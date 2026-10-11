سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توسعه نظارت‌های هوشمند بر تخلفات حادثه‌ساز در محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: سرعت بحرانی از اصلی‌ترین عوامل خطرساز در سوانح جاده‌ای است که فرصت هرگونه واکنش مؤثر را از راننده سلب می‌کند؛ به‌گونه‌ای که در این شرایط حتی پیشرفته‌ترین تجهیزات ایمنی خودروها نیز قادر به پیشگیری از پیامدهای مرگبار تصادف نخواهند بود.

وی در تشریح سازوکار سامانه اعلان مدیریت سرعت افزود: در این سامانه، به‌محض ثبت تردد خودرویی با سرعت بحرانی توسط سامانه‌های پایش تصویری، تصویر کامل، مشخصات وسیله نقلیه و سرعت لحظه‌ای آن به‌صورت برخط و آنی در اختیار نزدیک‌ترین گشت مجهز به دست‌افزار و پاسگاه مسیر قرار می‌گیرد تا مأموران در کوتاه‌ترین زمان برای متوقف‌کردن راننده پرخطر اقدام کنند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان توقف رانندگی پرخطر را اولویت اصلی این سامانه دانست و تصریح کرد: با این سازوکار، زمان مداخله پلیس به حداقل می‌رسد و پس از توقف خودرو در سریع‌ترین زمان ممکن، اقدامات قانونی و بازدارنده مطابق ضوابط و بدون اغماض در محل اعمال خواهد شد.

سرهنگ میرزایی به قابلیت‌های چندمنظوره این فناوری نوین اشاره کرد و گفت: علاوه بر سرعت غیرمجاز، امکان شناسایی هوشمند خودروهای دارای پلاک مخدوش، سرقتی، فاقد پلاک و همچنین وسایل نقلیه دارای دستور توقیف قضایی نیز از طریق این بستر فراهم شده است که توان عملیاتی پلیس راه را ارتقا می‌دهد.

وی با اشاره به هوشمندسازی چینش نیروها در محورها خاطرنشان کرد: دسترسی لحظه‌ای به اطلاعات خودروهای متخلف، امکان مدیریت هوشمند استقرار گشت‌ها را بر اساس فاصله و موقعیت مکانی وسیله نقلیه مهیا می‌کند و هماهنگی عملیاتی میان پایگاه‌ها و گشت‌های مسیر را به بالاترین سطح می‌رساند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با تأکید بر اینکه هدف اصلی پلیس صیانت از جان شهروندان و افزایش ایمنی عبور و مرور است، یادآور شد: توسعه سامانه‌های نظارت هوشمند در کنار انضباط ترافیکی رانندگان، زمینه کاهش چشمگیر حوادث مرگبار جاده‌ای را در محورهای استان فراهم خواهد کرد و انتظار می‌رود کاربران جاده‌ها با رعایت سرعت مطمئنه در ارتقای امنیت راه‌ها سهیم باشند.