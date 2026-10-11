۱۲۷ واحد تولیدی مشمول استاندارد در ایلام فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، یادگار محمدی صبح یکشنبه در نشست شورای استاندارد استان ایلام که همزمان با گرامیداشت روز جهانی استاندارد برگزار شد، اظهار کرد: این نشست فرصتی برای تعیین تکالیف و وظایف مجموعه استاندارد و بیان مطالبات از دستگاه‌های اجرایی و آموزشی همکار است تا با تعامل و همکاری، اجرای الزامات استاندارد در استان تقویت شود.

وی با اشاره به ناترازی انرژی در کشور افزود: افزایش مصرف نسبت به تولید و آسیب‌دیدن برخی زیرساخت‌های انرژی در جنگ تحمیلی اخیر، ضرورت مدیریت مصرف را دوچندان کرده است و در این شرایط، دستگاه‌های نظارتی، دستگاه‌های اجرایی و مردم باید برای اصلاح الگوی مصرف و عبور از این وضعیت همکاری کنند.

مدیرکل استاندارد استان ایلام با اشاره به نقش استاندارد در ارتقای کیفیت زندگی و رفاه عمومی بیان کرد: استانداردسازی در بهبود کیفیت کالاها و خدمات، تأمین منافع ملی و افزایش توان رقابتی کشور نقش مهمی دارد و سازمان ملی استاندارد در چهار محور استانداردسازی، اندازه‌شناسی، تأیید صلاحیت و ارزیابی انطباق فعالیت می‌کند.

محمدی با بیان اینکه ۱۲۷ واحد تولیدی مشمول استاندارد در استان ایلام فعالیت دارند، ادامه داد: محصولات این واحدها از ظرفیت‌های تولیدی استان محسوب می‌شوند و با همکاری سایر دستگاه‌ها باید زمینه ارتقای کیفیت محصولات و تقویت جایگاه صنعتی ایلام فراهم شود.

وی همچنین از تجلیل هفت واحد تولیدی شایسته استان در این برنامه خبر داد.

مدیرکل استاندارد استان ایلام با تأکید بر ضرورت رعایت استانداردهای مصرف انرژی در ساختمان‌ها گفت: بر اساس استاندارد مربوطه، از سال ۱۴۰۳ ساختمان‌های غیرمسکونی مشمول باید معیار مصرف انرژی را رعایت کرده و برچسب انرژی داشته باشند. همچنین ساختمان‌های جدیدالاحداث باید دارای پلاک انطباق انرژی باشند که تحقق این موضوع مستلزم همکاری شهرداری‌هاست.

محمدی با اشاره به محورهای مورد بررسی در نشست شورای استاندارد استان، افزود: بازرسی فنی صنایع انرژی، استانداردسازی مصالح ساختمانی، امنیت غذایی، ایجاد آزمایشگاه مرجع صنایع غذایی در استان، اندازه‌شناسی و استاندارد زمین‌های بازی تحت مدیریت شهرداری‌ها از جمله موضوعات مطرح‌شده در این نشست است.