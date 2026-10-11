به گزارش خبرنگار مهر، سهراب بختیاری زاده در نشست خبری پیش از بازی استقلال و الغرافه قطر در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا که ساعت 21:45 دقیقه روز دوشنبه برگزار می شود، گفت: بازی فردا برای هر دو تیم سخت است و مهم خواهد بود. شرایط خوبی داریم. با احترام به تیم الغرافه باید بگویم شناخت خوبی از آنها داریم و می خواهیم یک فوتبال خوب انجام دهیم و در ادامه بتوانیم بازی را ببریم.

سرمربی استقلال درباره کیفیت مسابقات در مرحله گروهی لیگ نخبگان و اشاره به برد اول استقلال مقابل السد قطر و شباهت رقیبان این تیم تاکید کرد: تمام تیم هایی که در این مرحله حضور دارند باکیفیت هستند. السد تیم با کیفیتی است. می دانیم الغرافه هم بازیکنان خوبی داریم. با احترام به حریف، استقلال هستیم و ترسی از این تیم ها نداریم.

وی ادامه داد: ترسی از بازی فردا نداریم و با تمام وجود دنبال یک بازی باانضباط و خوب هستیم تا تمام امتیازات را برای خود کنیم. بازی با السد قطر تمام شده است و به فکر دیدار فردا هستیم.

بختیاری زاده درباره خط حمله سرعتی الغرافه گفت: من نمی توانم الان درباره موضوعات فنی صحبت کنم اما تنها نکته ای که می توانم بگویم این است که می خواهیم فضا را در دفاع از بازیکنان باکیفیت الغرافه بگیریم و با شناختی که از ضعف های حریف داریم استفاده کنیم و بتوانیم به حریف ضربه بزنیم.