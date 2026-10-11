خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: برداشت سیب‌زمینی در شهرستان بروجن آغاز شده است؛ محصولی که کشت آن در این منطقه سهم قابل توجهی در فعالیت‌های کشاورزی دارد و علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار مصرف، در اقتصاد کشاورزی و درآمد بهره‌برداران نیز نقش‌آفرین است. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان، امسال حدود سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی بروجن به کشت سیب‌زمینی اختصاص یافته است.

پیش‌بینی برداشت بیش از ۱۳۰ هزار تن محصول از این سطح زیر کشت، بیانگر ظرفیت تولید سیب‌زمینی در این شهرستان است. تحقق میزان پیش‌بینی‌شده به عواملی همچون شرایط اقلیمی، مدیریت مزارع، کیفیت بذر، تأمین نهاده‌های مورد نیاز و رعایت اصول فنی در مراحل مختلف کشت و برداشت وابسته است.

شهرستان بروجن از مناطق مهم تولید سیب‌زمینی در استان چهارمحال و بختیاری به شمار می‌رود و فعالیت کشاورزان آن به تولید سیب‌زمینی خوراکی محدود نیست؛ بلکه بخشی از تولید شهرستان به سیب‌زمینی بذری اختصاص دارد که در کشت سال زراعی آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ظرفیت می‌تواند در تأمین بخشی از نیاز کشاورزان داخل و خارج استان به بذر نیز نقش داشته باشد.

در کنار افزایش تولید، مدیریت مصرف آب و استفاده از روش‌های نوین کشاورزی از موضوعات مهم در کشت سیب‌زمینی محسوب می‌شود. انتخاب ارقام پربازده و سازگار با شرایط اقلیمی منطقه، استفاده از بذر مناسب و به‌کارگیری شیوه‌های کارآمد آبیاری، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش بهره‌وری و پایداری تولید کمک کند.

از سوی دیگر، نگهداری و عرضه مناسب محصول پس از برداشت نیز در زنجیره تولید سیب‌زمینی اهمیت دارد. وجود سردخانه‌های فعال و طرح‌های در دست احداث در شهرستان بروجن، از ظرفیت‌های زیرساختی این منطقه به شمار می‌رود که می‌تواند در حفظ کیفیت محصولات کشاورزی و مدیریت عرضه آن‌ها نقش داشته باشد.

کشاورزان و ضرورت مدیریت هزینه‌های تولید

مصیب عسگری یکی از کشاورزان سیب‌زمینی‌کار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت کشت این محصول در فعالیت‌های کشاورزی منطقه اظهار کرد: «[اظهارات واقعی کشاورز درباره وضعیت مزارع، شرایط کشت و روند برداشت محصول در سال جاری در این بخش درج شود.

وی با اشاره به هزینه‌های تولید افزود: دیدگاه کشاورز درباره هزینه‌های تهیه بذر، نهاده‌های کشاورزی، آبیاری، نیروی کار و برداشت محصول بر اساس مصاحبه واقعی درج شود.

این کشاورز درباره وضعیت فروش و نگهداری محصول نیز گفت: اظهارات واقعی کشاورز درباره قیمت فروش، وضعیت خریداران، دسترسی به سردخانه‌ها و مشکلات احتمالی عرضه محصول در این بخش درج شود.

مدیریت منابع آب و استفاده از روش‌های نوین کشاورزی

محمد کیوانی یک کارشناس حوزه کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت افزایش بهره‌وری در تولید سیب‌زمینی اظهار کرد: انتخاب ارقام متناسب با شرایط اقلیمی منطقه، استفاده از بذر باکیفیت و رعایت اصول فنی در مراحل کاشت، داشت و برداشت، از عوامل مؤثر بر افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول به شمار می‌روند.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت منابع آب افزود: استفاده از روش‌های نوین آبیاری، تنظیم برنامه آبیاری متناسب با نیاز گیاه و بهره‌گیری از توصیه‌های کارشناسی می‌تواند در افزایش بهره‌وری مصرف آب مؤثر باشد. به گفته وی، انتخاب ارقام مناسب باید با در نظر گرفتن شرایط خاک و اقلیم، عملکرد مورد انتظار، کیفیت محصول و نیازهای بازار صورت گیرد.

این کارشناس همچنین توسعه آموزش‌های فنی برای کشاورزان و توجه به مدیریت تغذیه گیاه، کنترل آفات و بیماری‌ها و کاهش خسارت‌های پس از برداشت را از جمله محورهای قابل توجه در ارتقای بهره‌وری بخش کشاورزی دانست. بررسی دقیق میزان اثربخشی این اقدامات نیز به اطلاعات مستند درباره عملکرد مزارع و میزان مصرف منابع نیاز دارد.

ظرفیت سردخانه‌ای بروجن افزایش می‌یابد

مرتضی ملک پور رئیس جهاد کشاورزی شهرستان بروجن در گفتگو با خلبرنگار مهر، اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های نگهداری محصولات کشاورزی از جمله موضوعاتی است که در کنار تولید، برای شهرستان بروجن اهمیت دارد، نگهداری اصولی سیب‌زمینی می‌تواند به حفظ کیفیت محصول و کاهش ضایعات پس از برداشت کمک کند؛ هرچند میزان بهره‌مندی کشاورزان از این امکانات به هزینه‌های نگهداری، شرایط بازار و ظرفیت قابل استفاده سردخانه‌ها بستگی دارد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ۲۰ سردخانه فعال با ظرفیت بیش از ۱۲۰ هزار تن در این شهرستان وجود دارد. همچنین ۱۲ واحد سردخانه با ظرفیت ۱۱۰ هزار تن در دست احداث است که با بهره‌برداری از آن‌ها، ظرفیت نگهداری محصولات کشاورزی شهرستان افزایش خواهد یافت.

ملک پور ادامه داد: افزایش ظرفیت نگهداری، در صورت بهره‌برداری مناسب و دسترسی تولیدکنندگان به این امکانات، می‌تواند به بهبود مدیریت پس از برداشت کمک کند. با این حال، برای ارزیابی دقیق میزان پاسخ‌گویی این زیرساخت‌ها به نیاز بخش کشاورزی، باید سهم سیب‌زمینی از ظرفیت سردخانه‌ها و میزان استفاده از امکانات موجود نیز مشخص شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجن، با اعلام آغاز برداشت سیب‌زمینی از مزارع این شهرستان اظهار کرد: امسال حدود سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به کشت سیب‌زمینی اختصاص یافته و پیش‌بینی می‌شود بیش از ۱۳۰ هزار تن محصول از این مزارع برداشت شود.

وی با اشاره به جایگاه بروجن در تولید این محصول افزود: شهرستان بروجن به‌عنوان یکی از قطب‌های تولید سیب‌زمینی در استان چهارمحال و بختیاری، نقش مهمی در تأمین این محصول دارد. علاوه بر سیب‌زمینی خوراکی، بخشی از تولید شهرستان نیز به سیب‌زمینی بذری اختصاص دارد که برای کشت در سال زراعی آینده در داخل و خارج استان مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجن با بیان اینکه کشت ارقام جدید و پربازده سیب‌زمینی در شهرستان در حال توسعه است، تصریح کرد: در انتخاب ارقام، علاوه بر عملکرد و کیفیت محصول، توجه ویژه‌ای به کارایی مصرف آب و سازگاری ارقام با شرایط اقلیمی منطقه شده است تا ضمن افزایش بهره‌وری، مصرف آب در تولید این محصول مدیریت شود.

ملک‌پور ادامه داد: توسعه کشت ارقام با عملکرد مناسب و کارایی بالاتر مصرف آب، استفاده از روش‌های نوین آبیاری و رعایت اصول فنی در مراحل کاشت، داشت و برداشت، از جمله رویکردهای مدیریت جهاد کشاورزی برای افزایش بهره‌وری منابع و پایداری تولید سیب‌زمینی در شهرستان است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان در زمینه نگهداری و عرضه محصولات کشاورزی اظهار کرد: در حال حاضر ۲۰ سردخانه فعال با ظرفیت بیش از ۱۲۰ هزار تن در شهرستان بروجن وجود دارد. همچنین ۱۲ واحد سردخانه با ظرفیت ۱۱۰ هزار تن در دست احداث است که با بهره‌برداری از آن‌ها، ظرفیت نگهداری محصولات کشاورزی شهرستان افزایش خواهد یافت.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بروجن خاطرنشان کرد: این زیرساخت‌ها در حفظ کیفیت محصول، مدیریت عرضه و کاهش ضایعات پس از برداشت نقش مهمی دارند.

ملک‌پور در پایان تأکید کرد: با توجه به سطح زیر کشت، میزان تولید، ظرفیت تولید بذر، وجود واحدهای متعدد نگهداری و توسعه کشت ارقام جدید و پربازده، شهرستان بروجن یکی از مراکز مهم تولید و تأمین سیب‌زمینی در استان و کشور به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، آغاز برداشت سیب‌زمینی از حدود سه هزار هکتار از اراضی کشاورزی بروجن و پیش‌بینی تولید بیش از ۱۳۰ هزار تن محصول، جایگاه این شهرستان را در تولید سیب‌زمینی استان چهارمحال و بختیاری برجسته می‌کند. تولید سیب‌زمینی بذری نیز از ظرفیت‌های این منطقه است که می‌تواند در تأمین بخشی از نیاز کشت سال زراعی آینده نقش داشته باشد.

در کنار ظرفیت تولید، مدیریت منابع آب، استفاده از ارقام پربازده و رعایت اصول فنی در مراحل مختلف زراعت از جمله موضوعات مؤثر بر پایداری این بخش است. همچنین وجود سردخانه‌های فعال و احداث واحدهای جدید، ظرفیت زیرساختی شهرستان را در زمینه نگهداری محصولات کشاورزی افزایش می‌دهد؛ موضوعی که ارزیابی دقیق آن به بررسی میزان استفاده از ظرفیت موجود و سهم محصولات مختلف از این امکانات نیاز دارد.

در نهایت، تداوم تولید پایدار سیب‌زمینی در بروجن مستلزم توجه هم‌زمان به شرایط کشت، هزینه‌های تولید، مدیریت مصرف آب و بهبود امکانات نگهداری و عرضه محصول است. تکمیل اطلاعات مربوط به وضعیت کشاورزان و شرایط فروش محصول نیز می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت این بخش ارائه دهد و زمینه شناخت بهتر نیازها و چالش‌های بهره‌برداران را فراهم کند.