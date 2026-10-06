به گزارش خبرنگار مهر، روند اجرای پروژه تالار مرکزی سنندج صبح سه شنبه با حضور مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مسئولان استانی مورد بررسی قرار گرفت.

رمضانعلی حیدری‌خلیلی، مدیرکل دفتر برنامه و بودجه و سعید جمشیدی، مدیرکل دفتر طرح‌های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با حضور در سنندج از بخش‌های مختلف پروژه تالار مرکزی این شهر بازدید کردند.

در این بازدید، آخرین وضعیت اجرای پروژه و مسائل مرتبط با تکمیل آن مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت پیگیری جدی برای به سرانجام رسیدن این طرح فرهنگی تأکید شد.

بررسی موانع فنی و اجرایی پروژه

در ادامه، جلسه بررسی وضعیت تالار مرکزی سنندج با حضور امیر قادری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کردستان، علی‌اصغر دریایی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان، مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کارشناسان مرتبط برگزار شد.

در این نشست، مسائل فنی و اجرایی پروژه مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای لازم برای رفع موانع موجود و سرعت بخشیدن به روند تکمیل تالار مرکزی سنندج بررسی شد.

مسئولان حاضر در جلسه بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط و پیگیری مستمر امور اجرایی تأکید کردند تا این پروژه فرهنگی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرحله بهره‌برداری برسد.

مطالبه اهالی فرهنگ و هنر برای بهره‌برداری از تالار

تالار مرکزی سنندج از پروژه‌های مهم فرهنگی استان کردستان به شمار می‌رود و تکمیل و بهره‌برداری از آن می‌تواند بخشی از نیازهای زیرساختی حوزه فرهنگ و هنر استان را پاسخ دهد.

بر اساس تأکید مطرح‌شده در این نشست، تسریع در تکمیل پروژه و برطرف کردن موانع پیش‌روی آن با هدف فراهم شدن امکان استفاده اهالی فرهنگ و هنر از ظرفیت‌های این مجموعه دنبال خواهد شد.