به گزارش خبرگزاری مهر، حمید باسره با تشریح عملکرد صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت در نیمه نخست سال جاری، اظهار کرد: این تسهیلات با هدف گره‌گشایی از مشکلات معیشتی و کمک به توانمندسازی خانواده‌های تحت حمایت در بخش‌های مختلف پرداخت شده است.

وی افزود: از مجموع تسهیلات پرداخت شده ۴۵ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان به حوزه اشتغال و خودکفایی ۳۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان به حمایت‌های معیشتی و درمانی و ۱۰ میلیارد تومان به بخش مسکن اختصاص یافته است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) هرمزگان، ادامه داد: همچنین ۱۰ میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان برای کمک به ادامه تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان و اردوهای زیارتی و ۸۴۷ میلیون تومان در قالب وام‌های ضروری و فوری پرداخت شده است.

باسره با اشاره به نقش مشارکت‌های مردمی در توسعه فرهنگ قرض‌الحسنه،گفت: در قالب طرح «قرض ماندگار» نیز ۵۹۲ میلیون تومان کمک مردمی جذب شده است تا زمینه گسترش خدمات حمایتی و افزایش توان پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به نیازمندان فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت با هدف ارائه خدمات سریع به مددجویان فعالیت می‌کند و تلاش این مجموعه بر آن است تا با استفاده از منابع داخلی و هم‌افزایی با خیران در رفع نیازهای ضروری و ارتقای کیفیت زندگی خانواده‌های تحت حمایت گام بردارد.