رضا فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اوایل مهرماه هنوز افزایش قابل‌توجهی در فعالیت آنفلوآنزا مشاهده نشده اما با ورود به فصل پاییز، افزایش موارد این بیماری طبیعی خواهد بود.

وی از رصد هفتگی وضعیت آنفلوانزا، کرونا و برخی از بیماری‌های تنفسی به صورت هفتگی در استان اصفهان خبر داد و افزود: رعایت بهداشت فردی، شست‌وشوی دست‌ها، ماندن افراد بیمار در منزل و استفاده از ماسک در اماکن شلوغ می‌تواند به کاهش انتقال بیماری کمک کند.

مسئول گروه بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان با بیان اینکه اوج موارد آنفلوآنزا به طور معمول در آذرماه مشاهده می‌شود و ممکن است موج دیگری نیز حوالی اسفندماه رخ دهد، افزود: تزریق واکسن آنفلوانزا تنها محدود به ماه‌های ابتدایی پاییز نیست و در طول فصل سرد نیز می‌تواند برای پیشگیری از بیماری مفید باشد.

وی تأکید کرد: بخشی از واکسن‌های وارداتی آنفلوآنزا در اختیار نظام دولتی قرار می‌گیرد تا برای گروه‌های آسیب‌پذیر، از جمله زنان باردار و برخی گروه‌های پرخطر، مطابق دستورالعمل‌های وزارت بهداشت استفاده شود.

تولید داخلی واکسن جوابگوی جمعیت کشور نیست

فدایی بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های تولید واکسن در کشور تأکید و بیان کرد: ایران سابقه حدود ۹۰ ساله در تولید واکسن دارد اما ظرفیت تولید داخلی در حال حاضر پاسخگوی تمام نیاز جمعیت کشور نیست و بخشی از واکسن‌های مورد نیاز از کشورهای دیگر، به‌ویژه هند، تأمین می‌شود.

وی افزود: تقویت و نوسازی خطوط تولید واکسن در کشور می‌تواند به تأمین پایدار واکسن مورد نیاز جمعیت و کاهش وابستگی به واردات کمک کند.

مسئول گروه بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان، گفت: پوشش واکسیناسیون در استان اصفهان بین ۹۵ تا ۹۸ درصد است اما در برخی مناطق و کانون‌ها مواردی از واکسن‌گریزی مشاهده می‌شود که نیازمند فرهنگ‌سازی و اقناع خانواده‌هاست.

وی واکسیناسیون را یکی از مؤثرترین اقدامات پیشگیرانه در برابر بیماری‌های واگیر دانست و افزود: از زمان آغاز برنامه‌های واکسیناسیون تاکنون، بر اساس آمارهای مطرح‌شده، از مرگ حدود ۱۵۴ میلیون کودک در جهان پیشگیری شده است.

فدایی اظهار کرد: نزدیک به ۹۰ میلیون مورد از موارد پیشگیری شده از مرگ و میر بیماریهای واگیردار مربوط به سرخک بوده و واکسن فلج اطفال نیز از فلج شدن حدود ۲۰ میلیون کودک در جهان جلوگیری کرده است.

وی با اشاره به اهمیت واکسیناسیون در سلامت جامعه بیان کرد: واکسن تنها برای حفاظت از فرد دریافت‌کننده نیست، بلکه پوشش مناسب واکسیناسیون یک لایه دفاعی برای کل جامعه ایجاد می‌کند و کاهش این پوشش می‌تواند زمینه بازگشت برخی بیماری‌های واگیر را فراهم کند.

مسئول گروه بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان گفت: مقابله با واکسن‌گریزی باید از مسیر گفتگو، فرهنگ‌سازی و اقناع خانواده‌ها دنبال شود و رسانه‌ها می‌توانند با اطلاع‌رسانی درباره فواید واکسیناسیون و پیامدهای کاهش پوشش واکسن، نقش مهمی در این زمینه داشته باشند.