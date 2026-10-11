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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

ایلام در شاداب‌سازی مراکز کانون جزو هفت استان برتر کشور است

ایلام در شاداب‌سازی مراکز کانون جزو هفت استان برتر کشور است

ایلام - مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ایلام از قرار گرفتن این استان در جمع هفت استان برتر کشور در حوزه شاداب‌سازی مراکز کانون خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه رستگار ظهر یکشنبه در نشست کودکان و نوجوانان با استاندار ایلام، ضمن قدردانی از حمایت‌های استاندار و همکاری دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: این دیدار فرصتی فراهم کرد تا کودکان و نوجوانان از نزدیک با فضای استانداری آشنا شوند و دغدغه‌ها و مطالبات خود را مستقیم با مسئولان در میان بگذارند.

وی با اشاره به فعالیت اعضای کانون در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی افزود: کودکان و نوجوانان عضو کانون در برنامه‌های فرهنگی دوران جنگ رمضان و مراسم اربعین حضور فعال داشتند و با اجرای فعالیت‌های فرهنگی و هنری، ظرفیت‌های خود را به نمایش گذاشتند. همچنین تعدادی از اعضای حاضر در این نشست از برگزیدگان برنامه‌های ادبی، شعر و نویسندگی کانون هستند.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ایلام با اشاره به برنامه‌های هفته ملی کودک گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری مدیرعامل کانون کشور، تماشاخانه سیار به مدت پنج روز، از ۱۱ تا ۱۵ مهرماه، در استان حضور داشت و با اجرای برنامه‌های نمایشی، کودکان مناطق مختلف را تحت پوشش قرار داد. تلاش می‌کنیم در مراحل بعدی، شهرستان‌ها و روستاهای بیشتری از این ظرفیت بهره‌مند شوند.

رستگار یکی از مطالبات مهم این مجموعه را توسعه زیرساخت‌های فرهنگی عنوان کرد و ادامه داد: دو شهرستان استان، از جمله ملکشاهی، فاقد مرکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستند. در این زمینه رایزنی‌هایی با مسئولان محلی انجام شده و امیدواریم با تأمین زمین و پیگیری موضوع در شورای برنامه‌ریزی استان، زمینه ایجاد مراکز جدید فراهم شود.

وی با اشاره به فعالیت مربیان سیار روستایی و عشایری بیان کرد: این مربیان با همراه داشتن کتاب، اسباب‌بازی و امکانات آموزشی به روستاها مراجعه می‌کنند و برنامه‌هایی مشابه فعالیت‌های مراکز کانون را برای کودکان مناطق کم‌برخوردار اجرا می‌کنند. همکاری مجموعه امور عشایری در این زمینه نیز قابل تقدیر است.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ایلام با بیان اینکه کودکان استان از استعدادهای متنوعی در حوزه‌های شعر، نویسندگی، شاهنامه‌خوانی، تئاتر، کاردستی و قصه‌گویی برخوردارند، گفت: برخی از اعضای کانون موفق به کسب افتخارات ملی و بین‌المللی شده‌اند و حمایت از استعدادهای آنان، به‌ویژه در زمینه انتشار آثار نویسندگان کودک و نوجوان، نیازمند توجه بیشتر است.

رستگار همچنین خواستار تشکیل شورای راهبردی کودک و نوجوان به ریاست استاندار و با مشارکت دستگاه‌های مرتبط شد و افزود: توسعه فعالیت‌های فرهنگی، حمایت از گروه‌های نمایشی بومی، استفاده از ظرفیت تماشاخانه سیار برای پوشش مناطق مختلف استان و ایجاد ارتباطات فرهنگی با کودکان و نوجوانان کشور عراق از دیگر برنامه‌ها و مطالبات این مجموعه است.

وی با تأکید بر ضرورت شنیده‌شدن صدای کودکان و نوجوانان اظهار کرد: تلاش مربیان کانون این است که فرصت‌های بیشتری برای یادگیری، خلاقیت، نشاط و رشد استعدادهای کودکان فراهم شود و در این مسیر، حمایت مسئولان و همکاری خانواده‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

کد مطلب 6974385

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