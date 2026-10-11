سخنگوی شهرداری تهران: ۱۶ هزار مادر تهرانی هدیه چشم روشنی دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، از اجرای طرح «تورم صفر» با عرضه ۱۲ قلم کالای اساسی در ۱۰۸ میدان میوه و تره‌بار و فروشگاه شهروند خبر داد و گفت: این طرح از طریق نرم‌افزار شهرزاد هم در حال اجراست و تعداد فروشگاه‌های مشارکت‌کننده نیز افزایش خواهد یافت.

محمدخانی با حضور در شبکه خبر اظهار کرد: همان‌طور که شهردار تهران اعلام کرده است، امیدواریم در آبان‌ماه تعداد اقلام مشمول طرح تورم صفر از ۱۲ به ۱۵ قلم افزایش یابد.

وی همچنین درباره طرح «چشم‌روشنی» گفت: از مجموع ۳۳ هزار مادر تهرانی مشمول این طرح، تاکنون ۱۶ هزار نفر هدیه خود را از طریق نرم‌افزار شهرزاد دریافت کرده‌اند.

سخنگوی شهرداری تهران با تشریح جزئیات این هدیه افزود: مبلغ چهار میلیون تومان برای هر مادر در نظر گرفته شده که شامل ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعتبار خرید کالا از فروشگاه‌های شهروند، یک میلیون تومان برای خدمات درمانی و ۵۰۰ هزار تومان برای حوزه فرهنگی است.