به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مختار کرمی صبح دوشنبه در جریان بازدید از یازدهمین نمایشگاه کتاب زنجان، با اشاره به خسارت‌های واردشده به کتابخانه حسینیه اعظم اظهار کرد: در پی حمله آمریکایی ـ صهیونیستی به این مجموعه، ۳۵ هزار جلد کتاب از بین رفت و اکنون برنامه‌ریزی برای جبران این خسارت فرهنگی و احیای کتابخانه در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در جلسات برگزارشده با هیئت امنای حسینیه اعظم، نماینده ولی‌فقیه در استان، استاندار زنجان و مدیرکل کتابخانه‌های عمومی، موضوع احیای کتابخانه این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شده است این کتابخانه به‌صورت موقت احیا شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با تأکید بر ضرورت بازسازی ظرفیت‌های فرهنگی حسینیه اعظم تصریح کرد: در طرح توسعه این مجموعه، احداث یک کتابخانه تخصصی، جامع و برخوردار از منابع ارزشمند در تراز ملی به تصویب رسیده است.

کرمی با اشاره به حمایت مسئولان استانی و اعلام آمادگی برخی مراجع تقلید و خیرین برای مشارکت در این پروژه خاطرنشان کرد: با همراهی و حمایت این مجموعه‌ها، امیدواریم کتابخانه حسینیه اعظم به یکی از مراکز مهم و تخصصی کتاب و پژوهش در استان زنجان تبدیل شود.

مشارکت اوقاف در ترویج فرهنگ مطالعه

وی در ادامه با تقدیر از تلاش‌های اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، استاندار زنجان و نماینده ولی‌فقیه در استان برای برگزاری یازدهمین نمایشگاه کتاب زنجان، اظهار کرد: برپایی چنین رویداد فرهنگی مستلزم تلاش و همکاری دستگاه‌های مختلف است و اداره‌کل اوقاف و امور خیریه نیز با هدف تقویت فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی، مشارکت فعالی در این رویداد دارد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه‌های کتاب در دسترس‌پذیر کردن منابع مطالعاتی برای اقشار مختلف جامعه، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت این رویدادها برای افزایش سرانه مطالعه و تقویت ارتباط خانواده‌ها با کتاب تأکید کرد.

فضای مجازی نباید جایگزین کتاب و کتاب‌خوانی شود

کرمی با ابراز نگرانی از میزان استقبال عمومی در روزهای ابتدایی نمایشگاه کتاب، نسبت به کم‌رنگ شدن جایگاه کتاب در سبد فرهنگی خانواده‌ها هشدار داد و گفت: ضروری است خانواده‌ها و مسئولان فرهنگی برای تقویت فرهنگ مطالعه، به‌ویژه در میان کودکان، نوجوانان و جوانان، اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی با تأکید بر اینکه فضای مجازی نباید جایگزین کتاب و کتاب‌خوانی شود، افزود: استفاده از ظرفیت‌های فضای مجازی باید در مسیر ارتقای آگاهی و دانش جامعه قرار گیرد و نباید موجب دور شدن نسل جوان از مطالعه عمیق و کتاب شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با اشاره به جایگاه کتاب‌خوانی در سیره رهبر معظم انقلاب، بیان کرد: رهبر معظم انقلاب از جمله رهبران کتاب‌خوان هستند و توجه به این سیره می‌تواند الگویی برای خانواده‌ها و نسل جوان باشد تا مطالعه را به بخشی ثابت از برنامه روزانه خود تبدیل کنند.

کرمی ادامه داد: جامعه‌ای که با کتاب و دانش مأنوس باشد، در عرصه‌های مدیریت، تربیت و پیشرفت از ظرفیت بیشتری برخوردار است؛ ازاین‌رو، ترویج کتاب‌خوانی باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های فرهنگی جامعه مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان از مردم فرهنگ‌دوست استان زنجان دعوت کرد با حضور در یازدهمین نمایشگاه کتاب، ضمن حمایت از ناشران و فعالان این حوزه، نسبت به تهیه کتاب و تقویت جایگاه مطالعه در زندگی فردی و خانوادگی خود اقدام کنند.