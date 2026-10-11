فعالیت ۵۴۸ کانون فرهنگی و هنری در مساجد لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام صمد حافظی، امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران و هم‌زمان با سالروز بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی در ۱۹ مهر ۱۳۹۱، اظهار کرد: حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای در دیدار با روحانیون استان خراسان شمالی، با دقت و ظرافت به تبیین جایگاه و مأموریت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد پرداختند.

وی با بیان اینکه این رهنمودها چراغ راه فعالیت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد است، افزود: تأکید بر اثربخشی برنامه‌ها، مطالعه و شناخت نیازهای فکری و فرهنگی جوانان و برخورد همراه با مدارا و روی خوش با آنان، از محورهای مهم این بیانات به شمار می‌رود.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد لرستان با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر همکاری کانون‌های مساجد و بسیج گفت: ایشان بر ضرورت برنامه‌ریزی، مطالعه و تجهیز فعالان فرهنگی به معرفت و استدلال تأکید داشتند تا کانون‌ها بتوانند پاسخ‌گوی نیازهای نسل جوان باشند.

جذب نسل جوان و تقویت تربیت مسجدمحور

حافظی با اشاره به شاخص‌های فعالیت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد خاطرنشان کرد: احیای فعالیت‌های مسجدمحور، جذب آحاد مردم به‌ویژه جوانان و نوجوانان و تقویت برنامه‌های تربیت‌محور، از مهم‌ترین رویکردهای این کانون‌هاست.

وی افزود: کانون‌های مساجد با برنامه‌ریزی دقیق و فراهم‌کردن زمینه مشارکت حداکثری، در مسیر پرورش جوانانی متعهد، خلاق و برخوردار از مهارت‌های فردی و اجتماعی گام برمی‌دارند.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد لرستان تصریح کرد: احیای حیات طیبه در جامعه اسلامی، تبیین معارف اسلامی، تربیت نسل جوان، هدایت افکار و اندیشه‌های مؤمنان، جذب نیروهای متعهد برای خدمت، پاسخ‌گویی به شبهات، معرفت‌افزایی و دعوت به خیر و صلاح، از کارکردهای مورد انتظار این کانون‌هاست.

فعالیت ۵۴۸ کانون فرهنگی هنری در لرستان

حافظی با اشاره به ظرفیت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اظهار کرد: در حال حاضر ۵۴۸ کانون فرهنگی هنری فعال در لرستان وجود دارد که در مناطق شهری، روستایی و عشایری، برنامه‌های فرهنگی، هنری، آموزشی و تبیینی اجرا می‌کنند.

وی با بیان اینکه تقویت این کانون‌ها می‌تواند به ارتقای فرهنگ عمومی و دینی جامعه کمک کند، افزود: شناسایی ظرفیت‌ها و آسیب‌های هر محله و ارائه برنامه‌های متناسب با نیازهای جوانان و نوجوانان، با محوریت ائمه جماعت مساجد، از جمله رویکردهای مورد توجه کانون‌هاست.

ضرورت پاسخ‌گویی به نیازهای فکری نسل جوان

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد لرستان با اشاره به چالش‌های فرهنگی پیش روی جامعه گفت: دشمنان با بهره‌گیری از فضای مجازی و تبلیغات تحریف‌آمیز تلاش می‌کنند نسل جوان و نوجوان را از آموزه‌های دینی و فرهنگی دور کنند.

وی فعالیت کانون‌های مساجد در فضای مجازی را نیز مورد توجه قرار داد و افزود: عمل به رهنمودهای رهبر شهید انقلاب در ۱۹ مهر ۱۳۹۱ می‌تواند زمینه تقویت فعالیت‌های فرهنگی و مقابله با آسیب‌های ناشی از محتوای انحرافی را فراهم کند.

حافظی در پایان تأکید کرد: ائمه جماعت، مدیران کانون‌های فرهنگی هنری، جوانان و نوجوانان عضو کانون‌ها و دیگر فعالان مسجد باید با همکاری و هم‌افزایی، برای تقویت بنیه فکری، علمی و فرهنگی نسل جوان تلاش کنند و برنامه‌های فرهنگی و هنری مساجد را متناسب با نیازهای اعتقادی و فکری آنان پیش ببرند.