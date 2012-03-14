تمدید نمایشگاه کتاب بصیرت در بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: با توجه به استقبال گسترده بازدیدکنندگان این نمایشگاه و با هدف اشاعه ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه و ترویج باورهای فرهنگی و مذهبی مدت زمان برگزاری نمایشگاه فوق تا پایان سال تمدید شد.

حجت‌الاسلام سیدنورالله موسوی‌نیا اظهار داشت: در این نمایشگاه بیش از 20 هزار جلد کتاب در قالب سه‌هزار عنوان با موضوعات مختلف تاریخی، مذهبی، علوم اجتماعی، پزشکی، زبان انگلیسی، روانشناسی، کودک و نوجوان و سیاسی در معرض نمایش و فروش قرار می‌گیرد.

انعقاد توافق نامه فرهنگی بین نماینده طرح هجرت استان و اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر



سرپرست معاونت فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر در دیدار با نماینده طرح هجرت در استان در جلسه هماهنگی فعالیت‌های فرهنگی از انعقاد توافق نامه فرهنگی بین طرح هجرت و اداره کل تبلیغات اسلامی بوشهر خبر داد.

حجت الاسلام نعمت الله عظیمی فرد در این جلسه ضمن تاکید بر ضرورت تعامل و همکاری بین مسئولین تبلیغ آمادگی اداره کل برای هر گونه همکاری با روحانیون طرح هجرت را اعلام کرد و برگزاری جلسات شورای تبلیغ استان حمایت از طرح‌های فرهنگی روحانیون برگزاری جلسات مشترک هجرت و استقرار و تشکیل کارگاه‌های آموزشی را زمینه‌های مناسب همکاری روحانیون هجرت دانست.

حجت‌الاسلام علی ولایتی‌زاده، نماینده طرح هجرت در استان در ادامه جلسه همکاری ضمن تایید موارد ذکر شده تعامل هر چه بیشتر مسئولان تبلیغ در استان را لازم دانست و انعقاد توافقنامه همکاری را گامی موثر بر بهبود روند تعامل دو نهاد تلقی و برکات این جلسات را تاثیر گذاری بهتر حضور روحانیون ذکر کرد.

برگزاری بیست و هفتمین کرسی تلاوت در دشتی



به همت کانون قرآن اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دشتی بیست و هفتمین کرسی تلاوت در مسجد الحجت (عج) شهر خورموج برگزار شد.

کارشناس قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دشتی گفت: از سری برنامه های کرسی تلاوت کرسی تلاوت این هفته در مسجد الحجت (عج) شهر خورموج برگزار شد.

جواد احمدی منفرد افزود: در این برنامه بهزاد تیموری، قاری قرآن کریم آیات 81 تا 92 سوره مبارکه آل عمران را تلاوت کرد و در ادامه حجت الاسلام سعید توکلیان، سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دشتی به توضیح و تفسیر این آیات پرداخت و در پایان به 5 نفر احضار جوایزی اهداء شد.

انتصاب مسئول کانون مداحان تبلیغات اسلامی کنگان



مدیر کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با صدور حکمی مسئول کانون مداحان شهرستان کنگان را منصوب کرد. حسین احمدی، کارشناس امور فرهنگی، تبلیغی و تشکل های دینی اداره تبلیغات اسلامی کنگان اظهار داشت: با رای کانون مداحان این شهرستان و صدور حکم از سوی مدیر کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر، مسلم رضایی به عنوان مسئول کانون مداحان شهرستان کنگان معرفی شد.

در این حکم آمده است: امید است هرچه بیشتر شاهد تلاش بالنده و موفقیت های روز افزون کانون مذکور در جهت جذب و آموزش نیروهای مستعد مداحی و ارتقاء سطح معرفتی و علمی مداحان با نصب العین قرار دادن رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و هماهنگی و تعامل با دست اندر کاران فرهنگی باشیم.

سند راهبرد فرهنگ دینی استان بوشهر سال آینده تهیه می شود



مدیر کل تبلیغات اسلامی بوشهر از تهیه سند راهبرد فرهنگ دینی استان بوشهر خبر داد و گفت: با توجه به نیاز روز افزون جامعه‌ جوان ما به توسعه‌ فرهنگ دینی و نهادینه سازی فضایل و کرامات انسانی، تعیین و تبیین راه‌های ‌تقویت باورهای دینی را بیش از پیش مورد توجه و تأمل متفکران و متولیان فرهنگی و دینی قرار داده است.

حجت الاسلام سید نورالله موسوی نیا اظهار داشت: در این سند که در پنج فصل تدوین می گردد پس از بیان کلیات (اهداف، اهمیت و ضرورت) در فصل اول، در ضمن فصول دوم تا پنجم، مهمترین عوامل تأثیرگذار فرهنگی، اجتماعی، مذهبی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در این بررسی پس از اشاره به چرایی حدوث وضعیت موجود، رهیافت‌ها و راهبردهای لازم و مفید برای مقابله و مهار تهدیدها و استفاده از فرصت‌ها، پیشنهاد می شود.

تشریح عملکرد هیئت فاطمه الزهراء (س) دشتستان



زینب قائدی در دیدار با حجت الاسلام سیدعلی پناه محمودی نیا، رئیس تبلیغات اسلامی دشتستان اهم فعالیت‌های این هیئت را اعلام کرد.

وی افزود: غبار روبی و عطرافشانی گلزار شهدا به مناسبت‌های مختلف، برگزاری بیش از 24 مراسم شهادت و عزاداری ائمه معصومین، برگزاری 21 مراسم ولادت اهل بیت (ع)، همکاری در جلسات، نشست‌ها و همایش‌ها، انجام مسابقه قرآنی و فرهنگی به مناسبت‌های مختلف، اعزام کاروان‌های زیارتی و سیاحتی به اماکن مقدسه،همکاری در برپایی سه نمایشگاه با مضامین عاشورا و دفاع مقدس از مهمترین برنامه‌های این هیئت در سال 90 بوده است.