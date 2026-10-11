  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۳

لیگ نخبگان فوتبال آسیا؛

بختیاری‌زاده: همه امتیازات را می‌خواهیم؛ استقلال هستیم و نمی‌ترسیم

بختیاری‌زاده: همه امتیازات را می‌خواهیم؛ استقلال هستیم و نمی‌ترسیم

سرمربی تیم فوتبال استقلال با تاکید بر این که از هیچ تیمی نخواهند ترسید، گفت: تیم‌های حاضر در لیگ نخبگان کیفیت بالایی دارند اما می خواهیم با نهایت احترام آنها را ببریم.

به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بختیاری زاده در نشست خبری پیش از بازی استقلال و الغرافه قطر در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا که ساعت 21:45 دقیقه روز دوشنبه برگزار می شود، گفت: بازی فردا برای هر دو تیم سخت است و مهم خواهد بود. شرایط خوبی داریم. با احترام به تیم الغرافه باید بگویم شناخت خوبی از آنها داریم و می خواهیم یک فوتبال خوب انجام دهیم و در ادامه بتوانیم بازی را ببریم.

سرمربی استقلال درباره کیفیت مسابقات در مرحله گروهی لیگ نخبگان و اشاره به برد اول استقلال مقابل السد قطر و شباهت رقیبان این تیم تاکید کرد: تمام تیم هایی که در این مرحله حضور دارند باکیفیت هستند. السد تیم با کیفیتی است. می دانیم الغرافه هم بازیکنان خوبی داریم. با احترام به حریف، استقلال هستیم و ترسی از این تیم ها نداریم.

وی ادامه داد: ترسی از بازی فردا نداریم و با تمام وجود دنبال یک بازی باانضباط و خوب هستیم تا تمام امتیازات را برای خود کنیم. بازی با السد قطر تمام شده است و به فکر دیدار فردا هستیم.

بختیاری زاده درباره خط حمله سرعتی الغرافه گفت: من نمی توانم الان درباره موضوعات فنی صحبت کنم اما تنها نکته ای که می توانم بگویم این است که می خواهیم فضا را در دفاع از بازیکنان باکیفیت الغرافه بگیریم و با شناختی که از ضعف های حریف داریم استفاده کنیم و بتوانیم به حریف ضربه بزنیم.

کد مطلب 6974735

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها