قانون ثبت رسمی معاملات در سمنان وارد مرحله اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌ محمد صادق اکبری ظهر یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان در محل دادگستری، بر ضرورت اجرای کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و گسترش خدمات الکترونیک در حوزه ثبت تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه ثبت اسناد و املاک در نظام حقوقی کشور اظهار کرد: ثبت و مستندسازی روابط حقوقی مردم، نقش مهمی در جلوگیری از انکار حقوق، تضییع اموال و بروز اختلافات دارد و می‌تواند از شکل‌گیری بسیاری از دعاوی و پرونده‌های قضایی پیشگیری کند.

رئیس‌ کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه مأموریت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک در سند تحول و تعالی قوه قضاییه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است، توضیح داد: اجرای دقیق قوانین ثبتی، علاوه بر ساماندهی روابط حقوقی و اقتصادی، زمینه کاهش اختلافات و جلوگیری از تحمیل خسارت به شهروندان را فراهم می‌کند.

اکبری، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را یکی از اقدامات مهم در این زمینه دانست و ادامه داد: اجرای این قانون به فراهم سازی زیرساخت‌های قانونی، اجرایی و سامانه‌ ای نیاز داشت که بخش مهمی از مقدمات آن در سال‌های اخیر فراهم شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان سمنان برای اجرای این قانون بیان کرد: اتصال شهرداری مرکز استان به زیرساخت‌های مرتبط و دریافت شناسه های لازم، آغاز اقدامات اجرایی در چارچوب ماده ۱۴ قانون الزام و اتصال دفاتر اسناد رسمی به سامانه کاتب، از جمله اقداماتی است که در این مسیر انجام شده است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان تأکید کرد: اجرای کامل این قانون می‌تواند از بروز برخی جرائم، افزایش اختلافات حقوقی و هدررفت سرمایه‌های مردم جلوگیری کند و با افزایش شفافیت در معاملات، امنیت حقوقی شهروندان را ارتقا دهد.

اکبری همچنین توسعه خدمات الکترونیک ثبتی را از محورهای مهم تحول در سازمان ثبت اسناد و املاک برشمرد و گفت: الکترونیکی شدن فرایندهای ثبتی، موجب تسریع در ارائه خدمات، کاهش اطاله امور، افزایش شفافیت و فراهم شدن امکان نظارت دقیق‌تر بر عملکردها می‌شود و می‌تواند در ارتقای سلامت اداری و افزایش اعتماد عمومی موثر باشد.

وی با تأکید بر ضرورت تعامل میان دستگاه قضایی و مجموعه ثبت اسناد و املاک استان افزود: دادگستری استان در چارچوب وظایف قانونی خود از این مجموعه حمایت می‌کند تا اجرای مأموریت‌های ثبتی و ارائه خدمات به مردم با کیفیت و سرعت بیشتری دنبال شود.

به گزارش مهر، در این نشست از زحمات و خدمات فرزاد میر رضایی در دوران تصدی مدیریت اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان قدردانی‌ به عمل آمد و سجاد حسن‌پور به‌عنوان مدیرکل جدید این مجموعه معارفه شد.