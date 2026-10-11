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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۵

پرداخت ۹۸.۲ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه در هرمزگان طی ۶ ماه

پرداخت ۹۸.۲ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه در هرمزگان طی ۶ ماه

بندرعباس- مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) هرمزگان از پرداخت ۹۸ میلیارد و ۲۸۷ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به متقاضیان واجد شرایط در نیمه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید باسره با تشریح عملکرد صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت در نیمه نخست سال جاری، اظهار کرد: این تسهیلات با هدف گره‌گشایی از مشکلات معیشتی و کمک به توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت در بخش‌های مختلف پرداخت شده است.

وی افزود: از مجموع تسهیلات پرداخت شده ۴۵ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان به حوزه اشتغال و خودکفایی ۳۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به حمایت‌های معیشتی و درمانی و ۱۰ میلیارد تومان به بخش مسکن اختصاص یافته است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) هرمزگان، ادامه داد: همچنین ۱۰ میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان برای کمک به ادامه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان و اردوهای زیارتی و ۸۴۷ میلیون تومان در قالب وام‌های ضروری و فوری پرداخت شده است.

باسره با اشاره به نقش مشارکت‌های مردمی در توسعه فرهنگ قرض‌الحسنه،گفت: در قالب طرح «قرض ماندگار» نیز ۵۹۲ میلیون تومان کمک مردمی جذب شده است تا زمینه گسترش خدمات حمایتی و افزایش توان پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به نیازمندان فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت با هدف ارائه خدمات سریع به مددجویان فعالیت می‌کند و تلاش این مجموعه بر آن است تا با استفاده از منابع داخلی و هم‌افزایی با خیران در رفع نیازهای ضروری و ارتقای کیفیت زندگی خانواده‌های تحت حمایت گام بردارد.

کد مطلب 6974617

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