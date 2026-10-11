توزیع ۸۷ هزار میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده در قزوین طی ۶ ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمود موسوی صانع اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، بیش از ۸۷ هزار میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده در استان قزوین توزیع شده که متناسب با قوانین و مقررات، در اختیار دستگاه‌ها و مجموعه‌های ذی‌ربط قرار گرفته است.

وی افزود: از مجموع عوارض توزیع‌شده، ۵۸ هزار و ۴۲۲ میلیارد ریال به شهرداری‌ها اختصاص یافته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۲ درصد رشد داشته است.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین ادامه داد: در همین مدت، ۱۴ هزار و ۵۹ میلیارد ریال در حوزه بهداشت و درمان با رشد ۹۸ درصدی، ۱۳ هزار و ۶۴۹ میلیارد ریال به بازنشستگان با رشد ۱۱۰ درصدی، یک‌هزار و ۷۱۶ میلیارد ریال در حوزه ورزش با رشد ۵۱ درصدی و ۶۲ میلیارد ریال به مناطق عشایری با رشد ۸۲ درصدی اختصاص یافته است.

موسوی صانع با تأکید بر نقش عوارض ارزش افزوده در تأمین منابع توسعه و ارائه خدمات عمومی تصریح کرد: یکی از آثار مهم وصول و توزیع این منابع، بازگشت بخشی از درآمدهای مالیاتی به چرخه توسعه استان و تأمین مالی خدمات و زیرساخت‌های مورد نیاز مردم است.

وی درباره توزیع عوارض ارزش افزوده میان شهرستان‌های استان نیز گفت: در نیمه نخست سال جاری، ۲۶ هزار و ۹۳۴ میلیارد ریال به شهرستان قزوین، ۷ هزار و ۸۸۳ میلیارد ریال به تاکستان، ۵ هزار و ۵۹۴ میلیارد ریال به بوئین‌زهرا، ۴ هزار و ۲۹۸ میلیارد ریال به آبیک، ۱۱ هزار و ۴۳ میلیارد ریال به البرز و یک‌هزار و ۹۹۱ میلیارد ریال به آوج اختصاص یافته است.

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین خاطرنشان کرد: مالیات و عوارض ارزش افزوده صرفاً منبع درآمدی دولت نیست، بلکه بخشی از آن در قالب اعتبارات و منابع قانونی برای توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای خدمات عمومی و بهبود کیفیت زندگی مردم در استان‌ها و شهرستان‌ها هزینه می‌شود.

موسوی صانع در پایان بر اهمیت اطلاع‌رسانی شفاف درباره محل هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی تأکید کرد و گفت: تبیین آثار پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده و اطلاع‌رسانی دقیق درباره نحوه توزیع و مصرف این منابع، در تقویت فرهنگ مالیاتی و افزایش اعتماد عمومی مؤثر است.