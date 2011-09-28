به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو سامری افزود: پس از بررسی معیارها و شاخص‌های مدنظر در دو بعد اختصاصی و عمومی توسط کمیته ارزیابی استانداری، این سازمان به لحاظ کسب شاخص‌های عملکرد در بین تمام دستگاه‌های اجرایی استان‌ همدان، به عنوان دومین دستگاه از نظر عملکرد سازمانی انتخاب شد‌.

وی اظهار داشت: در کنار شاخص‌های اختصاصی، استفاده از سیستم‌های نوین مدیریتی و توجه به نیازهای مراجعان، بهبود فرایندهای سازمانی واستقرار دولت الکترونیک از جمله شاخص‌های این ارزیابی بوده اند.

رئیس سازمان صنایع و معادن استان همدان ادامه داد: ساماندهی نیروی انسانی و استقرارنظام جامع مدیریت عملکرد، سلامت اداری، اصلاح فرایند اداری و تمرکز زدایی، توانمندسازی آموزش فرهنگی و تخصصی منابع انسانی، تقویت توان کارشناسی و خدمات‌رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع از دیگر شاخص‌های در نظر گرفته شده درارزیابی دستگاه‌های اجرایی بوده است‌.

وی عنوان کرد: این سازمان در خصوص فرآیند ارائه خدمات و راهنمای مراجعان به وسیله چاپ و توزیع انواع بروشور‌، کتاب و لوح فشرده، شرکت در نمایشگاه‌های مختلف استانی و کشوری، ارتباط با رسانه‌ها نیز عملکرد مناسبی داشته است‌.