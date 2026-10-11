ضرورت حمایت تخصصی از بیماران استومی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، فخرالسادات انارکی، فلوشیپ جراحی کولورکتال، درباره برگزاری نشست تخصصی بیماران استومی که برای اولین بار با هدف پاسخ‌گویی به دغدغه‌های بیماران و ارتقای آگاهی آنان درباره مراقبت‌های لازم در بیمارستان طالقانی برگزار شد، گفت: این برنامه در پاسخ به نیازهای بیماران استومی و با هدف حمایت از آنان برگزار ‌می‌شود، زیرا این بیماران با چالش‌های متعددی در زندگی روزمره و کیفیت زندگی خود مواجه‌اند و مسائل و نیازهای آنان باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

استومی چیست

وی در توضیح مفهوم استومی، اظهار داشت: استومی به ایجاد یک دهانه روی شکم از طریق جراحی گفته می‌شود که به‌ منظور دفع محتویات گوارشی، معمولاً در پی برخی بیماری‌ها یا جراحی‌های روده و مقعد ایجاد می‌شود. در این شرایط، دفع از طریق دهانه ایجاد شده و با استفاده از کیسه مخصوص انجام می‌گیرد.

انارکی افزود: سازگاری با شرایط جدید و استفاده صحیح از تجهیزات استومی به آموزش‌های تخصصی نیاز دارد تا بیماران بتوانند با آگاهی و مهارت بیشتری از خود مراقبت کنند و عوارض احتمالی را کاهش دهند.

ضرورت توجه به بیماری‌های زمینه‌ای و پیشگیری

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، با اشاره به علل نیاز برخی بیماران به جراحی استومی، گفت: طیف متنوعی از بیماران، از جمله مبتلایان به سرطان روده بزرگ، بیماری‌های التهابی روده، آسیب‌های ناشی از حوادث و تصادفات، برخی ناهنجاری‌های مادرزادی در کودکان و بعضی سرطان‌های دستگاه ادراری، ممکن است به استومی نیاز پیدا کنند.

وی با تأکید بر اهمیت پیشگیری و تشخیص زودهنگام بیماری‌های زمینه‌ای، اصلاح سبک زندگی، فعالیت بدنی، تغذیه مناسب و انجام غربالگری‌های توصیه‌شده را از راهکارهای مؤثر در کاهش خطر برخی بیماری‌ها و شناسایی به‌موقع آنها برشمرد.

پاسخ‌گویی مستقیم به دغدغه‌های بیماران

در بخش دیگری از این نشست، پنل پرسش و پاسخ با حضور متخصصان برگزار شد.

در این بخش، بیماران فرصت یافتند پرسش‌ها و دغدغه‌های خود درباره مراقبت از استومی، مشکلات روزمره و عوارض احتمالی را مستقیماً با متخصصان مطرح کنند و از راهنمایی‌های تخصصی آنان بهره‌مند شوند.

ارائه مشاوره‌های تخصصی و آموزش راهکارهای خودمراقبتی از بخش‌های مهم این نشست بود؛ برنامه‌ای که با فراهم کردن زمینه ارتباط مستقیم میان بیماران و تیم درمان، بر اهمیت آموزش مستمر، حمایت تخصصی و توانمندسازی بیماران برای مدیریت بهتر شرایط خود تأکید داشت.