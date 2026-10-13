صنایع خلاق باید به موتور خلق ثروت و صادرات تبدیل شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد صبح سه‌شنبه در آیین افتتاح رویداد ملی صنایع خلاق مانوین که به همت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در اصفهان در حال برگزاری است، صنایع خلاق را یکی از ظرفیت‌های مهم خلق ثروت، اشتغال پایدار و حضور در بازارهای جهانی دانست و اظهار کرد: دوران سنجش ثروت ملت‌ها بر اساس حجم مواد اولیه و منابع فیزیکی به پایان رسیده و امروز کشورهایی از مزیت اقتصادی برخوردارند که بر تخیل، نوآوری و توانایی تبدیل ایده به محصول و خدمت تکیه می‌کنند.

وی با بیان اینکه رویداد ملی صنایع خلاق مانوین به همت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری برگزار شده است، افزود: صنایع خلاق نه بخشی حاشیه‌ای در اقتصاد، بلکه عرصه‌ای اثرگذار در تولید ثروت، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و گسترش مشارکت اجتماعی است؛ عرصه‌ای که می‌تواند زمینه حضور گسترده‌تر جوانان و زنان را در فعالیت‌های اقتصادی فراهم کند.

استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیت جهانی اقتصاد خلاق تصریح کرد: مزیت این حوزه تنها به ارزش اقتصادی آن محدود نمی‌شود، بلکه فراگیری و امکان ورود استعدادهای متنوع به چرخه تولید و کسب‌وکار، آن را به یکی از مسیرهای مهم اشتغال‌آفرینی برای نسل جوان تبدیل کرده است.

جمالی‌نژاد با تأکید بر ضرورت پیوند فناوری با فرهنگ و هویت ایرانی اظهار کرد: فناوری به‌تنهایی برای جذب مخاطب و فتح بازارهای جهانی کافی نیست؛ این فناوری زمانی می‌تواند اثربخش باشد که بر بستر روح، معنا، هویت و ذوق فرهنگی شکل بگیرد. هویت ایرانی و هنر اصفهانی می‌توانند محتوایی متمایز برای محصولات و خدمات خلاق فراهم کنند و قدرت رقابت آن‌ها را در بازارهای بین‌المللی افزایش دهند.

وی با اشاره به ظرفیت تاریخی اصفهان در پیوند هنر، معماری، اقتصاد و زندگی اجتماعی افزود: میدان نقش‌جهان نمونه‌ای از هم‌نشینی هنر والا، معماری چشم‌نواز و پویایی اقتصادی است؛ تجربه‌ای تاریخی که نشان می‌دهد خلاقیت فرهنگی، در صورت پیوند با فعالیت اقتصادی، می‌تواند به خلق ارزش و ثروت منجر شود.

استاندار اصفهان با بیان اینکه بازارهای آینده بیش از گذشته به اصالت و روایت فرهنگی توجه دارند، ادامه داد: ایران از ظرفیت گسترده‌ای از داستان‌ها، هنرها و میراث فرهنگی برخوردار است که می‌توانند در قالب محصولات نوآورانه به بازار عرضه شوند. صنایع‌دستی، سوزن‌دوزی، قلم‌زنی، فرش، شعر و دیگر جلوه‌های فرهنگ ایرانی نباید صرفاً به‌عنوان میراثی محفوظ در موزه‌ها دیده شوند، بلکه این ظرفیت‌ها بخشی از هویت زنده تمدن ایران هستند و می‌توانند در طراحی محصولات مدرن، بازی‌سازی و صنایع فرهنگی کاربرد پیدا کنند.

جمالی‌نژاد با تأکید بر ضرورت پیوند میراث فرهنگی با فناوری‌های نوین گفت: ظرفیت هنر و سنت ایرانی این امکان را دارد که در قالب محصولات و خدمات خلاق بازآفرینی شود و به بازارهای بین‌المللی راه یابد. چنین رویکردی می‌تواند ضمن حفظ اصالت فرهنگی، زمینه شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید و افزایش ارزش اقتصادی تولیدات داخلی را فراهم کند.

وی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد دستگاه‌های اجرایی در مواجهه با کسب‌وکارهای نوآور اظهار کرد: نظام حکمرانی باید از جایگاه نظارت صرف فاصله بگیرد و نقش حامی، تسهیلگر و مشوق کارآفرینان را ایفا کند. جسارت و ایده‌های جوانان نوآور نباید در فرایندهای اداری متوقف شود؛ وظیفه دستگاه‌های اجرایی، هموار کردن مسیر فعالیت اقتصادی و فراهم کردن امکان تبدیل ایده به محصول و خدمت است.

استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیت قانون جهش تولید دانش‌بنیان افزود: باید میان ظرفیت‌های قانونی حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و نیازهای واقعی استودیوهای طراحی، کارگاه‌های خلاقیت، بازی‌سازان و فعالان صنایع فرهنگی ارتباطی مستقیم برقرار شود تا حمایت‌های قانونی به فرصت‌های ملموس تولید، توسعه کسب‌وکار و ورود به بازار تبدیل شود.

جمالی‌نژاد با تأکید بر اینکه مانوین نباید صرفاً به یک رویداد محدود به اصفهان تبدیل شود، اظهار کرد: صنایع خلاق به ظرفیت‌های همه استان‌های کشور نیاز دارد و هم‌افزایی میان توانمندی‌های فرهنگی، هنری و فناورانه مناطق مختلف می‌تواند زمینه شکل‌گیری یک جریان ملی در این حوزه را فراهم کند.

وی با اشاره به ظرفیت صادراتی محصولات و خدمات خلاق بیان کرد: صادرات خدمات خلاق می‌تواند مسیری برای حضور مستقیم استعدادهای ایرانی در اقتصاد بین‌المللی باشد. محصولات و ایده‌هایی که بر پایه دانش، هنر و نوآوری شکل می‌گیرند، برای عبور از مرزها الزاماً به جابه‌جایی کالاهای فیزیکی وابسته نیستند و می‌توانند دامنه دسترسی کسب‌وکارهای ایرانی به بازارهای جهانی را گسترش دهند.

استاندار اصفهان همچنین اقتصاد خلاق را دارای ظرفیت‌هایی برای توسعه پایدار دانست و گفت: این بخش می‌تواند با اتکا به سرمایه انسانی، دانش، هنر و توانایی خلق ارزش، فرصت‌های اقتصادی تازه‌ای ایجاد کند و در مقایسه با فعالیت‌های متکی بر مصرف گسترده منابع طبیعی، زمینه مساعدتری برای توسعه فعالیت‌های کم‌اثر بر محیط‌زیست فراهم آورد.

جمالی‌نژاد با تأکید بر نقش علوم انسانی در شکل‌گیری کسب‌وکارهای نوآور افزود: هنر، تاریخ، ادبیات و حکمت ایرانی باید ارتباط مؤثرتری با زیست‌بوم استارتاپی کشور پیدا کنند؛ زیرا محتوای فرهنگی و ظرفیت‌های فکری ایران می‌توانند به یکی از منابع مهم ایده‌پردازی، طراحی محصولات و توسعه خدمات خلاق تبدیل شوند.

وی با اشاره به نقش مدیریت‌های استانی و شهری در رونق‌بخشی به این حوزه تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی و مدیریت‌های محلی می‌توانند با استفاده از ظرفیت خرید محصولات و خدمات خلاق و فراهم کردن زمینه حضور شرکت‌های نوآور در پروژه‌های شهری و ملی، به توسعه بازار این کسب‌وکارها کمک کنند.

استاندار اصفهان تأکید کرد: گشودن مسیر همکاری میان صاحبان ایده، شرکت‌های خلاق و دستگاه‌های اجرایی، علاوه بر ایجاد تقاضای واقعی برای محصولات نوآورانه، می‌تواند به افزایش فرصت‌های تجاری و تقویت جایگاه صنایع خلاق در اقتصاد کشور منجر شود.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت نسل جوان در شکل‌دهی به آینده اقتصادی ایران گفت: آینده کشور تنها به گذشته پرافتخار آن وابسته نیست، بلکه با اتکا به دانش، انگیزه، خلاقیت و توانایی جوانان می‌توان افق‌های تازه‌ای از پیشرفت، ثروت‌آفرینی و حضور مؤثر در اقتصاد جهانی ترسیم کرد.