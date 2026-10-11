به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، مهدی پیرهادی در چهارصد و سی و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه اصلاح احکام حقوقی کارکنان مبنای حقوق را تغییر داد که اقدامی بسیار ارزشمند است، اظهار کرد: تلاش و پیگیری معاونت منابع انسانی و دستور و پیگیری جدی شهردار تهران باعث شد احکام به سرعت صادر شود و بیش از ۱۸ هزار حکم در حال اصلاح است و امیدواریم در ماه جاری اجرایی شود.

پیرهادی با بیان اینکه امیدواریم شکاف حقوقی کارکنان با این اقدام کاهش یابد، تصریح کرد: تورم افسارگسیخته وضعیت حقوق کارمندان در سراسر کشور را دچار شکاف کرده است. شاید حقوق کارکنان شهرداری تهران در این سالها چند برابر شده باشد اما به دلیل تورم، هنوز کارکنان تحت فشار هستند.

وی با اشاره به بازدید خود از مرکز بهداشتی و درمانی روانی رازی، یادآور شد: به دلیل فقدان منابع مالی، این مرکز درمانی در زجر بی شماری به سر می برد. تعدادی از بیماران این مرکز نیم قرن در این بیمارستان بستری هستند و وضعیت بیمارستان بسیار بد است.

پیرهادی گفت: از وزیر بهداشت به عنوان متولی این موضوع و رئیس جمهور که پزشک است، درخواست می کنم که توجه جدی به بیمارستان هایی که به صورت ویژه به مسائل سلامت روان می پردازند، داشته باشند.

در ادامه؛ سید احمد علوی تصریح کرد: اوقات فراغت کودکان در وضعیت معیشتی سخت به راحتی حذف می شود؛ در حالیکه کودکان و نوجوانان در این سنین به اوقات فراغت نیاز دارد. تورم و کوچکتر شدن سفره ها باعث می شود که استفاده کودکان از مجموعه های فراغتی از سوی خانواده ها حذف شود.

علوی با تأکید بر رعایت الزامات ایمنی در معابر، یادآور شد: در بخش درمانی نیز وضعیت به همین شکل است. به طور ویژه از شهردار تهران درخواست می کنیم که با توجه به ابلاغ اساسنامه شرکت گردشگری میلاد تهران، بسته مشخصی برای کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شود.