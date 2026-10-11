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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۷

توقیف محموله ۱۰ میلیارد تومانی کالای قاچاق در سواحل بندرعباس

توقیف محموله ۱۰ میلیارد تومانی کالای قاچاق در سواحل بندرعباس

بندرعباس- فرمانده مرزبانی استان هرمزگان از توقیف یک فروند شناور حامل بیش از ۱۱ هزار دستگاه انواع لوازم الکترونیکی و تلفن همراه قاچاق بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار بهزاد ابراهیمی اظهار داشت: مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس در راستای مبارزه بی‌امان با قاچاق کالا و ارز و حراست از مرزهای آبی، با انجام اقدامات اطلاعاتی دقیق از قصد قاچاقچیان مبنی بر انتقال محموله بزرگ قاچاق مطلع و بلافاصله موضوع را در دستور کار عملیاتی قرار دادند.

وی افزود: گشت‌های دریابانی بندرعباس با هدایت مستقیم عملیاتی فرمانده پایگاه پس از پایش حوزه استحفاظی، شناور مذکور را شناسایی و در عملیاتی ضربتی متوقف ساختند.

در بازرسی صورت‌گرفته از این شناور، ۱۱ هزار و ۳۸۶ دستگاه انواع لوازم الکترونیکی و جانبی تلفن‌های همراه هوشمندو فاقد مجوز گمرکی کشف و ضبط شد.

فرمانده مرزبانی هرمزگان ارزش ریالی این محموله را به همراه شناور توقیفی بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و تأکید نمود: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل شده است.

سردار ابراهیمی در خاتمه اذعان داشت: مرزبانان هرمزگانی شبانه روز و هوشیارانه در مرزهای حوزه استحفاظی حاضر هستند و با هرگونه اخلال در امنیت اقتصادی با قاطعیت برخورد می‌کنند.

کد مطلب 6974476

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