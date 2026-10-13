مسیر دشوار کیانی برای کسب سهمیه المپیک؛ افسوس امتیازات از دست رفته

به گزارش خبرنگار مهر، سرگروه تیم ملی تکواندوی بانوان ایران در مسابقات گرندپری پاریس موفق به کسب مدال نشد. کیانی پس از دو پیروزی برابر حریفانی از کره جنوبی و فرانسه در مرحله یک‌چهارم نهایی مقابل «پاچکو»، قهرمان جهان و نفر نخست رنکینگ المپیکی، شکست خورد و از رسیدن به مدال بازماند.

کیانی در بازی‌های آسیایی نیز پس از کسب یک پیروزی، از دور مسابقات کنار رفت و نتوانست به مدال دست یابد.

کیانی در مسابقات آزاد زنان جهان هم به مدال نرسید ولی چند پله ای در رنکینگ بالا آمد، با این حال، نمی‌توان این دو نتیجه را برای قهرمان جهان و نایب‌قهرمان المپیک به‌منزله ناکامی تلقی کرد چرا که او از مجموع این دو تورنمنت نزدیک به ۲۰ امتیاز کسب کرده است؛ امتیازاتی که می‌تواند موجب ارتقای جایگاه او در رنکینگ المپیکی شود. همان‌طور که کیانی در گرندپری موجو کره جنوبی نیز با کسب یک پیروزی ۹ امتیاز به دست آورد.

هدف اصلی کیانی کسب سهمیه المپیک است. اگرچه مدال‌های تورنمنت‌هایی که او از دست داده ارزشمند بودند و می‌توانستند جایگاهش را به رده‌های بالای رنکینگ ارتقا دهند اما با وجود از دست رفتن این مدال‌ها امتیازات کسب‌شده همچنان می‌توانند در مسیر تحقق هدف اصلی او یعنی حضور در المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس مؤثر باشند. با این حال برای تحقق این هدف، باید مسیر پیش رو را با برنامه‌ریزی دقیق‌تری طی کند.

نکته دیگری که باید مدنظر قرار گیرد حضور دائمی او در تورنمنت های مختلف است. کیانی در سه ماه گذشته فرصت چندانی برای استراحت نداشته و به‌طور مداوم در سفر، تمرین و مبارزه بوده بدون آنکه زمانی برای ریکاوری در اختیار داشته باشد. فدراسیون تکواندو باید شرایطی فراهم کند تا این ورزشکار با آمادگی روحی و روانی بیشتر برای حضور در تورنمنت‌های آینده آماده شود.

کیانی شایستگی‌های خود را بارها به اثبات رسانده است و نباید صرفاً بر اساس این نتایج درباره عملکرد او قضاوت کرد. او همچنان یکی از بهترین تکواندوکاران جهان است و برای موفقیتش در المپیک آینده ضمن فراهم آوردن شرایط لازم برای آرامش ذهنی، باید برنامه‌ریزی دقیق‌تر و حمایت مناسبی از وی صورت گیرد.