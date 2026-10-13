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۲۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۲

درخشش یاسر آسانی باعث انتقاد از سرمربی آلبانی شد

درخشش یاسر آسانی باعث انتقاد از سرمربی آلبانی شد

وینگر آلبانیایی استقلال با درخشش در ترکیب این تیم، به سوژه انتقاد رسانه‌های کشورش از سرمربی تیم ملی آلبانی به دلیل دعوت نکردن او تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال ایران و الغرافه قطر در هفته دوم مرحله گروهی لیگ نخبگان آسیا شامگاه دوشنبه ۲۰ مهر به مصاف هم رفتند که این دیدار با پیروزی ۲ بر یک آبی‌پوشان ایران به پایان رسید.

یاسر آسانی، وینگر آلبانیایی استقلال که به دلیل مصدومیت در دیدار برابر تراکتور، بازی با الغرافه را از روی نیمکت آغاز کرده بود، در پی مصدومیت امیرمحمد رزاقی‌نیا در نیمه نخست وارد زمین شد. او تنها پنج دقیقه پس از ورود به میدان، با شوتی تماشایی موفق شد گل نخست استقلال را به ثمر برساند و نقش مهمی در پیروزی تیمش ایفا کند.

درخشش آسانی به دیدار برابر الغرافه محدود نمی‌شود و این بازیکن در هفته‌های اخیر با عملکرد خوب و گلزنی در ترکیب استقلال، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. با این حال، او در فهرست اخیر تیم ملی آلبانی برای حضور در رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا قرار نگرفت؛ موضوعی که انتقاد رسانه «A۲ NEWS» آلبانی از ماران، سرمربی تیم ملی این کشور را به دنبال داشته است.

این رسانه با اشاره به گلزنی آسانی در رقابت‌های آسیایی، به دعوت نشدن این مهاجم از سوی سرمربی تیم ملی آلبانی پرداخته و عملکرد او در ترکیب استقلال را مورد توجه قرار داده است.

در مطلب این رسانه آمده است: در دیدار امشب استقلال مقابل الغرافه قطر در خانه حریف، آسانی در ترکیب اصلی حضور نداشت اما در دقیقه ۳۲ وارد زمین شد. این مهاجم تنها پنج دقیقه پس از ورود به میدان، با حرکتی از سمت راست و شوتی تماشایی با پای چپ که زیر تیر افقی دروازه جای گرفت، گلزنی کرد.

این گل تماشایی، دومین گل مهاجم آلبانیایی در فصل جاری لیگ نخبگان آسیا بود. آسانی با وجود گلزنی‌های پیاپی در ترکیب باشگاهی خود در فهرست اخیر تیم ملی آلبانی قرار نگرفت و ماران سرمربی این تیم او را به اردو دعوت نکرد.

کد مطلب 6976403

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