حسابرسان شورای شهر تهران برای حسابرسی سال ۱۴۰۵ تعیین شدند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمد آخوندی در چهارصد و سی و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان انتخاب حسابرسان منتخب شورای شهر تهران جهت انجام حسابرسی سال ۱۴۰۵ شورا، شهرداری، سازمان ها و شرکت های وابسته به آن، مؤسسات منتخب را معرفی و اظهار کرد: مؤسسه ارقام نگر آریا برای حسابرسی اداره کل امور مالی و اموال، انبارگردانی، اداره کل پشتیبانی، تفریغ بودجه، تلفیق، شرکت واحد اتوبوسرانی، شرکت همشهری، شرکت خدمات کالای شهروند، منطقه ۱، ۲، ۵، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۱۹ و ۲۱ انتخاب شده است.

وی همچنین تصریح کرد: مؤسسه اطمینان بخش، حسابرسی مناطق ۳، ۷، ۸، ۱۲، ۴، ۶، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۳ و ۱۵ را انجام خواهد داد. همچنین مؤسسه هژیران برای حسابرسی مناطق ۱۷، ۲۰، ۲۲ و شرکت کنترل کیفیت هوای تهران و شرکت مجتمع های ایستگاهی مترو انتخاب شده است.

آخوندی در ادامه یادآور شد: مؤسسه بهراد مشار حسابرسی مرکز نوسازی و تحول اداری، مرکز مطالعات، اداره کل رفاه، سازمان راهبری و پایش طرح های توسعه شهری تهران، شرکت خدمات اداری شهر و شرکت یادمان سازه و مؤسسه آزاد رأی امین حسابرسی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی، سازمان مهندسی و عمران، شرکت خاکریز آب، شرکت نوسازی عباس آباد، شرکت کنترل ترافیک، سازمان نوسازی و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران را انجام می دهند.

وی گفت: مؤسسه حسابرسی نکونگرش برای حسابرسی شرکت شهر آفتاب، سازمان تاکسیرانی، شرکت پیام رسا، شرکت برج میلاد تهران، سازمان املاک و مستغلات، شرکت شهر سالم، سازمان سرمایه گذاری، سازمان فناوری های نوین و شورای شهر تهران و مؤسسه رازدار برای حسابرسی سازمان مدیریت پسماند، شرکت ارتباط مشترک شهر، سازمان مشاور فنی و مهندسی، شرکت معاینه فنی خودرو، سازمان مدیریت حمل و نقل و پایانه های مسافربری و معاونت فنی و عمرانی انتخاب شده اند.

آخوندی در ادامه یادآور شد: سازمان فاوا، سازمان آتش نشانی، سازمان حمل و نقل و ترافیک، شرکت مترو، سازمان ورزش، سازمان فرهنگی و هنری، سازمان زیباسازی و سازمان مهندسی و ساختمان توسط مؤسسه آتیه اندیش نمودگر، شرکت ساماندهی مشاغل، شرکت توسعه فضاهای فرهنگی و شرکت شهربان و حریم بان توسط مؤسسه حسابرسی اطهر و شرکت بهره برداری مترو، سازمان بوستان ها و فضای سبز، سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار، سازمان بازنشستگی و سازمان بهشت زهرا (س) توسط مؤسسه اطهر حسابرسی خواهند شد.

گفتنی است؛ حسابرسان منتخب شورای شهر تهران جهت انجام حسابرسی سال ۱۴۰۵ شورا، شهرداری، سازمان ها و شرکت های وابسته به آن با حداکثر آراء 19 رای موافق انتخاب شدند.