حمایت صندوق بیمه اجتماعی از ۳۷ هزار خانوار بوشهری؛ گسترش چتر خدماتی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر یکی از سازوکارهای حمایت از اقشار فعال در بخش کشاورزی و جوامع روستایی است که با ارائه خدماتی مانند بازنشستگی، ازکارافتادگی و مستمری بازماندگان، بخشی از دغدغه‌های معیشتی این خانوارها را پوشش می‌دهد.

در استان بوشهر، با توجه به گستردگی فعالیت‌های کشاورزی، نخلداری و زندگی روستایی، توسعه پوشش بیمه‌ای می‌تواند نقش مهمی در افزایش امنیت اقتصادی خانوارها و کاهش آسیب‌پذیری آنان در دوران سالمندی یا هنگام بروز حوادث و مشکلات جسمی داشته باشد.

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان بوشهر اکنون حدود ۳۷ هزار سرپرست خانوار را تحت پوشش دارد و شهرستان دشتستان با حدود ۱۷ هزار بیمه‌شده، بیشترین سهم را در میان شهرستان‌های استان به خود اختصاص داده است.

این صندوق همچنین برنامه‌هایی برای افزایش پوشش بیمه‌ای، حمایت از مادران دارای سه فرزند و بیشتر و پرداخت تسهیلات به مستمری‌بگیران اجرا می‌کند.

در همین راستا، کیانوش کازرونی، مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان بوشهر، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت پوشش بیمه‌ای، خدمات و مستمری‌های پرداختی، تسهیلات حمایتی، برنامه‌های توسعه بیمه و ضرورت همکاری مسئولان محلی برای شناسایی خانوارهای فاقد بیمه توضیح داد.

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان بوشهر چه خدماتی ارائه می‌کند و اکنون چند خانوار تحت پوشش این صندوق هستند؟

صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر سه خدمت اصلی شامل مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و مستمری بازماندگان در صورت فوت بیمه‌شده را ارائه می‌کند. همچنین امکان انتقال سوابق بیمه‌ای به سازمان تأمین اجتماعی فراهم است.

در حال حاضر حدود ۳۷ هزار سرپرست خانوار در استان بوشهر تحت پوشش این صندوق قرار دارند و خدمات مورد نیاز آنان از طریق ۱۶ کارگزاری رسمی در سطح استان ارائه می‌شود.

بیشترین تعداد بیمه‌شدگان مربوط به شهرستان دشتستان است که حدود ۱۷ هزار سرپرست خانوار را شامل می‌شود.

سهمیه تعیین‌شده برای استان بوشهر در سال جاری، حدود ۳ هزار سرپرست خانوار جدید است. تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت‌های موجود و اطلاع‌رسانی گسترده، به این سهمیه دست پیدا کنیم و زمینه ریشه‌کنی فقر بیمه‌ای و برخورداری بیشتر کشاورزان، روستاییان و عشایر از خدمات بیمه‌ای را فراهم کنیم.

وضعیت مستمری‌بگیران صندوق در استان بوشهر چگونه است و چه گروه‌هایی از مستمری استفاده می‌کنند؟

مستمری‌بگیران صندوق در استان بوشهر در گروه‌های مختلف قرار دارند. بر اساس آمار ارائه‌شده، حدود ۶۷۰ سرپرست خانوار مستمری بازماندگان، ۶۵ نفر مستمری ازکارافتادگی و ۱۶۵ نفر مستمری بازنشستگی دریافت می‌کنند.

بر اساس آمار ارائه‌شده، حدود ۶۷۰ سرپرست خانوار مستمری بازماندگان، ۶۵ نفر مستمری ازکارافتادگی و ۱۶۵ نفر مستمری بازنشستگی دریافت می‌کنند بازنشستگی در این صندوق شامل دو گروه سالمندی و پیش از موعد است. در حال حاضر حدود ۵۸۳ سرپرست خانوار مستمری سالمندی و حدود ۴۲ نفر مستمری بازنشستگی پیش از موعد دریافت می‌کنند.

این خدمات با هدف حمایت از بیمه‌شدگان و خانواده‌های آنان در شرایط مختلف زندگی ارائه می‌شود تا افراد تحت پوشش بتوانند در دوران سالمندی، ازکارافتادگی یا پس از فوت سرپرست خانوار از حمایت‌های بیمه‌ای برخوردار شوند.

چه برنامه‌هایی برای حمایت از مادران دارای فرزند و مستمری‌بگیران در نظر گرفته شده است؟

یکی از برنامه‌های صندوق، اجرای طرح جوانی جمعیت و پوشش بیمه‌ای مادران دارای سه فرزند و بیشتر است که از سال گذشته در استان بوشهر آغاز شد.

در حال حاضر ۵ هزار و ۴۳۷ مادر دارای سه فرزند و بیشتر در استان تحت پوشش این طرح قرار دارند و از خدمات بیمه‌ای رایگان استفاده می‌کنند.

همچنین پرداخت تسهیلات به مستمری‌بگیران از سال ۱۴۰۴ آغاز شده است. تا پایان شهریورماه امسال، حدود ۶۸۵ نفر از مستمری‌بگیران استان تسهیلاتی به مبلغ ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان، متناسب با میزان مستمری خود، دریافت کرده‌اند.

با تخصیص سهمیه‌های جدید، تلاش می‌کنیم تعداد بیشتری از مستمری‌بگیران استان را از این تسهیلات بهره‌مند کنیم.

برای افزایش پوشش بیمه‌ای در مناطق روستایی چه انتظاری از مسئولان محلی دارید؟

توسعه پوشش بیمه‌ای بدون اطلاع‌رسانی مؤثر و همکاری مسئولان محلی امکان‌پذیر نیست. از فرمانداران، بخشداران و دهیاران استان درخواست داریم برای معرفی خدمات صندوق به کشاورزان، روستاییان و ساکنان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر، اطلاع‌رسانی گسترده‌تری انجام دهند.

دهیاران به دلیل ارتباط مستقیم با مردم و آشنایی با شرایط خانوارهای روستایی، نقش مهمی در شناسایی افراد فاقد پوشش بیمه‌ای دارند. همکاری آنان می‌تواند به شناسایی دقیق‌تر جامعه هدف و افزایش تعداد بیمه‌شدگان کمک کند.

در همین راستا، همکاران صندوق هفته‌ای سه میز خدمت در استان برگزار می‌کنند و در قالب این برنامه‌ها، با حضور در دفاتر دهیاری‌ها یا مساجد، خدمات و شرایط بیمه‌ای را برای مردم تشریح می‌کنند. امیدواریم با استمرار این برنامه‌ها، افراد بیشتری از مزایای بیمه اجتماعی بهره‌مند شوند.

رانندگان برون‌شهری برای تبدیل کارت هوشمند خود چه اقدامی باید انجام دهند؟

از رانندگان برون‌شهری دعوت می‌کنیم برای تبدیل کارت هوشمند خود به دهیاری‌ها و کارگزاری‌های صندوق در سراسر استان مراجعه کنند.

رانندگان پس از مراجعه و تکمیل اطلاعات مورد نیاز می‌توانند فرایند دریافت کارت هوشمند خود را پیگیری کنند. هدف این است که با تکمیل اطلاعات و انجام مراحل اداری، کارت در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر و به متقاضیان تحویل داده شود.

انتظار داریم رانندگان مشمول این طرح نیز با مراجعه به مراکز مربوطه، مراحل لازم را انجام دهند تا فرایند تبدیل و دریافت کارت هوشمند آنان با سرعت بیشتری پیش برود.