، دولت هوشمند، محرومیت‌زدایی، حفظ توان سرزمینی، رعایت ملاحظات نظام فنی و اجرایی، پایداری خدمات، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و مردمی‌سازی اقتصاد اشاره کرد.

نورانی افزود: در این فرایند، دستگاه‌های اجرایی امکان داشتند محورهای پیشنهادی خود را برای ارزیابی مطرح کنند تا شاخص‌ها با شناخت دقیق‌تری از مأموریت‌ها و عملکرد هر دستگاه انتخاب شوند.

وی با اشاره به استفاده از ارزیابان تخصصی در این فرایند تصریح کرد: تلاش شد ارزیابی هر محور به کارشناسان و مجموعه‌های مرتبط با همان حوزه سپرده شود تا نتایج به‌دست‌آمده از پشتوانه تخصصی و کارشناسی برخوردار باشد.

تأکید بر رعایت عدالت در ارزیابی دستگاه‌ها

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان با اشاره به نحوه جمع‌بندی امتیازات دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: فرایند ارزیابی به‌گونه‌ای طراحی شد که امتیازات بر اساس بررسی‌های کارشناسی و به‌صورت مستقل جمع‌بندی شود و حقی از هیچ دستگاهی ضایع نشود.

وی با قدردانی از استاندار گیلان و مجموعه مدیریتی استان گفت: در تمام مراحل بر رعایت عدالت و اتکا به بررسی‌های فنی تأکید شد تا نتایج نهایی بر اساس عملکرد واقعی دستگاه‌ها و شاخص‌های تعیین‌شده مشخص شود.

نورانی با تأکید بر اینکه معرفی دستگاه‌های برتر به معنای نادیده گرفتن تلاش سایر مجموعه‌ها نیست، افزود: محدودیت در تعداد دستگاه‌های قابل تقدیر، به معنای کم‌اهمیت بودن خدمات و زحمات دیگر مدیران و کارکنان نیست؛ چراکه بسیاری از دستگاه‌ها در طول سال گذشته تلاش‌های قابل‌توجهی برای انجام مأموریت‌های خود داشته‌اند.

نقش دستگاه‌های اجرایی گیلان در مدیریت شرایط دشوار

وی با اشاره به شرایط خاص استان در سال گذشته و افزایش حجم خدمات‌رسانی به جمعیت ورودی به گیلان گفت: دستگاه‌های اجرایی استان در مقاطع مختلف، مسئولیت‌های سنگینی بر عهده داشتند و با تلاش و هماهنگی میان مجموعه‌های مختلف، برای حفظ پایداری خدمات عمومی اقدام کردند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان تأکید کرد: عملکرد دستگاه‌ها در چنین شرایطی نشان داد که هماهنگی بین‌بخشی، برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از ظرفیت‌های کارشناسی تا چه اندازه در مدیریت مسائل استان مؤثر است.

نورانی در پایان با قدردانی از مدیران، کارکنان و مجموعه مدیریتی استان خاطرنشان کرد: هدف از برگزاری جشنواره شهید رجایی، شناسایی عملکردهای برتر، تقویت فرهنگ پاسخگویی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به مردم است و امیدواریم نتایج این ارزیابی‌ها زمینه‌ساز افزایش کارآمدی و بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان شود.