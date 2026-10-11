عزم لرستان برای تسریع رفع تداخلات اراضی و اجرای قانون ثبت رسمی معاملات

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کردعلیوند در دیدار با رئیس سازمان امور اراضی کشور، بر تسریع در رفع تداخلات پلاک‌های ثبتی، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ساماندهی اراضی کشاورزی تأکید کرد؛ موضوعاتی که با هدف تثبیت مالکیت کشاورزان و صیانت از اراضی ملی و زراعی دنبال می‌شوند.

بازسازی آرشیو اراضی پس از آسیب‌های ناشی از جنگ

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان، علی کردعلیوند در این دیدار با اشاره به آسیب‌های واردشده به زیرساخت‌های سازمان جهاد کشاورزی استان در جریان جنگ تحمیلی سال گذشته اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از اسناد، مدارک، نقشه‌ها و تجهیزات اداری و نقشه‌برداری در پی بمباران ساختمان جهاد کشاورزی از بین رفت و این اتفاق، خلأ اطلاعاتی بزرگی در آرشیو اراضی ایجاد کرد.

وی افزود: با وجود این خسارت‌ها، روند رسیدگی به امور اراضی متوقف نشده و مدیریت امور اراضی استان با تکیه بر توان کارشناسی و روحیه جهادی، پیگیری تثبیت مالکیت‌ها و ساماندهی اراضی کشاورزی را ادامه می‌دهد.

رفع تداخلات؛ گامی برای احقاق حقوق کشاورزان

مدیر امور اراضی استان لرستان، رفع تداخلات پلاک‌های ثبتی را از اولویت‌های مهم این مدیریت دانست و گفت: رفع تداخلات می‌تواند به حل مشکلات دیرینه اراضی کشاورزی کمک کند و زمینه تعیین تکلیف پلاک‌های دارای اختلاف را فراهم آورد.

کردعلیوند ادامه داد: با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و بهره‌گیری از دیدگاه کارشناسان، روند رسیدگی به پرونده‌ها در حال پیگیری است تا ضمن احیای حقوق قانونی کشاورزان، از طولانی شدن فرآیندهای رسیدگی جلوگیری شود.

اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

وی در بخش دیگری از سخنان خود، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را راهکاری برای کاهش مشکلات ناشی از بلاتکلیفی‌های ثبتی و تقویت امنیت مالکیت دانست.

مدیر امور اراضی استان لرستان تصریح کرد: هدف از اجرای این قانون، فراهم کردن بستری مطمئن برای کشاورزان و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از اراضی کشاورزی به دلیل نبود سند رسمی یا وجود تداخلات ثبتی است.

کردعلیوند افزود: مدیریت امور اراضی استان با استفاده از ظرفیت‌های فنی و کارشناسی و از طریق دیجیتالی‌سازی نقشه‌ها و پرونده‌ها، در تلاش است خلأهای اطلاعاتی ایجادشده را جبران و فرآیند تثبیت مالکیت اراضی را تقویت کند.

حمایت سازمان امور اراضی کشور از لرستان

در این دیدار، داور نامدار، رئیس سازمان امور اراضی کشور، نیز با اشاره به عملکرد مدیریت امور اراضی استان لرستان اظهار کرد: تداوم فعالیت‌های تخصصی این مجموعه با وجود محدودیت‌های زیرساختی ناشی از جنگ تحمیلی، نشان‌دهنده تلاش کارشناسان استان در حوزه تثبیت مالکیت و حفاظت از اراضی کشاورزی است.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی با اداره ثبت اسناد و املاک برای تسریع در صدور اسناد، خاطرنشان کرد: سازمان امور اراضی کشور با توجه به شرایط استان لرستان، تأمین تجهیزات، استفاده از فناوری‌های نوین نقشه‌برداری و تخصیص منابع مورد نیاز برای تسریع در رفع تداخلات را پیگیری خواهد کرد.

پیگیری مطالبات برای ساماندهی اراضی کشاورزی

در این نشست، تسریع در رفع تداخلات ثبتی، بازسازی و تکمیل اطلاعات و نقشه‌های اراضی، اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تقویت امکانات فنی و کارشناسی، به‌عنوان محورهای اصلی پیگیری مطالبات استان لرستان مطرح شد.