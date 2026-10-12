مهدوی: با پویش «چرا ورزش» به دنبال نهادینه کردن ورزش همگانی هستیم

علیرضا مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اهداف برگزاری پویش «چرا ورزش؟» اظهار کرد: هدف اصلی این پویش آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی در حوزه ورزش همگانی است تا مردم درباره دلایل ورزش کردن خود صحبت کنند. هر فردی می‌تواند از زاویه‌ای متفاوت به ورزش نگاه کند. عده‌ای برای توسعه فعالیت بدنی، برخی برای کاهش وزن و گروهی نیز با هدف دستیابی به موفقیت‌های ورزشی به این حوزه روی می‌آورند. تلاش ما این است که از طریق مشارکت مردم اهمیت و ضرورت ورزش را بیش از پیش مطرح کنیم.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: برای افزایش مشارکت عمومی دو مسیر را دنبال می‌کنیم. در بخش نخست فعالان رسانه‌ای با حضور در میان مردم درباره دلایل ورزش کردن با آنها گفتگو می‌کنند و در بخش دوم خود مردم با تولید و انتشار ویدئو در این پویش مشارکت خواهند داشت.

دبیر فدراسیون ورزش‌های همگانی افزود: برای ایجاد انگیزه بیشتر جوایز نقدی نیز در نظر گرفته‌ایم و ۲۰ نفر از افرادی که بهترین و تأثیرگذارترین جملات را درباره چرایی ورزش کردن ارائه دهند هر کدام جایزه‌ای دریافت خواهند کرد. امیدواریم این مشوق‌ها به افزایش مشارکت مردم و گسترش فرهنگ ورزش همگانی کمک کند.

مهدوی درباره نحوه انتخاب برگزیدگان این پویش تصریح کرد: ارزیابی آثار توسط یک گروه داوری و ارزیابی انجام می‌شود و این گروه جملات و محتوای ارائه‌شده از سوی شرکت‌کنندگان را بررسی و نفرات برتر را انتخاب خواهد کرد.

وی در ادامه درباره تجربه فدراسیون در اجرای پویش‌های مختلف طی دو سال گذشته و موانع گرایش مردم به ورزش گفت: در حوزه ورزش همگانی چند مسیر اصلی را دنبال کرده‌ایم. نخست فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی درباره اهمیت و ضرورت فعالیت بدنی است. در مرحله بعد با استفاده از برنامه‌ها و اقدامات انگیزشی تلاش می‌کنیم مردم را به سمت ورزش سوق دهیم و در ادامه با برگزاری چالش‌ها و پویش‌های مختلف زمینه تبدیل فعالیت بدنی به یک عادت روزمره را فراهم کنیم.

دبیر فدراسیون ورزش‌های همگانی با اشاره به پویش «گامیران» و برنامه‌های مربوط به پیاده‌روی اظهار کرد: در این برنامه‌ها تلاش کردیم علاوه بر فرهنگ‌سازی با ایجاد انگیزه و طراحی مشوق‌هایی مانند پیاده‌روی و دریافت جایزه مشارکت مردم را افزایش دهیم. هدف نهایی این است که حضور در فعالیت‌های ورزشی از یک اقدام مقطعی به رفتاری مستمر در زندگی افراد تبدیل شود.

مهدوی همچنین با اشاره به اجرای طرح «روایت حرکت» در سال گذشته گفت: در این طرح روایت افرادی را جمع‌آوری کردیم که ورزش توانسته بود تغییرات مثبتی در زندگی و حال آنها ایجاد کند. بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ اثر به این رویداد ارسال شد که نشان‌دهنده ظرفیت بالای روایت تجربه‌های شخصی برای ترویج ورزش و تشویق دیگران به فعالیت بدنی است.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری رویدادهای ورزشی با مشارکت گسترده مردم خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهم ما برگزاری همایش پیاده‌روی با حضور حدود ۲۳۰ هزار نفر در کرمان بود. این میزان مشارکت ظرفیت قابل توجه ورزش همگانی برای گردهم آوردن مردم را نشان می‌دهد.

دبیر فدراسیون ورزش‌های همگانی افزود: برای این رویداد حدود یک ماه برنامه‌ریزی انجام شد و هدف ما تنها توسعه فعالیت بدنی نبود بلکه می‌خواستیم از ظرفیت ورزش برای تقویت انسجام اجتماعی و مشارکت جمعی نیز استفاده کنیم. ورزش می‌تواند زمینه حضور گسترده مردم در کنار یکدیگر را فراهم کند و نقش مؤثری در تقویت همبستگی اجتماعی داشته باشد.

مهدوی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اقدامات زیرساختی فدراسیون اشاره کرد و گفت: طرح «شهر فعال» یکی از برنامه‌های مهم ما در این حوزه است. این طرح با بهره‌گیری از یک الگوی بین‌المللی مرتبط با ورزش همگانی و با همکاری نهادهای مربوطه بومی‌سازی شده و هدف آن فراهم کردن زمینه توسعه فعالیت بدنی در محیط‌های شهری است.

وی ادامه داد: در هفته‌های اخیر با هفت شهر قرارداد همکاری منعقد کرده‌ایم و فرایند ارزیابی و پایش در این شهرها آغاز شده است. در چارچوب طرح شهر فعال وضعیت شهرها بر اساس ۴ راهبرد و ۶ شاخص بررسی می‌شود و پس از ارزیابی زیرساخت‌ها و شرایط موجود گزارش‌های کارشناسی در اختیار شهرداران قرار می‌گیرد تا بر اساس نتایج به‌دست‌آمده برای توسعه امکانات و افزایش فرصت‌های فعالیت بدنی شهروندان برنامه‌ریزی کنند.

دبیر فدراسیون ورزش‌های همگانی در پایان با اشاره به برگزاری مسابقات «جام کوچه گل‌کوچیک» گفت: این رویداد نیز با استقبال خوبی در سطح کشور روبه‌رو شده است. تلاش کردیم با انتخاب نامی نوستالژیک و یادآور بازی‌های قدیمی محلات زمینه حضور بیشتر مردم در فعالیت‌های ورزشی را فراهم کنیم.

مهدوی خاطرنشان کرد: مسابقات جام کوچه گل‌کوچیک در پنج مرحله و از سطح محلات تا مرحله کشوری برگزار می‌شود. امیدواریم با تداوم چنین برنامه‌هایی ضمن گسترش ورزش همگانی فرصت بیشتری برای حضور مردم در فعالیت‌های ورزشی و تقویت ارتباطات اجتماعی از طریق ورزش فراهم شود.