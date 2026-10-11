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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵

توزیع ۸۷ هزار میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده در قزوین طی ۶ ماه

توزیع ۸۷ هزار میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده در قزوین طی ۶ ماه

قزوین- مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین از توزیع بیش از ۸۷هزار میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده در نیمه نخست سال ۱۴۰۵خبر داد که سهم شهرداری‌ها از این منابع بیش از ۵۸ هزار میلیارد ریال بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمود موسوی صانع اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۸۷ هزار میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده در استان قزوین توزیع شده که متناسب با قوانین و مقررات، در اختیار دستگاه‌ها و مجموعه‌های ذی‌ربط قرار گرفته است.

وی افزود: از مجموع عوارض توزیع‌شده، ۵۸ هزار و ۴۲۲ میلیارد ریال به شهرداری‌ها اختصاص یافته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۲ درصد رشد داشته است.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین ادامه داد: در همین مدت، ۱۴ هزار و ۵۹ میلیارد ریال در حوزه بهداشت و درمان با رشد ۹۸ درصدی، ۱۳ هزار و ۶۴۹ میلیارد ریال به بازنشستگان با رشد ۱۱۰ درصدی، یک‌هزار و ۷۱۶ میلیارد ریال در حوزه ورزش با رشد ۵۱ درصدی و ۶۲ میلیارد ریال به مناطق عشایری با رشد ۸۲ درصدی اختصاص یافته است.

موسوی صانع با تأکید بر نقش عوارض ارزش افزوده در تأمین منابع توسعه و ارائه خدمات عمومی تصریح کرد: یکی از آثار مهم وصول و توزیع این منابع، بازگشت بخشی از درآمدهای مالیاتی به چرخه توسعه استان و تأمین مالی خدمات و زیرساخت‌های مورد نیاز مردم است.

وی درباره توزیع عوارض ارزش افزوده میان شهرستان‌های استان نیز گفت: در نیمه نخست سال جاری، ۲۶ هزار و ۹۳۴ میلیارد ریال به شهرستان قزوین، ۷ هزار و ۸۸۳ میلیارد ریال به تاکستان، ۵ هزار و ۵۹۴ میلیارد ریال به بوئین‌زهرا، ۴ هزار و ۲۹۸ میلیارد ریال به آبیک، ۱۱ هزار و ۴۳ میلیارد ریال به البرز و یک‌هزار و ۹۹۱ میلیارد ریال به آوج اختصاص یافته است.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین خاطرنشان کرد: مالیات و عوارض ارزش افزوده صرفاً منبع درآمدی دولت نیست، بلکه بخشی از آن در قالب اعتبارات و منابع قانونی برای توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای خدمات عمومی و بهبود کیفیت زندگی مردم در استان‌ها و شهرستان‌ها هزینه می‌شود.

موسوی صانع در پایان بر اهمیت اطلاع‌رسانی شفاف درباره محل هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی تأکید کرد و گفت: تبیین آثار پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده و اطلاع‌رسانی دقیق درباره نحوه توزیع و مصرف این منابع، در تقویت فرهنگ مالیاتی و افزایش اعتماد عمومی مؤثر است.

کد مطلب 6974356

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