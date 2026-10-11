به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه رستگار ظهر یکشنبه در نشست کودکان و نوجوانان با استاندار ایلام، ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار و همکاری دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: این دیدار فرصتی فراهم کرد تا کودکان و نوجوانان از نزدیک با فضای استانداری آشنا شوند و دغدغه‌ها و مطالبات خود را مستقیم با مسئولان در میان بگذارند.

وی با اشاره به فعالیت اعضای کانون در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی افزود: کودکان و نوجوانان عضو کانون در برنامه‌های فرهنگی دوران جنگ رمضان و مراسم اربعین حضور فعال داشتند و با اجرای فعالیت‌های فرهنگی و هنری، ظرفیت‌های خود را به نمایش گذاشتند. همچنین تعدادی از اعضای حاضر در این نشست از برگزیدگان برنامه‌های ادبی، شعر و نویسندگی کانون هستند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ایلام با اشاره به برنامه‌های هفته ملی کودک گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری مدیرعامل کانون کشور، تماشاخانه سیار به مدت پنج روز، از ۱۱ تا ۱۵ مهرماه، در استان حضور داشت و با اجرای برنامه‌های نمایشی، کودکان مناطق مختلف را تحت پوشش قرار داد. تلاش می‌کنیم در مراحل بعدی، شهرستان‌ها و روستاهای بیشتری از این ظرفیت بهره‌مند شوند.

رستگار یکی از مطالبات مهم این مجموعه را توسعه زیرساخت‌های فرهنگی عنوان کرد و ادامه داد: دو شهرستان استان، از جمله ملکشاهی، فاقد مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستند. در این زمینه رایزنی‌هایی با مسئولان محلی انجام شده و امیدواریم با تأمین زمین و پیگیری موضوع در شورای برنامه‌ریزی استان، زمینه ایجاد مراکز جدید فراهم شود.

وی با اشاره به فعالیت مربیان سیار روستایی و عشایری بیان کرد: این مربیان با همراه داشتن کتاب، اسباب‌بازی و امکانات آموزشی به روستاها مراجعه می‌کنند و برنامه‌هایی مشابه فعالیت‌های مراکز کانون را برای کودکان مناطق کم‌برخوردار اجرا می‌کنند. همکاری مجموعه امور عشایری در این زمینه نیز قابل تقدیر است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ایلام با بیان اینکه کودکان استان از استعدادهای متنوعی در حوزه‌های شعر، نویسندگی، شاهنامه‌خوانی، تئاتر، کاردستی و قصه‌گویی برخوردارند، گفت: برخی از اعضای کانون موفق به کسب افتخارات ملی و بین‌المللی شده‌اند و حمایت از استعدادهای آنان، به‌ویژه در زمینه انتشار آثار نویسندگان کودک و نوجوان، نیازمند توجه بیشتر است.

رستگار همچنین خواستار تشکیل شورای راهبردی کودک و نوجوان به ریاست استاندار و با مشارکت دستگاه‌های مرتبط شد و افزود: توسعه فعالیت‌های فرهنگی، حمایت از گروه‌های نمایشی بومی، استفاده از ظرفیت تماشاخانه سیار برای پوشش مناطق مختلف استان و ایجاد ارتباطات فرهنگی با کودکان و نوجوانان کشور عراق از دیگر برنامه‌ها و مطالبات این مجموعه است.

وی با تأکید بر ضرورت شنیده‌شدن صدای کودکان و نوجوانان اظهار کرد: تلاش مربیان کانون این است که فرصت‌های بیشتری برای یادگیری، خلاقیت، نشاط و رشد استعدادهای کودکان فراهم شود و در این مسیر، حمایت مسئولان و همکاری خانواده‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.