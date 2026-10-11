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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰

پلمب انبار دارویی متخلف در خرم‌آباد با دستور قضائی

پلمب انبار دارویی متخلف در خرم‌آباد با دستور قضائی

خرم‌آباد- یک انبار نگهداری دارو در خرم‌آباد به دلیل تخلفات صنفی و رعایت نکردن ضوابط قانونی، در جریان گشت مشترک بازرسان تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت پلمب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای نظارت بر بازار دارو و صیانت از سلامت عمومی، گشت مشترک بازرسی با حضور ابوالقاسم باقرزاده، رئیس شعبه تعزیرات حکومتی خرم‌آباد، و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

در جریان این بازرسی که با هدف بررسی تخلفات احتمالی در حوزه توزیع و نگهداری اقلام دارویی انجام گرفت، یک انبار دارویی به دلیل رعایت نکردن ضوابط قانونی و ارتکاب تخلفات صنفی شناسایی شد.

ارسال پرونده تخلفاتی به تعزیرات حکومتی

بر اساس این گزارش، با تصمیم تیم بازرسی و در راستای جلوگیری از ادامه تخلفات، انبار مذکور با دستور مقام قضائی پلمب و پرونده تخلفاتی برای رسیدگی و صدور رأی نهایی به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شد.

تداوم نظارت بر بازار دارو

تعزیرات حکومتی استان لرستان ضمن هشدار به متخلفان حوزه سلامت و دارو تأکید کرد: نظارت‌های میدانی با جدیت ادامه خواهد داشت و با هرگونه اقدامی که سلامت عمومی جامعه را به خطر بیندازد، بدون اغماض و در چارچوب قانون برخورد می‌شود.

کد مطلب 6974585

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