به گزارش خبرنگار مهر، حنظله تاج‌الدینی ظهر یکشنبه در نشست خبری ششمین جشنواره فیلم دینی اشراق اظهار کرد: این جشنواره با هدف تقویت پیوند میان دین و سینما فعالیت می‌کند و تلاش دارد بستری برای معرفی و دیده‌شدن آثار سینمایی با رویکرد دینی در سطح ملی و بین‌المللی فراهم سازد



وی گفت: از میان حدود سه هزار جشنواره فیلم که سالانه در جهان برگزار می‌شود، شمار محدودی به‌طور تخصصی به موضوع ارتباط دین و سینما می‌پردازند و جشنواره اشراق با پیشینه‌ای ۱۴ ساله یکی از رویدادهای فعال در این عرصه به شمار می‌رود.



دبیر ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم دینی اشراق افزود: این جشنواره در دوره‌های گذشته نیز با گسترش دامنه فعالیت‌های خود، بخش بین‌الملل را به برنامه‌هایش اضافه کرد و در این چارچوب میزبان آثاری از کشورهای اسلامی و حوزه مقاومت بود که شماری از این تولیدات پس از ارسال، مورد توجه قرار گرفتند و به نمایش درآمدند.



تاج‌الدینی با اشاره به برگزاری دومین دوره بین‌المللی این جشنواره بیان کرد: تجربه دوره‌های گذشته زمینه مناسبی برای تداوم حضور آثار خارجی فراهم کرده است و در دوره ششم نیز این رویکرد با هدف توسعه ارتباطات فرهنگی و هنری در حوزه سینمای دینی دنبال خواهد شد.



وی ادامه داد: جزئیات محورهای موضوعی، اهداف و شیوه برگزاری جشنواره در فراخوان رسمی منتشر شده و علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی معرفی‌شده از سوی دبیرخانه، ضوابط و شرایط حضور در این رویداد را مطالعه کنند.



باید درباره مفهوم سینمای دینی گفت‌وگو کنیم



دبیر جشنواره فیلم دینی اشراق با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری گفت‌وگوهای تخصصی درباره ماهیت سینمای دینی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که همواره برای فعالان این حوزه اهمیت داشته، شناخت دقیق‌تر مرزها، ویژگی‌ها و مؤلفه‌های سینمای دینی است و این مسئله باید با تبادل نظر میان فیلم‌سازان، منتقدان و صاحب‌نظران بررسی شود.



تاج‌الدینی که در عرصه سینما به‌عنوان کارگردان و مستندساز نیز فعالیت دارد، افزود: بخشی از این گفت‌وگوها در نشست‌های تخصصی جشنواره دنبال خواهد شد و تماشای آثار، بررسی محتوایی فیلم‌ها و تحلیل تجربه‌های فیلم‌سازان نیز می‌تواند به روشن‌تر شدن ابعاد این مفهوم کمک کند.



وی با بیان اینکه ارتباط دین و سینما تنها به نمایش مستقیم مناسک مذهبی محدود نمی‌شود، گفت: این پیوند گاه به‌صورت آشکار و از طریق پرداختن به آیین‌ها و شعائر دینی شکل می‌گیرد و گاه در لایه‌های عمیق‌تر آثار و با محوریت مفاهیمی مانند معنویت، اخلاق و روحانیت نمود پیدا می‌کند.



دبیر ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم دینی اشراق ادامه داد: گسترش موضوعات مرتبط با دین و معنویت، تعریف سینمای دینی را به مسئله‌ای پیچیده تبدیل کرده است و نمی‌توان بدون بررسی دقیق محتوا، رویکرد و شیوه روایت هر اثر، صرفاً با اتکا به موضوع ظاهری آن درباره ماهیت دینی فیلم قضاوت کرد.



تاج‌الدینی با اشاره به نقش جشنواره در تقویت این مباحث تخصصی بیان کرد: هدف آن است که با فراهم شدن فضای گفت‌وگو و تحلیل آثار، زمینه شناخت دقیق‌تر ظرفیت‌های سینمای دینی فراهم شود، بدون آنکه پیش از مشاهده و بررسی فیلم‌ها، داوری مشخصی درباره آثار احتمالی شرکت‌کنندگان صورت گیرد.



روایت فقر نباید به سیاه‌نمایی تبدیل شود



وی در ادامه به موضوع سیاه‌نمایی در سینما پرداخت و اظهار کرد: نمایش آسیب‌ها و دشواری‌های اجتماعی به‌خودی‌خود به معنای سیاه‌نمایی نیست و برای ارزیابی یک اثر باید به نوع نگاه فیلم‌ساز، نحوه پرداخت به شخصیت‌ها و تصویری که از انسان و جامعه ارائه می‌شود، توجه کرد.



دبیر جشنواره فیلم دینی اشراق با اشاره به نمونه‌هایی از آثار سینمایی افزود: ممکن است فیلمی به فقر شدید یک خانواده بپردازد و دشواری‌های زندگی آن را به تصویر بکشد، اما آنچه می‌تواند جهت‌گیری اثر را از سیاه‌نمایی متمایز کند، توجه به کرامت انسانی، شرافت و ویژگی‌های اخلاقی شخصیت‌ها در دل همان شرایط دشوار است.



تاج‌الدینی ادامه داد: در ارزیابی آثار سینمایی نباید صرفاً به بازنمایی مشکلات و محرومیت‌ها بسنده کرد، بلکه باید دید فیلم چه تصویری از انسان‌های جامعه ارائه می‌دهد و آیا در کنار بیان دشواری‌ها، ارزش‌های انسانی و ظرفیت‌های اخلاقی افراد را نیز به نمایش می‌گذارد یا خیر



وی با انتقاد از آنچه تغییر معیارهای ارزیابی و جهت‌دهی به برخی تولیدات سینمایی از طریق سازوکارهای رسانه‌ای توصیف کرد، گفت: ضرورت دارد فیلم‌سازان در روایت مسائل اجتماعی، استقلال نگاه خود را حفظ کنند و اجازه ندهند تغییر تعاریف و معیارهای رسانه‌ای، مسیر پرداخت هنری آنان را تحت تأثیر قرار دهد.



دبیر ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم دینی اشراق خاطرنشان کرد: جشنواره‌های تخصصی سینمای دینی می‌توانند فرصتی برای دیده‌شدن آثاری باشند که با رویکردی متفاوت به انسان، اخلاق و معنویت می‌پردازند و به فیلم‌سازان این اطمینان را بدهند که برای عرضه آثار خود، مجرایی حرفه‌ای و اثرگذار در اختیار دارند.



اشراق از فیلم‌سازان دغدغه‌مند حمایت می‌کند



تاج‌الدینی با اشاره به مسئولیت جشنواره در حمایت از تولیدات سینمایی دینی اظهار کرد: فراهم کردن زمینه حضور و دیده‌شدن آثار، به‌ویژه برای فیلم‌سازانی که با دغدغه‌های دینی و معنوی فعالیت می‌کنند، از کارکردهای مهم چنین رویدادهایی است و استمرار این مسیر می‌تواند به تقویت تولیدات این حوزه کمک کند.



وی افزود: جشنواره اشراق تلاش دارد با ایجاد بستری برای ارائه و بررسی آثار، زمینه ارتباط میان فیلم‌سازان و مخاطبان را فراهم کند و امکان گفت‌وگو درباره ظرفیت‌ها و چالش‌های سینمای دینی را گسترش دهد.



دبیر ششمین جشنواره فیلم دینی اشراق همچنین با اشاره به مسئولیت جدید خود در این رویداد، از اعتماد مسئولان دفتر تبلیغات اسلامی قدردانی کرد و گفت: پذیرش این مسئولیت در شرایطی که مجموعه‌های فرهنگی با دشواری‌های مالی و اجرایی مواجه هستند، مسئولیتی جدی و همراه با ریسک بود و امیدوارم بتوانم پاسخ مناسبی به این اعتماد بدهم.



تاج‌الدینی با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای احیای برخی ظرفیت‌های مرتبط با فعالیت‌های سینمایی و فرهنگی حوزه بیان کرد: در این مسیر، همراهی و حمایت مجموعه همکاران نقش مهمی داشته است و بخشی از اقدامات انجام‌شده حاصل تلاش جمعی افرادی است که برای پیشبرد برنامه‌های جشنواره وقت و توان خود را به کار گرفته‌اند.



وی در پایان با قدردانی از همکاری کارکنان و مدیران دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم اظهار کرد: همراهی صمیمانه همکاران و تلاش آنان برای پیشبرد امور جشنواره، زمینه مناسبی برای ادامه فعالیت‌ها فراهم کرده است و امیدوارم با مشارکت فیلم‌سازان و فعالان عرصه فرهنگ و هنر، ششمین دوره این رویداد بتواند در مسیر تقویت و معرفی سینمای دینی گام بردارد.