به گزارش خبرنگار مهر، محمد فتاحی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: توسعه صادرات محصولات دامی، طیور، آبزیان و فرآورده‌های مرتبط، از محورهای فعالیت دامپزشکی استان مرکزی در نیمه نخست امسال بوده و نظارت‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای در این بخش با هدف تضمین سلامت محصولات و تسهیل حضور تولیدکنندگان در بازارهای خارجی انجام شده است.

وی اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم دامپزشکی استان مرکزی برای تسهیل صادرات، ترغیب شرکت‌های تولیدکننده به دریافت کد IR است که رعایت الزامات بهداشتی و تسهیل فرآیند صادرات را برای واحدهای تولیدی فراهم می‌کند.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی ادامه داد: با برگزاری جلسات تخصصی، ارائه آموزش‌های لازم و تعامل با تولیدکنندگان، تعداد شرکت‌های دریافت‌کننده این کد به هفت شرکت رسیده است.

فتاحی با تشریح آمار صادرات محصولات تحت نظارت دامپزشکی استان مرکزی گفت: صادرات گوشت مرغ منجمد این استان در نیمه نخست امسال با نظارت دامپزشکی به ۳۵۵ تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد هفت‌برابری داشته است.

فتاحی بیان کرد: سه هزار و ۵۱۸ تن محصولات لبنی در قالب ۱۵۳ محموله در نیمه نخست سال جاری به خارج از کشور صادر شده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۴۲ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: همچنین ۱۲ تن خوراک طیور با رشد ۱۰۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۱۰۹ هزار و ۷۹۵ قطعه انواع آبزیان زینتی در قالب ۱۱ محموله و ۸۳۱ تن خوراک و مکمل آبزیان در قالب ۳۵ محموله به بازارهای خارجی صادر شده است.

وی ادامه داد: در این بازه زمانی، ۲۰۰ تن تخم‌مرغ خوراکی در قالب هشت محموله و ۴۸۸ تن آلایش مرغی در قالب ۲ محموله نیز با نظارت اداره‌کل دامپزشکی استان مرکزی به خارج از کشور صادر شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی بیان کرد: محصولات صادراتی استان مرکزی به کشورهای هدف از جمله عراق، تاجیکستان، گرجستان و برخی کشورهای همسایه ارسال می‌شوند و رعایت الزامات بهداشتی، از عوامل مهم تداوم صادرات و توسعه بازارهای هدف به شمار می‌رود.

واکسیناسیون بیش از ۳ میلیون رأس دام در استان مرکزی

فتاحی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه دامپزشکی برای کنترل بیماری‌های دامی گفت: در نیمه نخست امسال حدود ۳ میلیون و ۸۶۰ هزار رأس دام سبک و سنگین در استان مرکزی علیه بیماری‌های مختلف دامی و مشترک بین انسان و حیوان واکسینه شدند.

وی افزود: این اقدامات با هدف پیشگیری و کنترل بیماری‌هایی از جمله تب برفکی، آبله، هاری و تب مالت و سایر بیماری‌های هدف انجام شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی درباره اقدامات انجام‌شده در بخش طیور نیز اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۱۱۵ میلیون قطعه طیور در این استان علیه بیماری‌های مختلف از جمله نیوکاسل و آنفلوانزای فوق‌حاد پرندگان واکسینه شده‌اند.

فتاحی ادامه داد: اجرای برنامه‌های بهداشتی و پیشگیرانه در واحدهای پرورش طیور، نقش مؤثری در کنترل بیماری‌ها و کاهش تلفات داشته و به افزایش بهره‌وری تولید کمک کرده است.

وی با اشاره به وضعیت تولید طیور در استان مرکزی گفت: در نیمه نخست امسال حدود ۱۷ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای پرورش طیور این استان انجام شده است.

انجام ۵۹ هزار بازدید بهداشتی از مراکز عرضه و تولید فرآورده‌های دامی

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی با تأکید بر اهمیت نظارت بر سلامت فرآورده‌های خام دامی گفت: در نیمه نخست امسال حدود ۵۹ هزار بازدید بهداشتی از مراکز تحت پوشش دامپزشکی، شامل قصابی‌ها، کشتارگاه‌ها، سردخانه‌ها و سایر مراکز مرتبط انجام شده است.

فتاحی افزود: در جریان این بازدیدها حدود یک هزار و ۵۰۰ مورد تخلف بهداشتی شناسایی شد که ۱۳۳ مورد از آن‌ها به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی بیان کرد: علاوه بر معرفی متخلفان به مراجع قضایی، تذکر و پیگیری برای رفع نواقص بهداشتی نیز در دستور کار قرار دارد و در مواردی که تخلفات ادامه یابد یا از اهمیت بیشتری برخوردار باشد، برخورد قانونی انجام می‌شود.

کشتار بیش از ۹۵ هزار رأس دام در کشتارگاه‌های مرکزی

فتاحی گفت: در نیمه نخست امسال حدود ۸۲ هزار رأس دام سبک و ۱۳ هزار و ۵۰۰ رأس دام سنگین در کشتارگاه‌های این استان کشتار شد که در مجموع حدود چهار هزار و ۸۵۰ تن گوشت قرمز از این میزان استحصال شده است.

وی افزود: همچنین در این مدت حدود ۱۵ میلیون قطعه طیور در کشتارگاه‌های طیور استان مرکزی و تحت نظارت دامپزشکی کشتار شده است.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی ادامه داد: نظارت بر فرآیند کشتار، سلامت لاشه‌ها، حمل‌ونقل و عرضه فرآورده‌های خام دامی از جمله اقداماتی است که با هدف جلوگیری از عرضه محصولات ناسالم و تأمین گوشت بهداشتی برای مصرف‌کنندگان انجام می‌شود.

اجرای رایگان طرح واکسیناسیون تب برفکی در مناطق محروم

فتاحی با اشاره به اجرای طرح سراسری واکسیناسیون تب برفکی گفت: این طرح در مناطق کم‌برخوردار و محروم استان مرکزی با مشارکت دامپزشکی دولتی و بخش خصوصی در حال اجراست و هزینه‌های واکسیناسیون در این مناطق از سوی دامپزشکی تأمین می‌شود تا خدمات به‌صورت رایگان در اختیار دامداران قرار گیرد.

وی افزود: پیشگیری از بیماری‌های دامی علاوه بر حفاظت از سرمایه دامداران، در استمرار تولید محصولات دامی و حفظ سلامت عمومی جامعه اهمیت دارد.

کشتارگاه صنعتی داوودآباد در آستانه بهره‌برداری

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی با اشاره به وضعیت زیرساخت‌های کشتار دام در استان گفت: ۱۶ کشتارگاه دام در این استان فعالیت دارند که ۱۵ کشتارگاه سنتی و تحت نظارت شهرداری‌ها هستند.

فتاحی افزود: قدمت برخی از این کشتارگاه‌ها، رعایت کامل الزامات و استانداردهای بهداشتی را با دشواری‌هایی مواجه کرده و توسعه زیرساخت‌های صنعتی در این بخش از نیازهای مهم استان به شمار می‌رود.

وی اظهار کرد: کشتارگاه صنعتی داوودآباد با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ساخته و تجهیز شده و از نظر اقدامات فنی و بهداشتی در آستانه بهره‌برداری قرار دارد و زمان آغاز فعالیت این مجموعه به تصمیم سرمایه‌گذار بستگی دارد.

وی بیان کرد: بهره‌برداری از این کشتارگاه می‌تواند به ارتقای سطح بهداشت کشتار و کیفیت گوشت تولیدی استان مرکزی کمک کند و زمینه انتقال فعالیت کشتارگاه‌های فاقد شرایط لازم به مراکز مجهزتر را فراهم سازد.

فتاحی همچنین به اقدامات انجام‌شده در کشتارگاه اراک اشاره کرد و گفت: طی دو سال اخیر، این کشتارگاه تجهیز شده و با راه‌اندازی خط اتوماتیک و افزایش ظرفیت کشتار دام سبک، توان عملیاتی آن از ۳۰۰ رأس به ۱٬۰۰۰ رأس افزایش یافته است.

نظارت از مزرعه تا سفره؛ محور تأمین امنیت غذایی

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی با تأکید بر نقش نظارت‌های بهداشتی در تأمین امنیت غذایی گفت: شعار دامپزشکی «از مزرعه تا سفره» است و نظارت بر سلامت فرآورده‌های خام دامی از مرحله تأسیس و فعالیت واحدهای دامپروری آغاز می‌شود و تا حمل‌ونقل، کشتار، استحصال گوشت و عرضه محصولات در بازار ادامه دارد.

فتاحی افزود: کنترل شرایط پرورش دام، جابه‌جایی آن به کشتارگاه، نظارت بر فرآیند کشتار و حمل‌ونقل گوشت و فعالیت مراکز عرضه، مجموعه اقداماتی است که برای اطمینان از سلامت محصولات دامی و حفاظت از امنیت غذایی جامعه انجام می‌شود.

وی گفت: پایش مستمر شاخص‌های بهداشتی واحدهای تحت پوشش، شناسایی نواقص و پیگیری رفع آن‌ها از اولویت‌های کاری این مجموعه است.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی ادامه داد: در فرآیند ممیزی و ارزیابی واحدها، نواقص بهداشتی شناسایی و از طریق اطلاع‌رسانی، مکاتبه و نظارت‌های تکمیلی، رفع آن‌ها پیگیری می‌شود و اقدامات اصلاحی بر اساس شرایط و ضرورت‌های بهداشتی اولویت‌بندی می‌شوند.

وی تاکید کرد: تداوم نظارت‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای در کنار حمایت از واحدهای تولیدی، می‌تواند زمینه ارتقای سلامت محصولات، حفظ ظرفیت تولید و تقویت حضور فرآورده‌های استان مرکزی در بازارهای خارجی را فراهم کند.