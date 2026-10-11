علت فوت متهم امید قانونی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین اسدالله جعفری اظهار کرد: بر اساس گزارش واصله از ضابطان، متهم امید قانونی در شامگاه روز دوشنبه، سیزدهم مهرماه ۱۴۰۵، حین توزیع و فروش مواد مخدر و پس از صدور دستور قضایی توسط مأموران انتظامی، در روستای ارجنک خوانسار بازداشت شد و روز چهارشنبه صبح جهت رسیدگی و تفهیم اتهام به دادسرا اعزام و سپس به بازداشتگاه ساختمان دادگستری شهرستان منتقل شد.

وی افزود: در ساعت یازده و پنجاه دقیقه، نامبرده ناگهان دچار ناراحتی معده و سپس بیهوش شد که بلافاصله با اورژانس تماس حاصل شد و نسبت به احیای وی در دادگستری اقدام شد، اما پس از اعزام به بیمارستان خوانسار، متأسفانه فوت کرد.

رئیس کل دادگستری استان یادآور شد: طبق اظهار نظر دیگر متهمان حاضر در بازداشتگاه، متهم امید قانونی از بدو ورود به بازداشتگاه، حالت طبیعی و عادی نداشته است و گزارش‌های اولیه پزشکی قانونی نیز حاکی از وجود بسته‌های مواد مخدر در معده نامبرده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین جعفری در پایان خاطرنشان کرد: تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد و انتشار برخی اخبار در این زمینه در فضای مجازی، کذب و خلاف واقع است و از رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی انتظار می‌رود تا از انتشار مطالب تایید نشده و خلاف واقع خودداری کنند.