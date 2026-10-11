پرستاری از بیمار مصداق عینی خدمت به بشریت و عبادتی ارزشمند است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی‌تبار ظهر یکشنبه در دیدار با جمعی از پرستاران استان ضمن تبریک این ایام، حضرت زینب (س) را الگویی بی‌بدیل برای جامعه اسلامی برشمرد و اظهار کرد: صبر، ایثار و مدیریت بحران ایشان در واقعه کربلا، درسی ماندگار و الهام‌بخش برای تمامی خدمتگزاران جامعه است.

امام‌جمعه ایلام، پرستاری را محدود به امور درمانی ندانست و تأکید کرد: بخش مهمی از این مسئولیت خطیر، مرهون اخلاق، همدلی و آرامش‌بخشی به بیمار است. یک برخورد دلسوزانه یا کلام امیدبخش پرستار می‌تواند اضطراب بیمار را کاهش داده و روند بهبود را سرعت بخشد.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار با اشاره به دشواری‌های حرفه پرستاری از جمله فشارهای روحی و شیفت‌های کاری فشرده، تصریح کرد: مسئولان امر باید نسبت به مطالبات معیشتی و حقوقی این قشر زحمتکش اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

وی همچنین بر ضرورت تقویت «وجدان کاری» تأکید کرد و گفت: ماندن چند دقیقه بیشتر برای حل مشکل یک بیمار یا رسیدگی بهتر به امور مراجعین، آثاری فراتر از محاسبات مادی دارد و ذخیره‌ای معنوی برای فرد خواهد بود.

نماینده ولی‌فقیه در استان ایلام در پایان ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی پرستاران و مجموعه دانشگاه علوم پزشکی، بر حفظ ارزش‌های دینی و اخلاقی در محیط‌های درمانی تأکید و ابراز امیدواری کرد: با تقویت روحیه خدمتگزاری و توجه بیشتر به نیازهای کادر درمان، شاهد ارتقای کیفیت خدمات سلامت و افزایش رضایتمندی مردم استان باشیم.