به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال‌چگنی ظهر امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی شکایت تعدادی از طلافروشان خرم‌آباد مبنی بر مراجعه زنی به مغازه‌های آنان و فروش طلای تقلبی با ترفند تعویض طلای مستعمل با طلای نو، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های اولیه و تحقیقات میدانی نشان داد متهمه با مراجعه به واحدهای صنفی طلافروشی و تحویل حدود ۱۵ گرم طلا، طلای نو دریافت کرده است؛ اما طلافروشان پس از خروج وی متوجه تقلبی بودن طلای تحویلی شدند.

شناسایی متهم در جریان تحقیقات پلیسی

جانشین فرمانده انتظامی لرستان تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی، هویت متهمه را شناسایی کردند. همچنین بررسی‌های انجام‌شده نشان داد این فرد پیش‌تر به اتهام کلاهبرداری مشابه در خارج از استان دستگیر شده و در زندان به سر می‌برد.

ابدال‌چگنی ادامه داد: با هماهنگی قضائی، متهمه برای انجام تحقیقات تکمیلی از زندان به لرستان منتقل شد و در مواجهه با ادله و مستندات پلیسی به ارتکاب جرم اعتراف کرد.

وی خاطرنشان کرد: پس از تکمیل مستندات، پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضائی ارجاع شد.

هشدار پلیس به طلافروشان و بازاریان

جانشین فرمانده انتظامی لرستان با هشدار به کسبه و بازاریان تأکید کرد: طلافروشان هنگام خرید طلاهای متفرقه و فاقد فاکتور، از اصالت آن‌ها اطمینان حاصل کنند و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.