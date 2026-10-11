به گزارش خبرنگار مهر، حسن کریمیان سرمربی تیم ملی گلف با اشاره به حضور هشت گلف‌باز جوان در دومین دوره رقابت‌های برترین‌های گلف آقایان کشور گفت: این بازیکنان در کنار بزرگسالان رقابت می‌کنند و هدف اصلی ارزیابی عملکرد و کسب تجربه برای آن‌هاست.



وی گفت: در این دوره هشت نفر از جوانان به مسابقات دعوت شده‌اند تا در کنار بزرگسالان رقابت کنند. امیدواریم در ادامه مسابقات و تا دور چهارم نتایج خوبی به دست بیاوریم. در حال حاضر تمرکز اصلی ما زیر نظر گرفتن عملکرد جوانان در رقابت با بازیکنان باتجربه‌تر است.



کریمیان درباره عملکرد ملی‌پوشان در رقابت‌های اخیر نیز اظهار کرد: پس از مسابقات جلسات متعددی با فدراسیون برای بررسی و تحلیل عملکرد بازیکنان برگزار شد. با وجود تلاش‌ها نتیجه مورد انتظار به دست نیامد چراکه تیم‌هایی مانند کره‌جنوبی و ژاپن از رقبای قدرتمند گلف ایران هستند.



وی خاطرنشان کرد: با این حال حضور در این رقابت‌ها برای ایران تجربه‌ای ارزشمند بود. در فدراسیون به این جمع‌بندی رسیدیم که باید روی جوانان سرمایه‌گذاری کنیم و پوست‌اندازی تیم ملی را در دستور کار قرار دهیم. انتخاب بازیکنان نیز کار حساسی بود و در آن مقطع استفاده از بازیکنان باتجربه‌تر بهترین تصمیم به نظر می‌رسید. امیدواریم در مسابقات آینده نتایج بهتری کسب کنیم.



سرمربی تیم ملی گلف با اشاره به برنامه‌های آماده‌سازی جوانان گفت: فدراسیون در نظر دارد گروهی از بازیکنان ۱۶ تا ۲۵ سال را به مدت دو سال زیر نظر بگیرد و برای آن‌ها برنامه منظم تمرینی و مسابقاتی تدارک ببیند.



وی افزود: برنامه‌ریزی ما شامل حضور در حدود پنج تا هفت مسابقه در سال و برگزاری پنج تا شش اردوی برون‌مرزی است. برگزاری اردو در خارج از کشور می‌تواند به ایجاد توازن در روند آماده‌سازی کمک کند تا در چهار سال آینده شاهد عملکرد و نتایج بهتری باشیم.



کریمیان درباره اعزام‌های پیش‌رو نیز گفت: کشورهای مختلف از فدراسیون‌ها برای حضور در مسابقات دعوت می‌کنند اما باید با بررسی شرایط مسابقات و اردوهای مناسب را انتخاب کنیم. برای آن‌که بازیکنان جوان فرصت بیشتری برای کسب تجربه داشته باشند ممکن است حضور در دو مسابقه به زمان دیگری موکول شود.



وی در پاسخ به پرسشی درباره فاصله گلف ایران با کشورهای آسیایی خاطرنشان کرد: زیرساخت‌ها نقش مهمی در پیشرفت این رشته دارند و مقایسه ایران با کشورهایی مانند کره‌جنوبی، ژاپن، فیلیپین و امارات تفاوت امکانات را نشان می‌دهد. با این حال بازیکنان ایرانی توانایی و انگیزه بالایی دارند و در صورت فراهم شدن زیرساختی مناسب می‌توانند نتایج خوبی کسب کنند.



کریمیان گفت: با وجود محدودیت‌ها بازیکنان ما ظرفیت پیشرفت دارند. اگر امکان کار و تمرین در شرایط متعادل فراهم شود می‌توانیم به رقبایی مانند امارات و دیگر کشورهای منطقه نزدیک‌تر شویم.