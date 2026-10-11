قم در بدرقه تکاور شهید فراجا سنگ تمام گذاشت؛ وداع باشکوه با شهید آقایی

به گزارش خبرنگار مهر،خیابان‌های منتهی به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) پیش از ظهر یکشنبه، صحنه بدرقه مردی بود که در راه پاسداری از امنیت وطن جان خود را فدا کرد، شهید عباس آقایی، تکاور فراجا، بر شانه‌های مردم قم از مسجد امام حسن عسکری(ع) تا آستان مقدس بانوی کرامت تشییع شد تا پس از طواف و اقامه نماز، در گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) آرام گیرد.



پیش از آنکه آیین تشییع پیکر مطهر شهید عباس آقایی آغاز شود، مسجد امام حسن عسکری(ع) حال‌وهوای دیگری داشت، مردمی که برای وداع با سرباز شهید وطن آمده بودند، در کنار خانواده‌های معظم شهدا و نیروهای مسلح گرد هم جمع شدند تا آخرین بدرقه خود را نثار جوانی کنند که شانزدهم مهرماه در منطقه عملیاتی سیستان و بلوچستان به شهادت رسید.



پیکر شهید هنوز بر دوش گرفته نشده بود، اما سنگینی داغ شهادتش را می‌شد در فضای مراسم احساس کرد، نگاه‌هایی که به پیکر مطهر شهید دوخته شده بود، خانواده‌هایی که یاد فرزندان شهید خود را زنده می‌کردند و مردمی که آمده بودند تا نشان دهند فاصله‌ای میان امنیت امروز و فداکاری دیروز و امروز مدافعان این سرزمین وجود ندارد.



در میان حاضران، خانواده‌های معظم شهدا، نیروهای سپاه، بسیج و نیروی انتظامی حضور داشتند



با آغاز حرکت تشییع، پیکر مطهر شهید عباس آقایی از مسجد امام حسن عسکری(ع) به سوی میدان امام خمینی(ره) حرکت کرد و مسیر میدان آستانه تا حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) با حضور مردم و همراهی نیروهای مسلح، رنگ‌وبوی حماسه و سوگ به خود گرفت.



در امتداد مسیر، صدای شعارهای حاضران فضای مراسم را پر می‌کرد و فریادهای «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» از میان جمعیت به گوش می‌رسید و شرکت‌کنندگان با تأکید بر مقاومت و ایستادگی، انزجار خود را از نظام سلطه اعلام می‌کردند.



این مراسم تنها بدرقه پیکر یک شهید نبود، حضور مردم در کنار نیروهای مسلح، جلوه‌ای از پیوند میان جامعه و مدافعانی بود که مأموریت خود را پاسداری از امنیت کشور می‌دانند، مردمی که مسیر تشییع را به صحنه تجدید عهد با آرمان‌های شهدا و رهبر شهید تبدیل کردند.



هر قدمی که پیکر شهید به حرم مطهر نزدیک‌تر می‌شد، جمعیت نیز در امتداد مسیر همراهی‌اش می‌کرد و مقصد، آستان مقدس بانوی کرامت بود همان جایی که بسیاری از مردم قم در روزهای اندوه و دلتنگی به آن پناه می‌برند و امروز، پیکر یکی از مدافعان امنیت این سرزمین را برای طواف و وداع به آنجا می‌آوردند.



با رسیدن پیکر مطهر شهید عباس آقایی به حرم حضرت فاطمه معصومه(س)، آیین طواف در جوار مضجع شریف بانوی کرامت برگزار شد، پیکری که از منطقه عملیاتی سیستان و بلوچستان به قم بازگشته بود، اکنون در آستان مقدس خواهر امام رضا(ع) آخرین لحظات حضور خود را در میان مردم و زائران سپری می‌کرد.



در ادامه این آیین، آیت‌الله فاضل لنکرانی، از اساتید حوزه علمیه قم و رئیس مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، بر پیکر مطهر این شهید اقامه نماز کرد و حاضران برای شهید مدافع امنیت وطن نماز خواندند.



پیکر شهید آقایی پیش از این نیز شامگاه شنبه در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) با حضور مردم و زائران بدرقه شده بود، وداعی که امروز در با تشییع و طواف در حرم مطهر تکمیل شد تا مردم قم بار دیگر همراهی خود را با خانواده‌های شهدا و مدافعان امنیت به نمایش بگذارند.



پس از پایان آیین‌های حرم مطهر، پیکر شهید عباس آقایی برای خاکسپاری به گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) منتقل شد، جایی که نام و یاد شهیدان، روایتگر سال‌ها ایثار و فداکاری برای دفاع از ایران است و پیکر این تکاور شهید نیز در جوار دیگر شهدای این گلزار آرام گرفت.