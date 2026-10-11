به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر دریایی ظهر یکشنبه در شورای کارکنان اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در سخنانی با اشاره به اهمیت پاسداشت هویت و تمدن ایرانی اظهار کرد: از نگاه ما، تقابل کشورهای غربی با ایران تنها یک رویارویی سیاسی نیست، بلکه ابعاد تمدنی دارد و بخشی از آن به تقابل تاریخی با هویت و جایگاه ایران بازمی‌گردد.

وی با بیان اینکه ایران در طول تاریخ از ظرفیت‌های فرهنگی و تمدنی گسترده‌ای برخوردار بوده است، افزود: حفظ هویت ملی و دینی و تقویت توانمندی‌های کشور از جمله موضوعاتی است که باید در شرایط کنونی مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان همچنین با اشاره به شرایط اخیر کشور، دیدگاه خود درباره اهداف تقابل با ایران را مطرح کرد و بر ضرورت تقویت انسجام و حفظ ظرفیت‌های داخلی تأکید داشت.

تالار مرکزی سنندج در مسیر تکمیل

دریایی در ادامه با اشاره به روند اجرای پروژه تالار مرکزی سنندج اظهار کرد: این پروژه در حال حاضر به‌صورت ملی و با حمایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیگیری می‌شود.

وی افزود: برای تکمیل این طرح فرهنگی، بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی وزارتخانه و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اختصاص یافته است و امیدواریم با تأمین منابع مورد نیاز، این پروژه در آینده نزدیک به بهره‌برداری برسد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان با اشاره به اهمیت زیرساخت‌های فرهنگی و هنری در استان عنوان کرد: تکمیل تالار مرکزی سنندج می‌تواند ظرفیت مناسبی برای میزبانی از برنامه‌ها، جشنواره‌ها و رویدادهای فرهنگی و هنری فراهم کند.

ضرورت بازنگری در مستندسازی و ارزیابی فعالیت‌ها

دریایی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از تلاش کارکنان اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان در جریان ارزیابی عملکرد انجام‌شده از سوی ارزیابان وزارتخانه گفت: این ارزیابی فرصتی برای شناسایی نقاط قوت و ضعف مجموعه و بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای پیش‌روی فعالیت‌ها بود.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از نتایج این ارزیابی افزود: در برخی حوزه‌ها از جمله مستندسازی فعالیت‌ها، پاسخگویی و افکارسنجی در جشنواره‌ها و رویدادهای فرهنگی و هنری، نیاز به بازنگری و اصلاح روندها وجود دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان خاطرنشان کرد: توجه به نتایج ارزیابی‌ها و اصلاح فرایندهای اجرایی می‌تواند به بهبود عملکرد مجموعه و ارتقای کیفیت خدمات فرهنگی و هنری در استان کمک کند.