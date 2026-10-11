حذف دو تکواندوکار دیگر ایران؛ پایان کار ملی پوشان با دو مدال طلا

به گزارش خبرنگار مهر، سومین مرحله رقابت‌های گرندپری تکواندو در سال ۲۰۲۶، روز جمعه ۱۷ مهرماه با حضور ۲۵۳ تکواندوکار از ۵۳ کشور به میزبانی فرانسه و در سالن «مارسل سردان» شهر پاریس آغاز شد و امروز یکشنبه ۱۹ مهرماه، به پایان می‌رسد.

در روز پایانی این رقابت‌ها، تیم ملی ایران دو نماینده در وزن ۸۰- کیلوگرم داشت که مهران برخورداری و امیرسینا بختیاری از رسیدن به مدال بازماندند.

مهران برخورداری، سرگروه تیم ملی ایران، در نخستین مبارزه خود «توماس سیتک» از جمهوری چک را با نتایج ۱۰ بر ۲ و ۱۱ بر ۹ در دو راند متوالی شکست داد اما در ادامه برابر «جسوربک جایسانوف» از ازبکستان مغلوب شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

این دیدار هشتمین تقابل دو تکواندوکار بود. پیش از این مبارزه، چهار پیروزی سهم برخورداری و سه پیروزی سهم جایسانوف بود که با برتری نماینده ازبکستان در این دیدار، تعداد پیروزی‌های دو تکواندوکار به عدد چهار رسید.

امیرسینا بختیاری نیز در نخستین مبارزه خود «سیگور جانسون» از ایسلند را با نتیجه ۲ بر صفر از پیش رو برداشت و در ادامه با نتیجه مشابه برابر «وینیسیوس» از برزیل به برتری رسید تا راهی مرحله یک‌چهارم نهایی شود. بختیاری در این مرحله به مصاف «فرناندز»، دیگر تکواندوکار برزیلی حاضر در این وزن رفت و در یک مبارزه نزدیک دو بر صفر باخت و موفق به کسب مدال نشد.

تیم ملی تکواندو ایران با هفت تکواندوکار در این مسابقات حضور یافت که حاصل تلاش نمایندگان کشورمان کسب دو مدال طلا توسط ابوالفضل زندی و آرین سلیمی بود.

مهدی رزمیان و محمدحسین یزدانی با شکست برابر دو قهرمان این رقابت‌ها از دور مسابقات کنار رفتند و ناهید کیانی نیز به‌عنوان تنها نماینده بانوان ایران از دستیابی به مدال بازماند.

رقابت‌های گرندپری فرانسه از تورنمنت‌های سطح G۴ به شمار می‌رود و به نفرات برتر آن در مسیر کسب سهمیه المپیک امتیاز تعلق می‌گیرد؛ به‌طوری‌که مدال‌آوران طلا، نقره و برنز به‌ترتیب ۶۰، ۳۶ و … امتیاز کسب می‌کنند.