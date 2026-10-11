به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی ظهر یکشنبه در دیدار با جمعی از کودکان و نوجوانان به مناسبت هفته ملی کودک، با تأکید بر ضرورت توجه به خواسته‌های آنان اظهار کرد: کودکی صرفاً دوره‌ای برای رسیدن به بزرگسالی نیست، بلکه فرصتی ارزشمند برای پرورش خلاقیت، امید و توانمندی‌هایی است که آینده کشور را می‌سازند.

وی با اشاره به آرزوهای کودکان برای انتخاب مشاغل مختلف افزود: آرزوهایی که امروز مطرح کردید، دست‌یافتنی هستند و امیدواریم در آینده شاهد حضور شما در جایگاه‌های علمی، مدیریتی و اجتماعی باشیم. کودکان و نوجوانان سرمایه‌های اصلی ایران و سازندگان آینده این سرزمین هستند.

استاندار ایلام با اشاره به مطالبات مطرح‌شده از سوی کودکان، بر ضرورت پیگیری این خواسته‌ها تأکید کرد و گفت: موضوعاتی از جمله حمایت از انتشار کتاب کودکان، توسعه برنامه‌های فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت تماشاخانه سیار باید مورد توجه قرار گیرد و برای تحقق مطالبات مطرح‌شده، از ظرفیت دستگاه‌های مرتبط استفاده خواهیم کرد.

کرمی با تأکید بر نقش نسل آینده در حفاظت از محیط‌زیست تصریح کرد: حفظ آب، خاک، جنگل‌ها و منابع طبیعی نیازمند فرهنگ‌سازی و مشارکت نسل جدید است. توسعه جنگل‌کاری، تقویت گردشگری و ایجاد فرصت‌های شغلی نیز از موضوعاتی است که می‌تواند به حفظ طبیعت و رونق اقتصادی استان کمک کند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های مرزی ایلام خاطرنشان کرد: پیگیری فرصت‌های جدید در حوزه تجارت مرزی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه اقتصادی استان و بهبود شرایط معیشتی مردم باشد.

کرمی با قدردانی از حضور و مشارکت فعال کودکان در این نشست گفت: توانایی شما در بیان دیدگاه‌ها و طرح دغدغه‌هایتان قابل توجه است و باید فرصت بیشتری برای شنیدن نظرات کودکان و نوجوانان فراهم شود.

استاندار ایلام از برنامه‌ریزی برای تشکیل شورای مشورتی کودکان و نوجوانان خبر داد و تأکید کرد: این شورا می‌تواند زمینه‌ای برای بررسی مسائل و مطالبات کودکان، شناسایی استعدادها و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای پرورش خلاقیت نسل آینده باشد.