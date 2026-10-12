توضیح فدراسیون تیراندازی درباره وضعیت سه نامزد انتخاباتی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، فدراسیون تیراندازی در واکنش به انتشار مطلبی مبنی بر درخواست وزارت ورزش و جوانان برای انصراف سه نامزد انتخابات این فدراسیون توضیح داد که بر اساس ضوابط ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح در اسفند ۱۴۰۰ حضور افراد شاغل در نیروهای مسلح در انتخابات فدراسیون‌های ورزشی منوط به دریافت تأییدیه سازمان ورزش این ستاد است.

از میان چهار داوطلب مشمول این ضابطه در انتخابات فدراسیون تیراندازی تنها نام یک نفر از سوی سازمان ورزش ستاد کل نیروهای مسلح به وزارت ورزش اعلام شده و مکاتبه وزارتخانه صرفاً برای اطلاع‌رسانی این موضوع به سه داوطلب دیگر بوده است نه درخواست انصراف آنان از انتخابات.

فدراسیون تیراندازی در توضیح مکاتبات انجام‌شده درباره وضعیت برخی نامزدهای انتخابات ریاست این فدراسیون اعلام کرد: بر اساس نامه‌ای که در اسفندماه سال ۱۴۰۰ از سوی ستاد کل نیروهای مسلح به وزارت ورزش و جوانان ارسال شده است، تمامی افراد شاغل در نیروهای مسلح که قصد حضور در انتخابات فدراسیون‌های ورزشی را دارند، موظف‌اند تأییدیه سازمان ورزش ستاد کل نیروهای مسلح را برای شرکت در انتخابات دریافت کنند.

در جریان بررسی وضعیت نامزدهای انتخابات فدراسیون تیراندازی نیز از میان چهار نفر از داوطلبان مشمول این ضابطه، تنها نام یک نفر از سوی سازمان ورزش ستاد کل نیروهای مسلح به وزارت ورزش و جوانان اعلام شده است.

بر همین اساس، دفتر امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی وزارت ورزش و جوانان، با استناد به مکاتبه پیشین ستاد کل نیروهای مسلح، طی نامه‌ای از فدراسیون تیراندازی خواسته است موضوع ضرورت دریافت تأییدیه مربوطه را به سه داوطلب دیگر اطلاع دهد.

فدراسیون تیراندازی تأکید می‌کند که مفاد این مکاتبه صرفاً ناظر بر اطلاع‌رسانی درباره ضوابط و الزامات حضور افراد شاغل در نیروهای مسلح در انتخابات فدراسیون‌های ورزشی است و به هیچ عنوان به معنای درخواست وزارت ورزش و جوانان برای انصراف سه نامزد از انتخابات نیست.

از این رو، برداشت مطرح‌شده مبنی بر اینکه وزارت ورزش و جوانان خواستار انصراف سه نفر از داوطلبان انتخابات فدراسیون تیراندازی شده، با موضوع و مفاد مکاتبات انجام‌شده مطابقت ندارد.

این توضیح همچنین روشن می‌کند که مکاتبه انجام‌شده به معنای معرفی یک نامزد از سوی وزارت ورزش و جوانان یا درخواست کناره‌گیری سایر داوطلبان به نفع فردی مشخص نبوده، بلکه صرفاً در چارچوب ضوابط اعلام‌شده از سوی ستاد کل نیروهای مسلح و برای اطلاع‌رسانی به افراد مشمول صورت گرفته است.