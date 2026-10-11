به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی عصر یکشنبه در رزمایش ۹۵ هزار نفری جانفدایان بیرجند، با اشاره به استمرار ۲۲۳ شب حضور پرشور و حماسی مردم در میادین، این حضور را تجلی عینی ایمانی دانست که دشمن را به زانو درآورده است.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران با یادآوری کارنامه شکست‌خورده ایالات متحده در منطقه گفت: دشمن در کشورهایی همچون افغانستان و عراق، با وجود اشغالگری و هزینه‌های هنگفت ده‌ها میلیارد دلاری و بر جای گذاشتن هزاران کشته، در نهایت با افتضاحی تاریخی عقب‌نشینی کرد.

وی ادامه داد: آن‌ها که در کشورهایی با وسعت و جمعیت به‌مراتب کمتر از ایران چنین سرنوشت حقارت‌باری را تجربه کرده‌اند، امروز به‌خوبی می‌دانند که هیچ راهی برای نفوذ زمینی به ایران ندارند.

سردار نقدی در ادامه با اشاره به اقتدار نیروی دریایی و هوافضای سپاه تصریح کرد: امروز هیمنه ناوگان دریایی دشمن در مواجهه با قدرت موشکی ایران درهم شکسته است.

وی بیان کرد: نیروهای آن‌ها با دیدن آمادگی ما، دچار وحشت و تشتت داخلی شده و مطالبه بازگشت به خانه را سر می‌دهند، چراکه آن‌ها به‌خوبی آگاه‌اند که هرگونه جسارت و حمله با موشک یا هواپیما، با پاسخی سنگین‌تر و دندان‌شکن مواجه خواهد شد.

مشاور عالی سپاه پاسداران تصریح کرد: امروز بسیاری از پایگاه‌های دشمن در منطقه جز خاکستر چیزی از آن‌ها باقی نمانده است.

وی با هشدار جدی به دشمنان در خصوص عواقب هرگونه خطای محاسباتی خاطرنشان کرد: دشمن می‌داند که در صورت تکرار حماقت، نه‌تنها تأسیسات پتروشیمی و اقتصادی آن‌ها هدف قرار خواهد گرفت، بلکه تمامی سرمایه‌های راهبردی و زیرساخت‌های هوش مصنوعی آن‌ها در منطقه با ضربات کوبنده نابود خواهد شد.

سردار نقدی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه دشمن از پیروزی نظامی علیه ملت ایران ناامید است، گفت: تنها امید واهی دشمن امروز معطوف به داخل کشور ماست؛ آن‌ها با تمرکز بر فشارهای اقتصادی، به دنبال ایجاد اختلاف و شکاف در صفوف متحد ملت هستند تا فرصتی برای شرارت دوباره بیابند.

وی در پایان با دعوت از آحاد مردم و مسئولان برای حفظ هوشیاری و همبستگی تأکید کرد: شما ملت بزرگ، با ایستادگی و صفوف متحد و یکپارچه خود، این امید دشمن را نیز به یأس تبدیل خواهید کرد و به آن‌ها نشان خواهید داد که اتحاد مردم و نظام، سدی نفوذناپذیر در برابر تمامی توطئه‌هاست.

سردار نقدی اظهار کرد: شما ملتی افسانه‌ای هستید که با حضور مستمر در صحنه‌ها و تداوم خون‌خواهی از شهدای راه حق، دشمنان اسلام را خوار و ذلیل کرده‌اید.

وی با اشاره به سابقه ۴۷ ساله دشمنی‌ها علیه نظام جمهوری اسلامی تصریح کرد: دشمن در نزدیک به نیم‌قرن گذشته از هیچ ابزاری برای سرکوب انقلاب فروگذار نکرد؛ از ترور و جنایت و کشتار مردم بی‌گناه گرفته تا تحمیل جنگ‌های ویرانگر و ائتلاف قدرت‌های شرقی و غربی. اما با وجود تمام این هجمه‌ها، ملت قهرمان و نیروهای مسلح مؤمن و فداکار ما نه‌تنها در برابر این فشارها زانو نزدند، بلکه ضربات کوبنده‌ای به دشمن وارد کرده و هیمنه قدرت‌های پوشالی را درهم شکستند.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه با بیان اینکه خروج ناوگان دریایی دشمن از خلیج فارس پس از دهه‌ها حضور غیرقانونی، نمونه‌ای از شکست‌ناپذیری ملت ایران است، افزود: شاید دنیا از این پیروزی‌ها و دفع حملات دشمن شگفت‌زده باشد، اما برای ما این پیروزی‌ها قطعی بود؛ چراکه ما به وعده الهی ایمان داریم. همان خدایی که حضرت نوح (ع)، حضرت ابراهیم (ع) و حضرت موسی (ع) را در سخت‌ترین شرایط در برابر کفر و طغیان یاری کرد، امروز نیز پشتیبان ملت مؤمن ایران است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه ویژه استان خراسان جنوبی در تاریخ انقلاب اشاره کرد و گفت: این استان با تقدیم ۲۴۰۰ شهید، پرورش‌دهنده رادمردان کم‌نظیری چون شهید آیت‌الله رئیسی (شهید خدمت) و سردار شهید کاظمی است. این بزرگان، تجلی ایمان، اخلاص و اراده پولادین مردم این دیار هستند.

وی در پایان با اشاره به ایثارگری‌های جوانان انقلابی و مدافعان امنیت کشور، خاطره‌ای از عملیات‌های دفاعی را بازگو کرد و گفت: ایمان و شجاعت جوانان ما حد و مرز ندارد. زمانی که در عملیاتی، یکی از موشک‌ها در میان راه دچار مشکل شد، رزمندگان ما بدون ذره‌ای تردید و با توکل بر خدا، شلیک‌های بعدی را با موفقیت و اقتدار کامل انجام دادند؛ این همان روحیه جهادی است که ایران اسلامی را شکست‌ناپذیر کرده است.

مشاور عالی فرمانده سپاه پاسداران با اشاره به اینکه دشمن امروز به اختلافات در داخل امید بسته است، بیان کرد: ایمان مردم ما چیزی نیست که با بالا و پایین شدن دلار از بین برود.